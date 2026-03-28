جموں و کشمیر اسمبلی میں حکومت منشیات مخالف بل پیش کرنے جارہی ہے، سکینہ ایتو
وزیر صحت سکینہ ایتو نے کہا کہ بل تیار ہے اور اسے موجودہ اسمبلی اجلاس میں پیش کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔
Published : March 28, 2026 at 5:38 PM IST
سرینگر( پرویز الدین ): جموں وکشمیر حکومت نے ہفتے کو اعلان کیا کہ جاری بجٹ اجلاس کے دوران منشیات سے نجات (ڈرگ ڈی ایڈکشن) سے متعلق ایک اہم بل پیش کیا جائے گا۔ یہ بات وزیر صحت و طبی تعلیم سکینہ ایتو نے اراکین اسمبلی کے سوالات کے جواب میں کہی۔ وزیر صحت نے کہا کہ بل تیار ہے اور اسے موجودہ اسمبلی اجلاس میں پیش کرنے کی کوشش کی جارہی ہے ۔
انہوں نے وضاحت کی کہ پولیس منشیات کے پھیلاؤ کو روکنے میں کردار ادا کرتی ہے لیکن منشیات کے عادی افراد کے علاج کی ذمہ داری محکمہ صحت پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے مذید کہا کہ محکمہ داخلہ کو منشیات کے پھیلاؤ کو روکنے کے لئے مزید موثر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، ان کے مطابق بعض علاقوں میں منشیات کے استعمال میں اضافہ دیکھا گیا ہے جبکہ کچھ علاقوں میں کمی آئی ہے۔
وزیر صحت و طبی تعلیم سکینہ ایتو نے یہ واضح کیا کہ حکومت نجی منشیات سے نجات مراکز کو مریضوں سے من مانی فیس وصول کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ انہوں نے اراکین اسمبلی سے کہا کہ اگر اس طرح کی کوئی شکایت ہو تو اسے حکومت کے نوٹس میں لایا جائے ۔
واضح رہے کہ جموں و کشمیر میں منشیات کی بری لت سے جہاں لاکھوں نوجوانوں کی زندگیاں تباہ ہورہی ہیں، وہیں منشیات کے عادی افراد کے لئے ہیرؤن انجیکشن کی صورت میں لینا اب عام سی بات ہوگی ہے۔جس کے نتیجے میں اب منشیات کا عادی ہر تیسرا نوجوان ہیپاٹائٹس سی کی بیماری میں بھی مبتلا پایا جارہا ہے۔
کشمیر کے انسٹی ٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ اینڈ نیورو سائنسز کے ایک رپورٹ کے مطابق کشمیر کے سبھی دس اضلاع میں دیگر نتائج کے علاوہ یہ بھی پایا گیا کہ ہیرؤن اور گانجا وغیرہ کا نشہ کرنے والوں کا ہر ماہ اوسطا" 88 ہزار روپے خرچ ہوتا ہے، کیونکہ ہیرؤن کی ایک گرام کی قیمت 5 سے6 ہزار روپے تک ہے۔
مزید پڑھیں:مٹن مائیگرنٹ کالونی میں کشمیری پنڈتوں کی خصوصی پوجا،عالمی امن اور بھائی چارے کے لیے دعائیں
منشیات کے عادی افراد کی تعداد میں ہورہے اضافے کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ ہر روز 10سے 15نئے منشیات کے عادی اسپتال علاج کی خاطر لئے جاتے ہیں جن میں ان نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے جو کہ براؤن شوگر اور ہیرؤن کا استعمال فائل یا انجیکشن کی صورت میں کرتے ہیں۔