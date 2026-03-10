ETV Bharat / jammu-and-kashmir
محکمہ جل شکتی کے تین ملازمین عسکری سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر برخاست
جموں وکشمیر میں تین ملازمین کے خلاف عسکریت پسندوں کو پناہ دینے جیسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر کاروائی کی گئی۔
Published : March 10, 2026 at 2:31 PM IST
جموں: (عامر تانترے) جموں و کشمیر حکومت نے آج جل شکتی محکمہ کے تین ملازمین کو ملک دشمن اور تخریبی سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر خدمات سے برخاست کر دیا۔ ان تینوں ملازمین کا تعلق جموں و کشمیر کے کشتواڑ اور اننت ناگ اضلاع سے تھا۔
جل شکتی محکمہ نے ایک ایک حکم نامہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ کہ لیاقت علی بھگوان ولد عزیز محمد، جو ہلر کشتواڑ کے رہنے والے ہیں، کو ملک دشمن اور تخریبی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے خدمت سے برخاست کر دیا گیا ہے۔ ان کے خلاف عسکریت پسندوں کو پناہ دینے سمیت عسکریت پسندانہ کارروائیوں میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کے الزام میں یو اے پی اے کی دفعہ 13، 18، 19، 38 اور 39 کے تحت 2019 میں 230/2019 نمبر کے ساتھ ایف آئی آر درج کی گئی تھی۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ یو اے پی اے کی ان دفعات کے تحت چارج شیٹ داخل کرنے کا عمل جاری ہے۔
ایک اور ملازم کوثر حسین بھگوان، ولد محمد اکبر بھگوان، جو ہنجالا کشتواڑ کے رہائشی ہیں، اسی طرح کے الزامات کے تحت خدمات سے برخاست کردیے گئے ہیں۔ حکومت کی طرف سے جاری کردہ آرڈر نمبر جے کے (جے ایس ڈی یو)-42 کے تحت ان کی خدمات معطل کر دی گئی ہیں۔
ان کے خلاف یو اے پی اے کی دفعہ 13، 18، 19، 38 اور 39 کے تحت 230/2019 کے تحت دہشت گردوں کو پناہ دینے سمیت عسکری کارروائیوں میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔
مزید پڑھیں: بے روزگاری سے خود کفالت تک: سوپور کی خاتون نے ’کلاؤڈ کچن‘ سے قائم کی مثال
اسی طرح یومیہ بنیاد پر کام کرنے ولے کارکن شوکت احمد زرگر ولد نذیر احمد زرگر ساکن اقبال محلہ بجبہاڑہ ضلع اننت ناگ کی خدمات بھی برخاست کر دی گئی ہیں۔ ان کے خلاف آر پی سی کی دفعہ 307، 7/27 آرمس ایکٹ اور UAPA کی دفعہ 16 اور 18 کے تحت 2019 کے 53 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ انہیں سرکاری حکم نمبر جے کے (جے ایس ڈی)-43 کے تحت نوکری دی گئی تھی۔