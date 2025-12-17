ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بابر قادری قتل کیس: ایڈووکیٹ میاں قیوم کی طبی بنیادوں پر ضمانت مسترد
جموں و کشمیر ہائی کورٹ نے کہا، کہ ضمانت "صرف غیر معمولی حالات میں" دی جاتی ہے۔
Published : December 17, 2025 at 8:19 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے منگل کو سینئر وکیل میاں عبدالقیوم کی اپیل مسترد کر دی۔ میاں قیوم نے نوجوان وکیل بابر قادری کے قتل کیس میں طبی بنیادوں پر ان کی ضمانت کی درخواست مسترد کیے جانے کو چیلنج کیا+ تھا۔ عدالت نے کہا کہ حراست میں قیوم کی صحت کا مناسب انتظام کیا جا رہا ہے اور غیر معمولی ریلیف کی ضمانت نہیں ہے۔
جسٹس سندھو شرما اور جسٹس شہزاد عظیم پر مشتمل ڈویژن بنچ نے جموں میں نامزد این آئی اے عدالت کے 27 ستمبر 2025 کے حکم کو برقرار رکھتے ہوئے کہا کہ طبی بنیادوں پر ضمانت صرف غیر معمولی میں دی جا سکتی ہے، جس کی موجودہ کیس میں ضرورت نظر نہیں آتی۔
77 سالہ میاں قیوم کو 2020 میں ایڈوکیٹ بابر قادری کے قتل کے سلسلے میں غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ کی سخت دفعات کے ساتھ ساتھ تعزیرات ہند (آئی پی سی) اور آرمز ایکٹ کے تحت مقدمے کا سامنا ہے۔ بابر قادری کو سرینگر میں دہشت گردوں نے گولی مار دی تھی اور بعد میں ان کی موت ہوگئی تھی۔
اپیل پر دلائل دیتے ہوئے، قیوم نے خالصتاً انسانی اور طبی بنیادوں پر ضمانت کی درخواست کی تھی۔ انھوں نے بڑھاپے اور متعدد بیماریوں کا حوالہ دیتے ہوئے جس میں کورونری دمنی کی بیماری، کارڈیک اریتھمیا جس میں مستقل پیس میکر لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، یورولوجیکل عوارض، گلوکوما، ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر اور اعصابی پیچیدگیاں بتائیں تھیں۔ ان کے وکیل نے استدلال کیا کہ انہیں مسلسل نگرانی اور فالج کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے جو جیل میں مؤثر طریقے سے فراہم نہیں کی جا سکتی۔
بنچ نے تاہم نوٹ کیا کہ اپیل کنندہ نے خود تسلیم کیا کہ قید کے دوران اسے سپر اسپیشلٹی اسپتال، گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں لے جایا گیا تھا، جہاں نومبر 2024 میں ایک مستقل پیس میکر کامیابی سے لگایا گیا تھا۔ 20 اکتوبر 2025 کی تازہ ترین میڈیکل اسٹیٹس رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے، عدالت نے ریکارڈ کیا کہ قیوم کارڈیالوجی، یورولوجی، اینڈو کرائنولوجی اور آپتھلمولوجی کے شعبوں میں باقاعدگی سے زیر نگرانی تھے اور ان کی حالت مستحکم تھی۔
جسٹس شہزاد عظیم نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ’یہ ہر بیماری یا کمزوری نہیں ہے جو ملزم کو ضمانت پر توسیع کا حق دے،‘ انہوں نے مزید کہا کہ طبی بنیادوں پر ضمانت صرف اسی صورت میں جائز ہوتی ہے جب ’طبی حالت اتنی سنگین ہو کہ حراست میں اس کا مناسب علاج نہیں کیا جا سکتا اور جیل میں مطلوبہ سہولیات دستیاب نہیں ہیں۔
عدالت نے مشاہدہ کیا کہ قیوم کو حراست کے دوران کم از کم 36 مواقع پر طبی معائنہ اور علاج کے لیے لے جایا گیا۔ ہائی کورٹ نے اس دلیل کو مسترد کر دیا کہ جیل حکام اپنی ذمہ داری میں ناکام رہے ہیں۔
17 صفحات کے فیصلے میں کہا گیا کہ عدالت کے سامنے کوئی ایسا مواد نہیں رکھا گیا جس سے یہ ظاہر ہو کہ حکومت مطلوبہ طبی دیکھ بھال فراہم کرنے سے قاصر یا تیار نہیں ہے۔
طبی پہلوؤں کے علاوہ، ہائی کورٹ نے کیس کے وسیع تناظر کا بھی نوٹس لیا۔ اس سے قبل تحقیقات کو مقامی پولیس سے ریاستی تحقیقاتی ایجنسی کو منتقل کیا گیا تھا، اور متاثرہ کے اہل خانہ اور گواہوں کو دھمکیاں دینے کے الزامات کا حوالہ دیتے ہوئے اور اپیل کنندہ کے اثر و رسوخ کی وجہ سے سرینگر میں آزادانہ اور منصفانہ ٹرائل ممکن نہ ہونے کے خدشات کے پیش نظر مقدمے کی سماعت ہائی کورٹ کے حکم پر سرینگر سے جموں منتقل کر دی گئی تھی۔
عدالت نے ریکارڈ کیا کہ بار کے سابق رہنما قیوم پر کافی اثر و رسوخ رکھنے کا الزام ہے، اور استغاثہ کے بیشتر گواہوں کو بیان لینا ابھی باقی ہے۔ بنچ نے مشاہدہ کیا کہ اپیل کنندہ کی موجودگی ضروری طور پر مقدمے کی آزادانہ اور منصفانہ سماعت میں رکاوٹ بنے گی۔
