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پبلک ٹرانسپورٹ میں خواتین کے لیے مخصوص نشستیں یقینی بنائی جائیں: جموں و کشمیر ہائی کورٹ
خواتین مسافروں کو درپیش مسائل کا نوٹس لیتے ہوئے عدالت نے کہاکہ خواتین مسافروں کی حفاظت کو یقینی بنانے کےلیے ہدایات جاری کی جارہی ہیں۔
Published : August 14, 2026 at 5:31 PM IST
سری نگر : جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے مرکز کے زیرِ انتظام جموں و کشمیر میں پبلک ٹرانسپورٹ گاڑیوں میں خواتین کے لیے مخصوص نشستوں کے ریزرویشن کو سختی سے نافذ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ عدالت نے متعلقہ حکام کو یہ بھی حکم دیا کہ خواتین مسافروں کی شکایات درج کرنے اور ان کے ازالے کے لیے باقاعدہ اور مؤثر نظام وضع کیا جائے۔ یہ ہدایات قائم مقام چیف جسٹس سنجیو کمار اور جسٹس محمد یوسف وانی پر مشتمل ڈویژن بنچ نے ایڈووکیٹ مونسہ منظور میر کی جانب سے دائر کردہ مفادِ عامہ کی عرضی کی سماعت کے دوران جاری کیں۔
خواتین مسافروں کو درپیش مسائل کا نوٹس لیتے ہوئے عدالت نے کہا کہ معاملے کی نوعیت کو مدنظر رکھتے ہوئے خواتین مسافروں کی حفاظت اور سفر کے دوران سہولت کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہدایات جاری کی جارہی ہیں۔ عدالت نے ٹرانسپورٹ کمشنر کو ہدایت دی کہ خواتین کے لیے نشستوں کے ریزرویشن سے متعلق سرکلر نمبر 3 TC/2025 پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔
عدالت نے واضح کیا کہ بڑے بسوں میں نشست نمبر 1 سے 12 تک، جبکہ منی بسوں میں نشست نمبر 1 سے 9 تک خواتین کے لیے مناسب طور پر نشان زد کرکے مخصوص کی جائیں۔ ڈویژن بنچ نے مزید حکم دیا کہ ہر پبلک ٹرانسپورٹ گاڑی میں خواتین کے لیے مخصوص نشستوں کی حیثیت واضح طور پر درج کی جائے۔ عدالت نے کہا کہ ان نشستوں پر نمایاں اور بڑے حروف میں خواتین کے لیے مخصوص تحریر ہونا چاہیے، تاکہ خواتین مسافروں کو اپنے حقوق کے بارے میں واضح معلومات حاصل ہوسکیں۔
عدالت نے جموں و کشمیر لیگل سروسز اتھارٹی کو بھی خواتین کے لیے مخصوص نشستوں کے حوالے سے عوام اور ٹرانسپورٹ آپریٹروں میں بیداری پیدا کرنے کی ذمہ داری سونپی ہے۔ عدالت نے ہدایت دی کہ بالخصوص پبلک ٹرانسپورٹ کے ڈرائیوروں اور ہیلپرز کے لیے آگاہی پروگرام منعقد کیے جائیں، تاکہ انہیں اس بات سے واقف کرایا جاسکے کہ خواتین کو ان کے لیے مخصوص نشستیں فراہم کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔
عدالت نے لیگل سروسز اتھارٹی سے کہا کہ وہ سرکلر نمبر 3 TC/2025 کے بارے میں وسیع پیمانے پر آگاہی پیدا کرنے کے لیے دیگر ذرائع بھی استعمال کرے، جن میں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا بھی شامل ہیں۔ خواتین مسافروں کی شکایات کے ازالے کے معاملے پر عدالت نے محکمہ ٹرانسپورٹ اور ٹریفک پولیس کے درمیان مؤثر تال میل قائم کرنے کی ہدایت دی۔
عدالت نے کہا کہ دونوں محکمے مل کر ایسا طریقۂ کار وضع کریں جس کے ذریعے متاثرہ خواتین اپنی شکایات درج کراسکیں اور ان کی شکایات کا بروقت اور مؤثر ازالہ بھی ممکن ہوسکے۔ عدالت نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ اس حکم کو فوری طور پر تمام متعلقہ اداروں تک پہنچایا جائے اور اس پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر حکم کی تعمیل سے متعلق اسٹیٹس رپورٹ بھی طلب کی ہے۔
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عدالت نے کہا کہ حکم کی نقل متعلقہ حکام کو بھیجی جائے تاکہ فوری اقدامات کیے جاسکیں اور آئندہ سماعت کی تاریخ پر عمل درآمد کی رپورٹ پیش کی جائے۔ اس معاملے کی مزید سماعت 6 اکتوبر 2026 کو مقرر کی گئی ہے۔