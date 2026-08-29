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بگلیہار کی بحالی میں تاخیر، جموں و کشمیر میں بجلی کا بحران برقرار
بگلیہار I کی صفائی میں تاخیر سے پروجیکٹ صلاحیت کے مطابق مکمل بجلی کی پیدوار سے قاصر ہے۔
Published : August 29, 2026 at 3:01 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں بجلی کی کمی کا مسئلہ برقرار ہے، کیونکہ 450 میگاواٹ کے بگلیہار اسٹیج-I پن بجلی منصوبے کی بحالی کا کام جاری رہنے کے باعث اس کی بجلی پیداوار ابھی مکمل طور پر بحال نہیں ہو سکی ہے۔
حکام کے مطابق بگلیہار پن بجلی منصوبے کے 900 میگاواٹ اور ریاسی ضلع میں واقع 690 میگاواٹ کے سلال پن بجلی منصوبے کو دیکھ بھال اور ڈیموں میں جمع گاد یا تلچھٹ(Silt) نکالنے کے لیے بند کیا گیا تھا۔ بگلیہار اسٹیج-II کے 450 میگاواٹ اور سلال منصوبے نے دوبارہ کام شروع کر دیا ہے، تاہم بگلیہار اسٹیج-I کے باقی 450 میگاواٹ کی بحالی میں تاخیر ہوئی ہے، کیونکہ اس کے گیٹس پر گاد جمع ہونے سے بحالی کا کام متاثر ہوا۔
دونوں منصوبے دریائے چناب پر تعمیر کیے گئے ہیں اور نیشنل ہائیڈرو پاور کارپوریشن (NHPC) کی ملکیت ہیں۔ یہ منصوبے جموں و کشمیر کے لیے بجلی کے اہم ذرائع میں شمار ہوتے ہیں اور گرمیوں کے موسم میں جموں و کشمیر میں بجلی کی زیادہ سے زیادہ طلب 2500 میگاواٹ یا اس سے بھی زیادہ پہنچ جاتی ہے۔ صرف کشمیر میں بجلی کی طلب 1100 میگاواٹ تک پہنچتی ہے، جبکہ بجلی کا محکمہ 200 میگاواٹ سے زیادہ کی کمی پوری کرنے میں ناکام رہتا ہے۔
اس کمی کو پورا کرنے کے لیے حکومت کو اوپن مارکیٹ سے مہنگے داموں پر بجلی خریدنی پڑ رہی ہے۔ رواں ہفتے کے آغاز میں بھی بجلی کے محکمہ نے کمی پوری کرنے کے لیے اوپن مارکیٹ سے 200 میگاواٹ بجلی خریدی۔ یہ بجلی 10 روپے فی یونٹ کے حساب سے خریدی گئی، جبکہ صارفین کو 2 سے ساڑھے چار روپے فی یونٹ کے حساب سے فروخت کی جا رہی ہے، جس سے سرکاری خزانے پر مزید مالی بوجھ پڑ رہا ہے۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ کی سربراہی والی این سی حکومت نے بجلی نرخ میں حالیہ دنوں تقریباً سات فیصد کا اضافہ کیا جو یکم ستمبر سے لاگو ہوگا۔
بجلی کی آمدنی میں کمی پوری کرنے کے لیے گھریلو اور تجارتی صارفین کے لیے بجلی کے نرخوں میں 6.83 فیصد اضافے پر بھی جموں و کشمیر حکومت کو تنقید کا سامنا ہے۔ بجلی کی متوقع لاگت 10,275.72 کروڑ روپے ہے، جبکہ اس مد میں 7,352.87 کروڑ روپے کی آمدن متوقع ہے۔ اس طرح 2,922.85 کروڑ روپے کا فرق باقی رہ جاتا ہے۔
گھریلو صارفین کے لیے 200 یونٹ تک بجلی کا نرخ 2.45 روپے فی یونٹ مقرر کیا گیا ہے۔ 200 یونٹ سے زیادہ استعمال پر یہ نرخ 4.20 روپے فی یونٹ جبکہ 400 یونٹ سے زیادہ استعمال پر 4.60 روپے فی یونٹ ہوگا۔
بجلی کے ان منصوبوں میں گزشتہ کئی دہائیوں کے دوران گاد جمع ہونے سے ڈیموں میں پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت بھی کم ہوئی ہے۔ 1960 کے سندھ طاس معاہدے (IWT) کے تحت ان منصوبوں میں کنکریٹ کے انڈر سلائسز بنائے گئے تھے، جس کی وجہ سے ذخائر میں گاد جمع ہوتی رہی۔ نئی دہلی نے اپریل 2025 کے پہلگام دہشت گرد حملے کے بعد اس معاہدے کو التوا میں رکھا ہے۔
سلال منصوبے پر NHPC نے ذخیرہ کرنے کی صلاحیت بحال کرنے کے لیے مختلف ایجنسیوں کی خدمات حاصل کی ہیں۔ ان کے ذریعے جمع شدہ مٹی اور گاد نکالی جا رہی ہے، تاکہ بجلی کی پیداوار میں اضافہ اور منصوبے کی عمر میں توسیع کی جا سکے۔
سرکاری دستاویزات کے مطابق، 1987 میں منصوبے کے شروع ہونے کے وقت سلال ذخیرے کی سطح EPL پر 284.08 ملین مکعب میٹر (MCM) تھی، جو گاد جمع ہونے کے بعد FPL پر کم ہو کر صرف 13.95 MCM رہ گئی ہے۔
ایک سینئر افسر نے کہا: "سلال نے دوبارہ کام شروع کر دیا ہے اور اب اس کی کارکردگی مزید بہتر ہوگی۔ بگلیہار بھی بحالی کا کام مکمل ہونے کے بعد کچھ عرصے میں اپنی مکمل صلاحیت کے ساتھ کام کرنے لگے گا۔"
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