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جموں و کشمیر ہائی کورٹ نے 5 کارکنوں کے معاوضے کے معاملات میں ایوارڈز کو منسوخ کر دیا، تازہ طبی جانچ کا حکم
جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹس نے معاوضے کے مقدمات کو نئے فیصلے کے لیے واپس بھیج دیا۔
Published : July 24, 2026 at 6:45 PM IST
سری نگر: جموں، کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ورکرز کمپنسیشن ایکٹ کے تحت معاوضہ دینے کے لیے صرف مستقل معذوری کا فیصد ہی واحد بنیاد نہیں ہو سکتا۔ عدالت نے قرار دیا کہ معاوضے کا تعین اس کے بعد کیا جائے جب کارکن کی کمائی کی صلاحیت کے اصل نقصان کا کسی مستند ڈاکٹر کے ثبوت سے پتہ چل جائے۔
جمعرات (23 جولائی) کو سنائے گئے 15 صفحات کے فیصلے میں، جسٹس سنجے پریہار نے جموں و کشمیر اسٹیٹ فاریسٹ کارپوریشن کی طرف سے پہلے دائر کی گئی پانچ اپیلوں کی اجازت دی، جس میں کمشنر کی جانب سے ورک مینز کمپنسیشن ایکٹ 1923 کے تحت دیے گئے معاوضے کو منسوخ کیا گیا، اور تمام مقدمات کو نئے فیصلے کے لیے واپس بھیج دیا گیا۔
تاہم، عدالت نے ہدایت کی کہ کمشنر کے پاس پہلے سے جمع کرائے گئے معاوضے کا 50 فیصد زخمی کارکنوں کو دیا جائے تاکہ طویل کیس کی وجہ سے مزید مشکلات سے بچا جا سکے، جب کہ بقیہ رقم سود کے ساتھ نئے فیصلے تک فکسڈ ڈپازٹ میں رہے گی۔
فیصلے میں پانچ الگ الگ دعوؤں پر غور کیا گیا جن میں جنگلاتی کارکنان شامل تھے جو جموں اور کشمیر اسٹیٹ فارسٹ کارپوریشن کے لیے براہ راست یا ٹھیکیداروں کے ذریعے کام کرتے ہوئے زخمی ہوئے تھے۔ زخمی کارکنوں میں شیر سنگھ، عبدالعزیز ملک، ضیا لال، فرید احمد اور فاروق احمد شامل ہیں۔ لکڑی گرنے عمارتوں کے گرنے اور کام کی جگہ کے دیگر واقعات کی وجہ سے وہ 20 فیصد سے 60 فیصد تک مستقل معذوری کا شکار ہوئے۔
کمشنر نے پہلے سود کے ساتھ 75,500 روپئے سے 4.68 لاکھ روپئے تک کا معاوضہ دیا تھا۔ فاریسٹ کارپوریشن نے ان ایوارڈز کو چیلنج کرتے ہوئے الزام لگایا کہ کمشنر نے ورکرز کمپنسیشن ایکٹ کے سیکشن 4 کے تحت مطلوبہ کمائی کی صلاحیت کے نقصان کا اندازہ کیے بغیر جان بوجھ کر معذوری کے فیصد پر انحصار کیا۔
ہائی کورٹ نے ڈویژنل مینیجر، جموں اور کشمیر ایس ایف سی بمقابلہ بنسی لال میں اپنے پہلے فیصلے سے اتفاق کیا اور اس کی توثیق کی۔ عدالت نے کہا کہ کمشنر کمانے کی صلاحیت کے نقصان کا اندازہ لگانے کا اہل نہیں ہے جب تک کہ کسی مستند ڈاکٹر کی طرف سے سرٹیفکیٹ نہ ہو جس میں کسی کارکن کو غیر تجویز کردہ چوٹ کی صورت میں معذوری کے فیصد کے تناسب سے کمانے کی صلاحیت کے نقصان کی تصدیق کی گئی ہو۔
جسٹس پریہار نے کہا کہ کمشنر ماہر طبی ثبوت کے لیے اپنے جائزے کی جگہ نہیں لے سکتا جہاں قانون خاص طور پر کسی مستند طبی ڈاکٹر سے تشخیص کا تقاضا کرتا ہے۔
فیصلے میں اس بات پر زور دیا گیا کہ فائدہ مند قانون سازی کے تحت معاوضہ خود بخود اس لیے نہیں دیا جا سکتا کہ دعویدار مستقل معذوری کا شکار ہو گیا ہو۔ سپریم کورٹ کی نظیر کا حوالہ دیتے ہوئے، ہائی کورٹ نے کہا کہ اہم مسئلہ مزدور کی روزی روٹی اور کمانے کی صلاحیت پر چوٹ کا اثر ہے۔
