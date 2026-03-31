ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر اسمبلی میں تین قراردادوں پر بحث، حکومت نے سبھی کی مخالفت کی، ارکان اسمبلی نے واپس لے لئے
Published : March 31, 2026 at 6:07 PM IST
جموں: جموں و کشمیر اسمبلی نے آج پرائیویٹ اراکین کی طرف سے لائی گئی کئی مفاد عامہ کی قراردادوں پر بحث کی لیکن حکومت نے ان سب کی مخالفت کی اور متعلقہ اراکین نے بعد میں انہیں واپس لے لیا۔ پہلی قرارداد گریز کے ایم ایل اے نذیر احمد خان نے پیش کی جنہوں نے حکومت سے کہا کہ وہ تعلیم اور صحت کے محکموں میں ملازمین کی ترقیوں کو اس وقت تک منجمد کرنے پر غور کرے جب تک کہ وہ دور دراز علاقوں میں کم از کم دو سال تک خدمات انجام نہ دیں۔
اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے گریزی نے کہا کہ اس سے دونوں شعبوں کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی کیونکہ ملازمین رضاکارانہ طور پر ترقیوں کے اہل ہونے کے لیے دور سے کام کرنے کی پیشکش کریں گے۔ کئی ارکان نے اس تجویز پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور کئی نے اس کی حمایت کی۔
لیکن جموں و کشمیر حکومت نے اس کی مخالفت کی، سکینہ ایتو، وزیر تعلیم نے کہا کہ ترقیوں پر شرائط عائد کرنا غیر منصفانہ ہوگا، کیونکہ یہ مستحق امیدواروں اور ملازمین کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ انہوں نے کہا، "پہلے ہی ایک قانون موجود ہے جس کے تحت ریزرو کیٹیگری کے ملازمین کو دور دراز علاقوں میں خدمات انجام دینے کی ضرورت ہے، لیکن ترقیوں پر کوئی شرط عائد نہیں کی جا سکتی۔"
وزیر نے ایم ایل اے سے قرارداد واپس لینے کی درخواست کی اور ممبر نے یقین دہانی مانگی اور بعد میں اسے واپس لے لیا۔
ایک اور این سی ایم ایل اے جسٹس (ریٹائرڈ) حسنین مسعودی نے ایک قرارداد پیش کی جس میں حکومت سے کہا گیا کہ وہ ریاستی اور شاملات کی اراضی کو پرائیویٹ اور سرکاری تعلیمی اداروں کے قبضے میں ریگولرائز کرنے کا عمل مکمل ہونے تک ریگولرائز کرے۔
مسعودی نے استدلال کیا کہ ہر ادارے کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے بلکہ صرف ان اداروں کو جو غیر منافع بخش بنیادوں پر کام کرتے ہیں۔
حکومت نے اس کی مخالفت کی اور وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے ایم ایل اے سے اسے واپس لینے کو کہا، جو انہوں نے بخوشی کیا۔
آر ڈی ڈی کے وزیر جاوید ڈار نے اس تجویز کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ علیحدہ ادارے بنانا نامناسب ہوگا کیونکہ جھیل کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی ( ایل سی ایم اے) پہلے سے موجود ہے۔ انہوں نے کہا جس چیز کی ضرورت ہے وہ شہری احساس اور ذمہ داری کی ہے۔مزید برآں مزید جھیل اتھارٹیز بنانے کے لیے ان کے لیے وسائل درکار ہوں گے۔ وزیر نے گل کو تجویز واپس لینے کو کہا، اور ایم ایل اے نے ایسا کیا۔