جموں و کشمیر ہائی کورٹ نے سماعتوں، تربیت اور ملاقاتوں کے لیے آن لائن موڈ اپنایا
Published : May 20, 2026 at 5:56 PM IST
سری نگر: جموں، کشمیر اور لداخ ہائی کورٹس نے بدھ کو کئی انتظامی ہدایات جاری کیں جن کا مقصد ایندھن کی بچت اور موثر عدالتی کام کو یقینی بنانا ہے۔ یہ ہدایات خام تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور توانائی کے تحفظ سے متعلق خدشات کے درمیان "معاشی خود دفاع" کے لیے ملک گیر مہم کے مطابق ہیں۔ رجسٹرار جنرل ایم کے کی طرف سے آج جاری کردہ سرکلر میں ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ اقدامات اگلے احکامات تک نافذ رہیں گے۔
یہ حکم سپریم کورٹ کی جانب سے مغربی ایشیا میں جاری بحران کے پس منظر میں 12 مئی 2026 کو محکمہ پرسونل اینڈ ٹریننگ کی طرف سے جاری کردہ دفتری میمورنڈم کے بعد، مجازی سماعتوں، گھر سے کام کرنے کے انتظامات، اور کارپولنگ سمیت اسی طرح کے اقدامات کے نفاذ کے چند دن بعد آیا ہے۔
سرکلر میں کہا گیا ہے کہ خام تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور توانائی کے تحفظ کے بارے میں خدشات کے درمیان اقتصادی خود دفاعی اقدامات کے لیے ملک گیر کال کے پیش نظر، ہائی کورٹ نے ہدایت کی ہے کہ درج ذیل اقدامات اگلے احکامات تک نافذ رہیں گے۔
ان ہدایات کے مطابق ہائی کورٹ 21 مئی 2026 سے ورچوئل سماعتوں اور وکلاء کی ورچوئل موجودگی کو فروغ دے گی۔ حکم میں کہا گیا ہے کہ 21.05.2026 سے، ہائی کورٹ مجازی سماعتوں اور ماہر وکلاء کی ورچوئل موجودگی کی حوصلہ افزائی کرے گی، بشرطیکہ ورچوئل کارروائی کے لیے وضع کردہ ڈیکورم اور پروٹوکول پر عمل کیا جائے۔ سرکلر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 8 جون 2026 سے شروع ہونے والی تعطیلات کے دوران نامزد تعطیل بینچ ورچوئل موڈ کے ذریعے مقدمات کی سماعت کریں گے۔
تاہم، حکم نامے میں واضح کیا گیا کہ جو وکلاء ناگزیر وجوہات کی بناء پر ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شرکت کرنے سے قاصر ہیں، جب بھی عدالتوں کا جسمانی کام چل رہا ہو تو وہ ذاتی طور پر عدالتوں میں حاضر ہو سکتے ہیں۔ ہائی کورٹ نے ذاتی طور پر انتظامی معائنہ اور ملاقاتیں معطل کرنے کا بھی حکم دیا۔ اگلے نوٹس تک ذاتی طور پر کوئی انتظامی معائنہ یا اضلاع کے دورے نہیں کیے جائیں گے۔ عدالت نے کہا کہ تمام انتظامی اجلاس عملی طور پر منعقد کیے جائیں گے۔
ایک اور اہم اقدام میں، عدالت نے عدالتی افسران اور ہائی کورٹ کے ملازمین کے لیے رخصت سفری رعایت (ایل ٹی سی) کی سہولت معطل کر دی ہے، سوائے ان صورتوں کے جہاں اسے پہلے ہی دی جا چکی تھی۔
سرکلر میں کہا گیا ہے کہ جوڈیشل افسران اور ہائی کورٹ کے ملازمین کے لیے ایل ٹی سی کی سہولت سوائے ان کے جنہیں پہلے ہی دی جا چکی ہے اگلے احکامات تک دستیاب نہیں ہوگی۔
کورٹ نے یہ بھی کہا کہ متعلقہ ایل ٹی سی بلاک کی مدت اس مدت کے لیے ایک ماہ تک بڑھا دی جائے گی جس دوران ایل ٹی سی دستیاب نہیں ہے۔ آرڈر میں جے اینڈ کے جوڈیشل اکیڈمی کو اپنی تمام سرگرمیاں آن لائن کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔
جوڈیشل اکیڈمی کوئی آمنے سامنے تربیتی پروگرام نہیں کرے گی۔تمام تربیتی پروگرام، ورکشاپس، واقفیت، اور متعلقہ تعلیمی سرگرمیاں صرف ورچوئل ذرائع سے منعقد کی جائیں گی۔
مزید برآں، رجسٹری کے افسران سے کہا گیا ہے کہ وہ جہاں بھی ممکن ہو سرکاری ٹرانسپورٹ کی سہولیات کو جمع کریں تاکہ ایندھن کی کھپت کو کم سے کم کیا جا سکے اور وسائل کے زیادہ سے زیادہ استعمال کو یقینی بنایا جا سکے۔