سپریم کورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے، فیصلے میں کہا گیا ہے کہ حقیقی کمائی کی صلاحیت پر مستقل معذوری کے اثرات کا تعین کرنے میں تین اقدامات شامل ہیں۔
سپریم کورٹ کے اصولوں کے مطابق، حکام کو اس کام کا جائزہ لینا چاہیے جو زخمی ملازم اب بھی انجام دے سکتا ہے، ان کا حادثے سے پہلے کا پیشہ، اور آیا معذوری انہیں اس کام کو جاری رکھنے یا روزی کمانے سے روکتی ہے۔
ہائی کورٹ نے کہا کہ کمشنر نے ان معاملات کی تحقیقات نہیں کیں۔ پانچوں کیسز کے ریکارڈ کی جانچ پڑتال کے بعد عدالت نے شواہد میں سنگین کمی پائی۔ جسٹس پریہار نے کہا، "اس عدالت نے کمشنر کے ریکارڈ کا بغور جائزہ لیا ہے اور پایا ہے کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ دعویداروں میں سے کسی کے پاس قابل میڈیکل بورڈ کے ذریعہ جاری کردہ معذوری کا سرٹیفکیٹ موجود ہے۔"
عدالت نے جواب دہندگان کے استدلال کو تسلیم کیا کہ حادثات 1999 میں پیش آئے تھے، جب معذوری کے دعووں کا فیصلہ اکثر میڈیکل بورڈز کے بجائے انفرادی طبی ڈاکٹروں کے جاری کردہ سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر کیا جاتا تھا۔ تاہم، عدالت نے کہا کہ ان حالات میں بھی، طبی ماہرین کو یہ بتانے کی ضرورت تھی کہ کس طرح معذوری کے نتیجے میں کمائی کی صلاحیت میں کمی واقع ہوئی۔
فیصلے میں کہا گیا کہ معاوضے کا حساب مشینی طور پر نہیں کیا جا سکتا۔ طبی ماہرین کو اس بات کا ثبوت فراہم کرنا چاہیے کہ مستقل معذوری کی وجہ سے دعویدار کی کمائی کی صلاحیت کس حد تک خراب ہوئی ہے۔
فاریسٹ کارپوریشن نے یہ بھی دلیل دی کہ دعویداروں کے ساتھ آجر اور ملازم کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اپیل میں مداخلت کی بنیاد کے طور پر اس دلیل کو مسترد کرتے ہوئے، ہائی کورٹ نے کہا کہ ایسے مسائل حقائق پر مبنی سوالات ہیں جن کا فیصلہ کمشنر نے پہلے ہی کیا ہے اور عام طور پر ورکرز کمپنسیشن ایکٹ کی دفعہ 30 کے تحت قانون کے ضروری سوالات نہیں سمجھے جاتے ہیں۔
سپریم کورٹ کی نظیر کا حوالہ دیتے ہوئے عدالت نے کہا کہ حادثہ، آجر اور ملازم کا رشتہ، عمر، تنخواہ اور معذوری کی حد جیسے معاملات حقیقت کے سوالات ہیں۔
عدالت نے ہدایت کی کہ کیسز کمشنر کو واپس بھیجے جائیں جو دعویداروں کا طبی معائنہ کسی مستند طبی ڈاکٹر یا مناسب طریقے سے تشکیل شدہ میڈیکل بورڈ سے کرائیں تاکہ معذوری کی نوعیت اور حد کے ساتھ ساتھ کمائی کی صلاحیت کے نقصان کا بھی پتہ چل سکے۔
لہذا، عدالت نے پانچوں ایوارڈز کو ایک طرف رکھ دیا اور کمشنر کو ہدایت کی کہ وہ معذوری اور کمائی کی صلاحیت کے نقصان دونوں کا مناسب طبی جائزہ لینے کے بعد نیا فیصلہ کریں۔
تازہ کارروائی کے دوران زخمی کارکنوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے عدالت نے کمشنر کے پاس پہلے سے جمع کرائے گئے معاوضے کا 50 فیصد جاری کرنے کا حکم دیا، اور باقی رقم حتمی نتیجے تک لگانے کی ہدایت کی۔