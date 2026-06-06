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جموں و کشمیر ہائی کورٹ نے پوکسو کیس میں ملزم کو ضمانت دے دی
جج سنجے دھر نے بڈگام ضلع کےماگام پولیس اسٹیشن میں درج ایف آئی آر کے ملزم شاہنواز امین شاہ کی درخواست ضمانت منظور کر لی۔
Published : June 6, 2026 at 5:55 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے جنسی جرائم سے بچوں کے تحفظ (پاکسو) ایکٹ کے تحت 16 سالہ لڑکی کے اغوا اور اس کے ساتھ عصمت دری کرنے کے ملزم کو ضمانت دے دی ہے۔ عدالت نے کہا کہ کیس کے حقائق کے پیش نظر ضمانت مسترد کرنا ناانصافی ہوگی۔ اپنے 11 صفحات پر مشتمل فیصلے میں جج سنجے دھر نے بڈگام ضلع کے ماگام پولیس اسٹیشن میں درج ایف آئی آر کے ملزم شاہنواز امین شاہ کی درخواست ضمانت منظور کر لی۔
سرکاری وکیل کے مطابق متاثرہ کے والد نے 2 جنوری 2025 کو شکایت درج کرائی تھی، جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ ان کی نابالغ بیٹی کو ملزمان نے اغوا کر لیا ہے۔ پولیس نے بعد میں لڑکی کو اننت ناگ ضلع کے ڈورو سے برآمد کیا اور شاہ کو گرفتار کرلیا۔ استغاثہ نے الزام لگایا کہ ملزم نے وہاں قیام کے دوران لڑکی کے ساتھ جنسی تعلقات استوار کئے۔ تحقیقات کے مطابق لڑکی کی تاریخ پیدائش 27 دسمبر 2008 تھی جس کی وجہ سے وہ واقعے کے وقت نابالغ تھی۔
عدالت نے نوٹ کیا کہ مقدمے کی سماعت کے دوران متاثرہ نے بتایا کہ وہ تقریباً دو ماہ سے ملزم کے ساتھ رابطے میں تھی اور ڈورو پہنچنے سے پہلے اس کے ساتھ اپنی مرضی سے مختلف مقامات کا سفر کیا تھا۔ اس نے ٹرائل کورٹ کو بتایا کہ وہ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ اپنی مرضی سے گاڑیوں میں سفر کرتی تھی۔ اس نے مزید کہا کہ ان کے درمیان جو کچھ ہوا وہ ان کی رضامندی سے ہوا۔
ہائی کورٹ نے لڑکی کی والدہ کے بیان پر بھی غور کیا جس میں کہا گیا تھا کہ متاثرہ اور ملزم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور اس کی بیٹی اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر گئی تھی۔ والدہ نے مزید گواہی دی کہ لڑکی گرفتاری کے بعد بھی ملزم کے گھر والوں کے ساتھ رہ رہی تھی کیونکہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔
ضمانت کی درخواست پر غور کرتے ہوئے، عدالت نے مشاہدہ کیا کہ اگرچہ پاکسو ایکٹ کے تحت نابالغ کی رضامندی کی کوئی قانونی اہمیت نہیں ہے، لیکن ضمانت کا فیصلہ کرتے وقت تعلقات کے حالات کو متعلقہ سمجھا جا سکتا ہے۔ عدالت نے مزید ریمارکس دیے کہ ایسے جنسی تعلقات یقیناً منحرف ہوتے ہیں لیکن ان کے ساتھ مختلف سلوک کیا جانا چاہیے۔
جج دھر نے کہا کہ جب کسی خاص کیس کے حقائق اور حالات یہ بتاتے ہیں کہ دو نوجوان بالغوں کے درمیان جنسی تعلق کے لیے غیر واضح طور پر رضامندی تھی، یہاں تک کہ اگر کوئی قانونی رضامندی نہیں تھی، تو جرم جو ہو سکتا ہے اسے کم سنجیدگی سے دیکھا جانا چاہیے۔ مقدمے کی سماعت کے دوران ریکارڈ کیے گئے شواہد کا حوالہ دیتے ہوئے، عدالت نے نوٹ کیا کہ متاثرہ نے رضاکارانہ طور پر ملزم کے ساتھ جانے کا اعتراف کیا تھا اور اس کے ساتھ محبت کا بھی اعتراف کیا تھا۔
جج نے یہ بھی نوٹ کیا کہ متاثرہ لڑکی ملزم کے خاندان کے ساتھ رہتی ہے اور اپنے والدین کے گھر واپس نہیں آئی ہے۔ عدالت نے کہا کہ درخواست گزار کی گرفتاری کے بعد بھی متاثرہ لڑکی اپنے خاندان کے ساتھ رہ رہی ہے اور اپنے والدین کے گھر واپس نہیں آئی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ درخواست گزار کے ساتھ رہنے پر بضد ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ ضمانت کے لیے پہلا کیس موجود ہے۔
ہائی کورٹ نے یہ بھی نوٹ کیا کہ استغاثہ کے 16 گواہوں میں سے چھ (بشمول متاثرہ لڑکی اور اس کے والدین) سے پوچھ گچھ کی جا چکی ہے اور صرف پولیس افسر، ڈاکٹر، اور دیگر رسمی گواہوں سے پوچھ گچھ باقی ہے۔ عدالت نے کہا کہ ملزم کی ضمانت پر رہائی کے بعد شواہد سے چھیڑ چھاڑ کا امکان نہیں ہے۔
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