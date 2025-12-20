ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سنتوش ٹرافی ٹیم سلیکشن تنازع: جموں و کشمیر فٹ بال ایسوسی ایشن جموں کا عدالتی تحقیقات کا مطالبہ
جموں وکشمیر فٹ بال ایسوسی ایشن جموں کے سابق خزانچی سریندر سنگھ بنٹی نے انکوائری کمیٹی کے دو ارکان پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔
Published : December 20, 2025 at 5:29 PM IST
جموں (عامر تانترے): جموں و کشمیر حکومت کی طرف سے سنتوش ٹرافی کے لیے یونین ٹیریٹری فٹ بال ٹیم کے انتخاب کے عمل کی تحقیقات کا حکم دینے کے بعد جموں و کشمیر فٹ بال ایسوسی ایشن جموں نے اس معاملے کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔
مختلف فٹ بال کلبوں کے اراکین اور فٹ بال ایسوسی ایشن کے سابق عہدیداران نے حکومت کی زیر قیادت انکوائری کمیٹی کا حصہ بنائے گئے دو ماہرین پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔
سات رکنی کمیٹی کے دو ارکان پر عدم اعتماد کا اظہار
جموں و کشمیر فٹ بال ایسوسی ایشن جموں کے سابق خزانچی سریندر سنگھ بنٹی نے سابق قومی فٹ بال کھلاڑیوں اور مختلف کلبوں کے ممبران کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس کر کے الزام لگایا کہ حکومت کی تشکیل کردہ کمیٹی کے دو ارکان ماجد ڈار اور اشفاق زیر بحث ٹیم کے سلیکشن کے عمل میں شامل تھے اور انہیں ہی کمیٹی کا ممبر بنایا گیا ہے۔ بنٹی نے کہا کہ "انکوائری کمیٹی کی تشکیل سے پہلے یہ دونوں اراکین، جو جموں و کشمیر اسپورٹس کونسل میں ڈیپوٹیشن پر ہیں، نے کہا تھا کہ ٹیم کا انتخاب منصفانہ اور میرٹ پر مبنی تھا۔
"ہم سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ اور وزیر کھیل دونوں کو حقیقی تصویر نہیں دکھائی جا رہی ہے جیسا کہ زمین پر ہو رہا ہے۔ فٹ بال ایسوسی ایشن کی میعاد سنہ 2022 میں ختم ہو چکی ہے اور فی الحال ان کی کوئی ایسوسی ایشن موجود نہیں ہے۔ ایسوسی ایشن کے تمام معاملات جموں و کشمیر اسپورٹس کونسل نے اپنے سکریٹری کی زیر قیادت سنبھال رکھے ہیں، جو پہلے ہی اپنی مدت پوری کر چکی ہے اور اپنے دائرہ اختیار سے باہر کام کر رہی ہیں،" انہوں نے مزید کہا۔
یہ معاملہ اس وقت متنازع ہو گیا جب سنتوش ٹرافی کے لیے جموں و کشمیر ٹیم کا سلیکشن کیا گیا اور وادی کشمیر سے 20 کھلاڑی منتخب کیے گئے۔ جموں خطے سے کسی کو بھی اس ٹیم کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ کچھ سیاستدانوں سمیت بہت سے لوگوں نے انتخاب کے عمل کے خلاف اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور وزیر کھیل ستیش شرما نے اس معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا۔ سات رکنی انکوائری ٹیم تشکیل دی گئی جس میں چند بیوروکریٹس اور دو پیشہ ور افراد شامل تھے، جن سے سوالات کیے گئے ہیں۔
مزید وضاحت کرتے ہوئے بنٹی نے کہا کہ جب تک ایسوسی ایشن ٹیم کا سلیکشن کر رہی تھی، اقربا پروری اور جانبداری کا ایسا معاملہ کبھی سامنے نہیں آیا لیکن جب اس کا کنٹرول سپورٹس کونسل اور ان کے چند لوگوں کے پاس آیا تو معاملات مزید سنگین ہو گئے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ہم کسی علاقے، مذہب کے کھلاڑیوں کے خلاف نہیں ہیں لیکن منصفانہ طریقہ کار اپنایا جانا چاہیے اور ٹیم کا انتخاب ٹیلنٹ کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اگر ٹیم کا سلیکشن میرٹ کی بنیاد پر کیا جاتا تو وہ پہلے راؤنڈ میں ہی ٹورنامنٹ سے باہر نہ ہوتی۔ انہوں نے مزید کہا، "ہم اس معاملے کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں تاکہ قصورواروں کی نشاندہی کی جا سکے۔"
