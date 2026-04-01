جموں و کشمیر حکومت نے 'لینڈ گرانٹس ایکٹ، 1960' کو بحال کرنے کے لیے پرائیویٹ ممبر کا بل پیش کرنے کی اجازت دی
لینڈ گرانٹ رولز 2022 کے مطابق تمام جائیدادوں کو نظرثانی شدہ نرخوں پر لیز کے لیے نئے سرے سے نیلام کرنا ہوگا۔
Published : April 1, 2026 at 4:20 PM IST
جموں: (عامر تانترے) جموں و کشمیر حکومت نے نیشنل کانفرنس ( این سی) کے ایم ایل اے تنویر صادق کو 'لینڈ گرانٹس ایکٹ 1960' اور اس کے تحت بنائے گئے قواعد کو ان کی اصل شکل میں بحال کرنے کے لیے 'پرائیویٹ ممبر بل' پیش کرنے کی اجازت دی ہے۔
این سی ایم ایل ایز نے کھڑے ہو کر جموں و کشمیر لینڈ گرانٹس ایکٹ 1960 اور اس کے تحت بنائے گئے قواعد کو ان کی اصل شکل میں بحال کرنے کے لیے ایک بل پیش کرنے کی اجازت مانگی جیسا کہ وہ جموں و کشمیر لینڈ گرانٹس رولز 2022 سے پہلے موجود تھے، تاکہ موجودہ لیز اور قابضین کے حقوق کے تحفظ کے لیے۔ اور اس بات کو یقینی بنانا کہ عوامی زمینیں جموں و کشمیر کے لوگوں کے مفادات کی خدمت کریں۔
اس کا جواب دیتے ہوئے وزیر اعلی نے کہا کہ روایت کے مطابق مجھے اس بل کی مخالفت کرنی پڑتی ہے جیسا کہ عہدیداروں نے تجویز کیا تھا لیکن یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ایوان بغیر بحث کے فیصلہ لے۔ میں پیش کش کے مرحلے پر بل کی مخالفت نہیں کروں گا۔
اس کے بعد سپیکر نے بل ایوان میں پیش کیا اور اسے صوتی ووٹ سے غور کے لیے منظور کر لیا۔ یہ پہلا موقع ہے جب این سی حکومت نے پرائیویٹ ممبر کا بل پیش کرنے کی اجازت دی ہے، اور امکان ہے کہ اسے ایوان سے بھی منظور کیا جائے گا۔
یہ بل اہم ہے کیونکہ جموں و کشمیر لینڈ گرانٹس رولز 2022 کے مطابق، تمام موجودہ لیز کی میعاد ختم ہو جائے گی اور ان کی تجدید نہیں کی جائے گی۔ اس میں گلمرگ کے بڑے ہوٹلوں کے لیز بھی شامل ہیں، جو آنے والے دنوں میں ختم ہونے والے ہیں۔ کچھ ہوٹلوں کے لیز پہلے ہی ختم ہو چکے ہیں اور ان کی تجدید نہیں ہوئی ہے۔
لینڈ گرانٹ رولز 2022 کے مطابق تمام جائیدادوں کو نظرثانی شدہ نرخوں پر لیز کے لیے نئے سرے سے نیلام کرنا ہوگا۔
یہ بھی پڑھیں: جموں کشمیر اسمبلی میں بیروکریٹس کی غیر حاضری پر ارکان برہم