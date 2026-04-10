ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر ہائی کورٹ نے میاں عبدالقیوم کی تازہ طبی درخواست کو مسترد کردیا
2020 ایڈوکیٹ بابر قادری قتل کیس میں قید میاں عبدالقیوم کو ایک مرتبہ پھر ہائی کورٹ سے مایوسی ہاتھ لگی ہے۔
Published : April 10, 2026 at 12:18 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے جیل میں بند کشمیر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر میاں عبدالقیوم کے لیے فوری طبی ہدایات کی اپیل کرنے والی ایک نئی درخواست کو مسترد کر دیا۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ جب سپریم کورٹ پہلے ہی ان کی صحت پر نظر رکھے ہوئے ہے تو وہ متوازی یا اس سے اوپر کے احکامات نہیں دے سکتی۔
ایڈوکیٹ بابر قادری 2020 قتل کیس میں ایک نامور وکیل کا نام جڑ جانے سے یہ معاملہ توجہ حاصل کر رہا ہے۔ جسٹس وسیم صادق نرگل نے اپنے چار صفحات پر مشتمل حکم نامے میں کہا ہے کہ یہ درخواست قابل سماعت نہیں ہے کیونکہ عدالت عظمیٰ پہلے ہی عبدالقیوم کے طبی معائنے اور علاج کے لیے "مخصوص اور جامع ہدایات" جاری کر چکی ہے۔
عدالت کا سب سے اہم نتیجہ واضح تھا: ایک بار جب سپریم کورٹ نے ایمس جموں کو ہدایت دی کہ وہ درخواست گزار کا جائزہ لے اور فیصلہ کرے کہ آیا اسے دہلی منتقل کرنے کی ضرورت ہے، ہائی کورٹ اسی معاملے پر میڈیکل آرڈرز کا دوسرا سیٹ جاری نہیں کرے گا۔
درخواست کو مسترد کرتے ہوئے، عدالت نے کہا: "اس حقیقت کو دیکھتے ہوئے کہ معزز سپریم کورٹ پہلے ہی اس معاملے پر احکامات جاری کر چکی ہے اور اس نے درخواست گزار کے طبی معائنے اور علاج کے حوالے سے مخصوص اور جامع ہدایات جاری کی ہیں، اس عدالت کا خیال ہے کہ اس مرحلے پر کوئی متوازی یا یا اس سے زیادہ ہدایات جاری کرنا مناسب نہیں ہوگا۔"
درخواست براہ راست عبدالقیوم نے نہیں بلکہ ان کی اہلیہ نے دائر کی تھی، جس نے عدالت کو بتایا کہ ان کے شوہر، جو اس وقت ڈسٹرکٹ جیل امفلہ، جموں میں بند ہیں، نے انہیں فون پر مطلع کیا تھا کہ وہ اپنے پیٹ کے دائیں جانب شدید درد محسوس کر رہے ہیں۔ درخواست کے مطابق، بعد میں انھیں گورنمنٹ میڈیکل کالج، جموں لے جایا گیا، جہاں الٹراساؤنڈ میں مبینہ طور پر دائیں گردے میں متعدد سسٹ پائے گئے۔
درخواست گزار عبدالقیوم ایک سینئر وکیل اور کشمیر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر ہیں۔ وہ اس وقت بابر قادری قتل کیس کے سلسلے میں جیل میں بند ہیں۔ ان کے خلاف یو اے پی اے سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ ان کی طبی ضمانت کی درخواست پہلے ہی جموں و کشمیر ہائی کورٹ نے مسترد کر دی تھی، جس کے بعد انھوں نے سپریم کورٹ کا رخ کیا تھا۔
اس کیس میں جواب دہندگان کو جموں و کشمیر مرکز کے زیر انتظام علاقہ کے طور پر درج کیا گیا ہے، حالانکہ حکم کے مطابق منگل کو جب اس معاملے کی سماعت ہوئی تو کوئی بھی ان کی طرف سے پیش نہیں ہوا۔
ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے 24 فروری کے حکم کو دوبارہ پیش کیا، جس میں عدالت عظمیٰ نے کہا تھا: "صرف غور طلب مسئلہ عرضی گزار کی طبی حالت ہے۔"
منگل کی سماعت کے دوران، سینئر وکیل زیڈ اے قریشی، وکیل میاں روف اور انوراگ ورما کے ساتھ درخواست گزار کی طرف سے پیش ہوئے۔ انھوں نے اس بات سے اختلاف نہیں کیا کہ سپریم کورٹ پہلے ہی یہ ہدایات دے چکی ہے۔ تاہم، انہوں نے استدلال کیا کہ پیٹ میں درد کی تازہ ترین شکایت اور گردے کے سسٹوں کی رپورٹ ایمس کی خصوصی طبی ٹیم کے صحت کو مستحکم قرار دینے والی رپورٹ جمع کرنے کے بعد سامنے آئی ہے۔
جسٹس نرگل نے ایک اہم آئینی اصول کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ زندگی کے حق میں قیدیوں کے لیے بھی صحت اور بروقت طبی دیکھ بھال کا حق شامل ہے۔ پھر بھی، اس حق کو تسلیم کرنے کے باوجود، عدالت نے مداخلت کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ یہی معاملہ پہلے ہی عدالت عظمیٰ کے سامنے زیر التوا ہے، اور 21 اپریل 2026 کو اس کی سماعت ہونا ہے۔
عدالت نے درخواست گزار کو نئی درخواست دائر کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے 24 فروری اور 24 مارچ کے احکامات کو ظاہر نہ کرنے پر بھی قصوروار ٹھہرایا، اور کہا کہ یہ درخواست گزار کی طرف سے "تمام مادی حقائق اور احکامات کا مکمل اور منصفانہ انکشاف کرنے کا فرض ہے۔"
عدالت نے کہا، ’’مذکورہ بالا وجوہات کے پیش نظر، موجودہ درخواست قابلِ سماعت نہیں ہے اور اسے خارج کر دیا جانا درست ہے اور اسی کے مطابق اسے خارج کر دیا جاتا ہے،‘‘ عدالت نے کہا۔
تاہم، جج نے واضح کیا کہ اپیل کو خارج کرنے سے عبدالقیوم کے لیے دستیاب کسی دوسرے قانونی علاج کو متاثر نہیں کیا جائے گا، جس میں ایسی کوئی درخواست بھی شامل ہے جو سپریم کورٹ یا کسی اور مناسب فورم کے سامنے کی جا سکتی ہے۔
