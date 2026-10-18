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کشتواڑ نابالغہ عصمت دری و موت کیس: جے اینڈ کے کرائم برانچ نے 15 افراد کے خلاف چارج شیٹ دائر کر دی
واضح رہے کہ نابالغہ کے جنسی استحصال کے نتیجے میں ٹھہرے حمل کو غیر محفوظ سے ضائع کرنے کے دوران اس کی موت ہوگئی تھی۔
By PTI
Published : October 18, 2026 at 7:20 AM IST
جموں: جموں و کشمیر کرائم برانچ نے سنیچر کے روز کشتواڑ کی نابالغہ کے ساتھ عصمت دری اور موت کے معاملے میں 15 افراد کے خلاف چارج شیٹ دائر کر دی۔ اس چارج شیٹ میں الزام لگایا گیا ہے کہ جنسی زیادتی پر پردہ ڈالنے، لڑکی کے خاندان کو ڈرانے دھمکانے، اور غیر مجاز و غیر محفوظ طریقوں سے اس کا ایڈوانسڈ حمل (آخری مرحلے کا حمل) ضائع کرنے کی ایک مجرمانہ سازش رچی گئی تھی۔
ایک اہلکار نے بتایا کہ 1,000 سے زائد صفحات پر مشتمل اس چارج شیٹ میں 143 گواہوں کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس میں بھارتیہ نیائے سنہیتا (بی این ایس)، پروٹیکشن آف چلڈرن فرام سیکسول آفینسز (پوکسو) ایکٹ، اور شیڈولڈ کاسٹس اینڈ شیڈولڈ ٹرائبس (بربریت کی روک تھام) ایکٹ کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔
الزام ہے کہ 15 سالہ قبائلی لڑکی کو اس کے اسکول کے ایک ٹیچر نے کئی مہینوں تک بار بار جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں وہ حاملہ ہو گئی۔ 20 اگست کو چھترو علاقے میں حمل ضائع کرنے کی ایک مبینہ کوشش کے بعد اس کی موت ہو گئی تھی۔
لڑکی کی موت کے بعد ابتدا میں یہ کیس چھترو پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا تھا۔ ایک ہفتے بعد، وسیع پیمانے پر ہونے والے احتجاج کے پیشِ نظر، اس کیس کی جانچ کو جموں میں واقع اسپیشل کرائم ونگ کے سپرد کر دیا گیا۔ اس وقت تک، ٹیچر اور اس کے بھائی سمیت نو افراد کو گرفتار کیا جا چکا تھا۔
جموں و کشمیر پولیس کی کرائم برانچ کے ترجمان نے بتایا کہ کرائم برانچ کی جانب سے تحقیقات سنبھالنے کے فوری بعد، انسپکٹر جنرل آف پولیس (کرائم) سارہ رضوی نے ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم (ایس آئی ٹی) تشکیل دی، جس کی سربراہی سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس سنجے کمار پریہار کر رہے ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ 29 اگست کو ایس آئی ٹی کی جانب سے تحقیقات کا چارج سنبھالنے کے 60 دنوں کے اندر کشتواڑ میں پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں چارج شیٹ دائر کر دی گئی ہے۔
چارج شیٹ میں نامزد افراد میں کلیدی ملزم خالد حسین، کئی ہیلتھ ورکرز جنہوں نے مبینہ طور پر حمل ضائع کرنے کی کوشش میں مدد کی، اور دیگر شامل ہیں جن پر حسین کو بچانے کے لیے متاثرہ خاندان پر سمجھوتہ کرنے کا دباؤ ڈالنے کا الزام ہے۔
ترجمان نے بتایا کہ ملزمان میں شامل دو ڈاکٹروں اور ایک اور شخص پر پوکسو ایکٹ کی دفعہ 19 کے ساتھ دفعہ 21 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے نابالغ متاثرہ لڑکی کے حاملہ ہونے کا علم ہونے کے باوجود پولیس کو اس معاملے کی اطلاع نہیں دی تھی۔
ترجمان نے بتایا کہ جانچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ 10 اگست کو چھترو کے پبلک ہیلتھ سینٹر میں طبی معائنے کے دوران متاثرہ لڑکی کے حاملہ ہونے کا انکشاف ہوا تھا۔ نابالغ بچوں سے متعلق معاملات میں قانونی طور پر پولیس کو مطلع کرنا لازمی ہوتا ہے، لیکن اس کے برعکس، خالد حسین (جو اس وقت علاقے کے ایک سرکاری اسکول کے انچارج ہیڈ ماسٹر کے طور پر تعینات تھے) نے مبینہ طور پر دیگر افراد کے ساتھ مل کر اس معاملے کو دبانے اور حمل ضائع کرنے کی سازش رچی۔
اس سازش میں مبینہ طور پر خالد حسین کے دو بھائی، ایک بہنوئی، کچھ ساتھی اور علاقے کے دو بااثر معززین شامل تھے، جن میں سے ایک ان کا چچا ہے۔
ترجمان کا کہنا تھا کہ "متاثرہ لڑکی کے والد کو پولیس کے پاس جانے سے روکا گیا اور ان پر دباؤ ڈالا گیا اور ڈرایا دھمکایا گیا، یہاں تک کہ انہیں سماجی بائیکاٹ کی دھمکی بھی دی گئی۔"
