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پنچایت نمائندوں کے لیے ہوٹلوں میں رہائش کا معاملہ: ہائی کورٹ نے استعمال شدہ کمروں کی بنیاد پر کرائے میں کٹوتی سے متعلق انتظامیہ کے فیصلے کو مسترد کر دیا
جموں کشمیر ہائی کورٹ نے ہوٹلوں میں رہائش کے معاملے میں انتظامیہ کو ’کرائے پر لیے گئے تمام کمروں کی ادائیگی کرنے کا حکم دیا۔
Published : November 20, 2026 at 10:59 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ جس ہوٹل کے کمرے حکومت نے 'زیرِ حفاظت افراد' کی رہائش کے لیے کرائے پر لیے تھے، اس کا مالک ان تمام کمروں کا کرایہ وصول کرنے کا حقدار ہے۔ ہائی کورٹ نے یہ بھی واضح کیا کہ، کرائے کے معاہدے میں واضح طور پر یہ شرط نہیں رکھی گئی تھی کہ ادائیگی کا انحصار کمروں کے استعمال پر ہوگا۔ اس لیے انتظامیہ کو کرائے پر لیے گئے تمام کمروں کا کرایہ ادا کرنا ہوگا۔ تاہم، عدالت نے واضح کیا کہ کھانے پینے (کیٹرنگ) کے اخراجات کی ادائیگی صرف ان افراد کے لیے کی جانی چاہیے جنہوں نے ہوٹل میں کھانے کی سہولیات سے واقعی استفادہ کیا ہو۔
یہ فیصلہ جسٹس سنجیو کمار اور جسٹس محمد یوسف وانی پر مشتمل ڈویژن بینچ نے سنایا۔ یہ فیصلہ سرینگر کے 'ہوٹل نیو میٹرو' سے متعلق ایک تنازعے کے تناظر میں آیا ہے، جس میں یونین ٹیریٹری جموں و کشمیر اور چار دیگر عہدیداروں کی جانب سے دائر کردہ اپیل کو جزوی طور پر منظور کر لیا گیا۔ یہ فیصلہ 'یونین ٹیریٹری جموں و کشمیر و دیگر بمقابلہ ہوٹل نیو میٹرو' (لیٹرز پیٹنٹ اپیل (ایل پی اے) نمبر 137/2026) کے مقدمے میں سنایا گیا۔ 16 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ بارہ نومبر 2026 کو محفوظ کر لیا گیا تھا۔
بینچ نے 15 نومبر 2020 سے پانچ اکتوبر 2021 تک کے ابتدائی عرصے کے لیے رہائش اور کھانے پینے کے واجب الادا اخراجات کی ادائیگی سے متعلق ایک سابقہ ہدایت کو کالعدم قرار دے دیا۔ تاہم، عدالت نے ہوٹل کے مالک کے اس حق کو برقرار رکھا کہ وہ ان تمام 19 کمروں کا کرایہ وصول کر سکتا ہے جو ڈپٹی کمشنر سرینگر نے 27 اکتوبر 2021 سے 25 اکتوبر 2022 کے درمیان کرائے پر لیے تھے، قطع نظر اس کے کہ وہ کمرے استعمال ہوئے یا نہیں۔
عدالت نے حکام کو یہ بھی ہدایت کی کہ وہ دو ماہ کے اندر تمام واجب الادا رقوم کی ادائیگی کریں۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں، ادائیگی واجب الادا ہونے کی تاریخ سے لے کر اصل ادائیگی کی تاریخ تک چھ فیصد سالانہ کی شرح سے سود لاگو ہوگا۔ یہ تنازع اس وقت پیدا ہوا جب ہوٹل کو 15 نومبر 2020 سے 'شیئرنگ' کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، تاکہ وہاں سرپنچوں، پنچوں، پنچایتی راج اداروں کے اراکین، میونسپل کونسلرز اور دیگر 'زیر حفاظت افراد' کو ٹھہرایا جا سکے۔
طے شدہ نرخ یہ تھے:
گرمیوں کے دوران 356 روپے فی کمرہ یومیہ، بمعہ 225 روپے فی کس یومیہ کھانے کے اخراجات
سردیوں کے دوران 242 روپے فی کمرہ یومیہ، بمعہ 216 روپے فی کس یومیہ کھانے کے اخراجات
اگرچہ پانچ اکتوبر 2021 کو ہوٹل کو معاہدے سے فارغ کر دیا گیا تھا، لیکن سرینگر کے ڈپٹی کمشنر نے 27 اکتوبر 2021 کو اس کے 19 کمرے دوبارہ حاصل کر لیے۔ یہ کمرے 25 اکتوبر 2022 تک انتظامیہ کی تحویل میں رہے۔
عمارت خالی ہونے کے بعد، ہوٹل کے مالک، حاجی خضر محمد ڈار نے رہائش اور کھانے کے اخراجات کا بل پیش کیا۔ پوری رقم ادا کرنے کے بجائے، ڈپٹی کمشنر نے ہوٹل کے مالک کے دعووں کی جانچ پڑتال کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی، جس کی سربراہی سب ڈویژنل مجسٹریٹ (سرینگر ایسٹ) کر رہے تھے۔ کمیٹی نے ریکارڈ کا جائزہ لیا، جس میں ان 'زیر حفاظت افراد' کی آمد و رفت کا روزانہ کا رجسٹر بھی شامل تھا۔ کمیٹی نے سفارش کی کہ ادائیگی تمام 19 کمروں کے کرائے کی بنیاد پر کرنے کے بجائے، ان کمروں کی تعداد کے مطابق کی جانی چاہیے جو درحقیقت استعمال ہوئے تھے۔
اس کٹوتی سے متاثر ہو کر، ہوٹل کے مالک نے ہائی کورٹ میں ’ڈبلیو پی (سی) نمبر 590/2023 ) دائر کی۔ 11 فروری 2026 کو، ایک سنگل جج نے کمیٹی کے پانچ نومبر 2022 کے حکم اور 10 فروری 2023 کی رپورٹ کو کالعدم قرار دے دیا۔ اس کے علاوہ، عدالت نے حکام کو ہدایت کی کہ وہ 15 نومبر 2020 سے 25 اکتوبر 2022 تک کی مدت کے لیے ہوٹل کے مالک کے دعووں کو نمٹائیں۔
اس فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے، حکومت نے دلیل دی کہ سنگل جج نے ایسی راحت فراہم کی ہے جو اصل درخواست کے دائرہ کار سے باہر تھی۔ عدالت نے لیز کی ابتدائی مدت سے متعلق ایسے دعووں کو بھی شامل کر لیا، جو کبھی باضابطہ طور پر مجاز اتھارٹی کے سامنے پیش ہی نہیں کیے گئے تھے۔
اس دلیل کو تسلیم کرتے ہوئے، ایک ڈویژن بینچ نے مشاہدہ کیا کہ ہوٹل کے مالک نے ابتدائی طور پر ڈویژنل کمشنر، کشمیر سے 15 نومبر 2020 سے 5 اکتوبر 2021 تک کی مدت کے واجبات کی ادائیگی کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔
بنچ نے نشاندہی کی کہ یہ دعویٰ ایک ضمنی حلف نامے کے ذریعے شامل کیا گیا، حالانکہ اصل رٹ پٹیشن میں کوئی باضابطہ ترمیم نہیں کی گئی تھی، اور نہ ہی ڈویژنل کمشنر کو فریقِ مقدمہ بنایا گیا تھا۔ بنچ نے ریمارکس دیے، "رٹ عدالت کی ہدایت، جہاں تک اس کا تعلق مذکورہ مدت کے واجبات کی ادائیگی سے ہے، واضح طور پر رٹ پٹیشن کے دائرہ کار سے باہر ہے اور یہ ’فطری انصاف‘ کے اصولوں کی بھی خلاف ورزی کرتی ہے۔" بینچ نے مزید کہا کہ چونکہ اس مخصوص مدت کی ادائیگیوں کے حوالے سے ڈویژنل کمشنر ہی مجاز اتھارٹی تھے، اس لیے انہیں اس دعوے کے خلاف اپنا موقف پیش کرنے کا کبھی موقع ہی نہیں دیا گیا۔ تاہم، عدالت نے کرائے پر لینے کے ابتدائی انتظام اور بعد ازاں ڈپٹی کمشنر کی جانب سے کیے گئے انتظام کے درمیان فرق کو واضح کیا۔