انہوں نے مزید بتایا، "ایک ملزم کی رہائش گاہ پر ہونے والی مقامی پنچایت میں ایک راضی نامہ تیار کیا گیا تھا۔ ایس آئی ٹی نے اس دستاویز کو ضبط کر لیا ہے، اور فارنسک سائنس لیبارٹری جموں کی رپورٹ نے اس پر موجود تحریر اور دستخطوں کے اصلی ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔"
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ترجمان نے بتایا کہ اس مبینہ سازش کے حصے کے طور پر، ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کشتواڑ کی ایک جونیئر اسٹاف نرس اور دو صفائی ملازمین کو حمل ضائع کرنے کی کوشش میں شامل کیا گیا تھا، اور اس کام کے لیے انہیں رقم بھی ادا کی گئی تھی۔
انہوں نے بتایا کہ 19 اور 20 اگست کو اسپتال کی رجسٹریشن پرچیوں پر متاثرہ لڑکی کی عمر غلط طور پر بالغ درج کی گئی، اور اس کے آخری مرحلے کے حمل کو ضائع کرنے کے لیے اسپتال کے اندر اور باہر غیر مجاز اور غیر محفوظ طریقے استعمال کیے گئے۔
جب لڑکی کی حالت بگڑ گئی، تو اسے کلیدی ملزم کی نجی گاڑی میں گورنمنٹ میڈیکل کالج ڈوڈا لے جایا گیا۔ وہاں کے ڈاکٹروں نے لڑکی کی حالت تشویشناک دیکھ کر اسے جی ایم سی جموں ریفر کر دیا، لیکن ادھم پور کے راستے میں ہی اس کی موت ہو گئی۔
ترجمان نے مزید بتایا کہ تحقیقات سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جس گاڑی میں متاثرہ لڑکی کو لے جایا گیا تھا، اسے بعد میں دھو دیا گیا تھا تاکہ ثبوتوں کو مٹایا جا سکے۔
ترجمان کے مطابق، چارج شیٹ اہم گواہوں بشمول متاثرہ لڑکی کے والدین کے بیانات پر مبنی ہے، جو بھارتیہ ناگرک سورکشا سنہیتا کی دفعہ 183 کے تحت ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی، کال ڈیٹیل ریکارڈز، سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج، بینک اور اے ٹی ایم کے لین دین کے ریکارڈ، اسپتال کے ریکارڈ، اور ضبط شدہ دستاویزات و اشیاء کا تجزیہ بھی چارج شیٹ کا حصہ ہے۔
ترجمان نے بتایا کہ کشتواڑ پولیس کی ایس آئی ٹی کی جانب سے کی گئی ابتدائی تحقیقات کے دوران، ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کشتواڑ میں متاثرہ لڑکی اور نوزائیدہ بچے کے حاصل کردہ ڈی این اے نمونے سینٹرل فارنسک سائنس لیبارٹری، چنڈی گڑھ بھیجے گئے تھے تاکہ کلیدی ملزم اور اس کے بھائی (جو خود ایک ملزم ہے) کے نمونوں سے ان کا موازنہ کیا جا سکے۔
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انہوں نے مزید کہا کہ کرائم برانچ کی ایس آئی ٹی نے تب سے لے کر اب تک دیگر ملزمان اور مشتبہ افراد کے مزید نمونے بھی جمع کر کے سی ایف ایس ایل بھیجے ہیں، جب کہ ڈیٹا کی بازیابی کے لیے ڈیجیٹل اور تکنیکی ثبوت بھی سی ایف ایس ایل / ایف ایس ایل کو بھیجے گئے ہیں۔
ترجمان کے مطابق، ان ٹیسٹوں کی رپورٹوں کا ابھی انتظار ہے، اور کرائم برانچ ہیڈ کوارٹر نے انہیں ترجیحی بنیادوں پر پروسیس کرنے کی درخواست کی ہے۔ رپورٹیں موصول ہونے کے بعد مزید تحقیقات مکمل کی جائیں گی، جس کے بعد مجاز عدالت میں ایک اضافی چارج شیٹ دائر کی جائے گی۔
گرفتاری کے بعد، ملزم ٹیچر کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا ہے، جب کہ کشتواڑ ضلع اسپتال کے دو صفائی ملازمین کے کنٹریکٹ ختم کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ، ایک ٹیچر اور ایک ڈاکٹر سمیت کئی دیگر افراد کو تحقیقات مکمل ہونے تک معطل کر دیا گیا ہے۔
کرائم برانچ نے لوگوں سے زور دیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر غیر تصدیق شدہ معلومات شیئر نہ کریں اور اپیل کی ہے کہ اگر کسی کے پاس بھی اس معاملے سے متعلق کوئی معلومات ہو تو وہ ایس آئی ٹی کے ساتھ شیئر کرے، ساتھ ہی یہ یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے کہ معلومات فراہم کرنے والوں کی شناخت کو مخفی رکھا جائے گا۔
کرائم برانچ نے ایک منصفانہ، غیر جانبدارانہ اور مکمل تحقیقات کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا اور کہا کہ مزید تمام قانونی کارروائی قانون کے مطابق کی جائے گی۔
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