27 اکتوبر 2021 کے ’کرائے پر لینے کے حکم‘ کا جائزہ لینے کے بعد، بنچ نے مشاہدہ کیا کہ تمام 19 کمرے اس شرط کے بغیر کرائے پر لیے گئے تھے کہ کرایہ صرف تب ادا کیا جائے گا جب کمروں میں واقعی کوئی رہائش پذیر ہو۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ، "ڈپٹی کمشنر، سرینگر کی جانب سے 27 اکتوبر 2021 کو جاری کردہ 'ہائرنگ آرڈر' (کرائے پر لینے کے حکم نامے) میں ایسی کوئی واضح شرط شامل نہیں تھی۔ لہٰذا، ہوٹل کے مالک کے لیے یہ لازم تھا کہ وہ تمام 19 کمروں کو خالی رکھے تاکہ حکم نامے میں مذکور 38 'زیر حفاظت افراد' کو وہاں ٹھہرایا جا سکے۔"
عدالت نے مزید نشاندہی کی کہ اس عرصے کے دوران ہوٹل کے مالک کو خالی کمرے دیگر مہمانوں کو کرائے پر دینے کی اجازت دینے والی کوئی شق موجود نہیں تھی۔ اس تناظر میں، بنچ نے کمیٹی کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا جس میں کمروں کے کرائے کا تعین صرف 'اصل قبضے' (یعنی ان کمروں کی تعداد جو درحقیقت استعمال میں تھے) کی بنیاد پر کیا گیا تھا۔
کمیٹی کی رپورٹ کو "غیر موزوں اور کسی ٹھوس بنیاد سے عاری" قرار دیتے ہوئے، عدالت نے فیصلہ دیا کہ ہوٹل کا مالک 27 اکتوبر 2021 سے 25 اکتوبر 2022 تک کی مدت کے لیے تمام 19 کمروں کا کرایہ وصول کرنے کا حقدار ہے۔
تاہم، کھانے پینے (کیٹرنگ) کے اخراجات کے حوالے سے بنچ کا نقطہ نظر مختلف تھا۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ مقررہ نرخ 'فی کس، فی یوم' کی بنیاد پر تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ادائیگی کا انحصار ان افراد کی اصل تعداد پر ہوگا جنہوں نے کھانے پینے کی سہولیات سے استفادہ کیا۔ بنچ نے کہا، "کھانے پینے کے اخراجات کا حساب ان افراد کی اصل تعداد کی بنیاد پر لگایا جائے گا جنہوں نے ہوٹل میں کھانے پینے کی سہولیات حاصل کیں۔" عدالت نے وضاحت کی کہ اگر ہوٹل میں کھانے پینے کی سہولیات سے صرف 20 افراد نے استفادہ کیا ہے، تو ادائیگی کا دعویٰ صرف انہی 20 افراد کے لیے کیا جا سکتا ہے، نہ کہ الاٹمنٹ آرڈر میں مذکور تمام 38 افراد کے لیے۔
ہدایات کے مطابق، ہوٹل کا مالک 'ہائرنگ' کی پہلی مدت سے متعلق واجب الادا رقوم (رہائش اور کھانے پینے کے اخراجات) کے لیے ڈویژنل کمشنر، کشمیر کے دفتر میں درخواست جمع کرا سکتا ہے۔ اگر مالک اس فیصلے سے مطمئن نہ ہو، تو اسے ایک نئی رٹ پٹیشن دائر کرنے کا اختیار حاصل ہے۔
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