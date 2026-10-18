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کشتواڑ نابالغ لڑکی کے ساتھ زیادتی و موت کا معاملہ: 15 ملزمان کے خلاف 1000 صفحات پر مشتمل چارج شیٹ داخل
اسکول ٹیچر کے خلاف جنسی زیادتی، غیرقانونی اسقاطِ حمل اور معاملہ دبانے کی سازش کے الزامات کے تحت مختلف دفعات کے تحت کاروائی کی گئی۔
Published : October 18, 2026 at 3:44 PM IST
جموں : جموں و کشمیر کرائم برانچ نے ہفتے کے روز کشتواڑ میں ایک نابالغ لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی اور اس کی موت کے سنسنی خیز معاملے میں 15 افراد کے خلاف چارج شیٹ (فردِ جرم) عدالت میں داخل کر دی ہے۔ چارج شیٹ میں جنسی زیادتی کے واقعے پر پردہ ڈالنے، متاثرہ کے اہلِ خانہ کو ڈرانے دھمکانے، اور غیر قانونی و غیر محفوظ طریقوں سے اس کا حمل ضائع کرانے کی مجرمانہ سازش کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔
ایک سرکاری عہدیدار کے مطابق، ایک ہزار سے زائد صفحات پر مشتمل اس چارج شیٹ میں 143 گواہان کو نامزد کیا گیا ہے۔ فردِ جرم میں بھارتیہ نیا سنہتا، بچوں کو جنسی جرائم سے تحفظ کے قانون (پوکسو ایکٹ) اور درج فہرست ذات و قبائل (مظالم کی روک تھام) ایکٹ کی متعلقہ دفعات شامل کی گئی ہیں۔ واضح رہے کہ 15 سالہ قبائلی لڑکی کو مبینہ طور پر اس کے اسکول کے ایک استاد نے کئی مہینوں تک مسلسل جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں وہ حاملہ ہو گئی تھی۔ 20 اگست کو چھاترو کے علاقے میں اس کا حمل غیر قانونی طور پر ساقط کرانے کی کوشش کے دوران اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔
لڑکی کی ہلاکت کے بعد ابتدائی طور پر پولیس اسٹیشن چھاترو میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ تاہم، عوامی سطح پر شدید احتجاج کے بعد ایک ہفتے کے اندر اس معاملے کی تفتیش جموں کے اسپیشل کرائم ونگ کو سونپ دی گئی۔ اس وقت تک ملزم استاد اور اس کے بھائی سمیت نو افراد کو گرفتار کیا جا چکا تھا۔ ترجمان کے مطابق، کرائم برانچ کی جانب سے تفتیش اپنے ہاتھ میں لینے کے فوری بعد انسپکٹر جنرل آف پولیس (کرائم) سارہ رضوی نے ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم (ایس آئی ٹی) تشکیل دی، جس کی سربراہی سینیئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) اسپیشل کرائم ونگ جموں، سنجے کمار پریہار کے سپرد کی گئی۔
انہوں نے بتایا کہ ایس آئی ٹی کے 29 اگست کو تفتیش سنبھالنے کے محض 60 دنوں کے اندر کشتواڑ کے پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں چارج شیٹ داخل کر دی گئی۔ چارج شیٹ میں نامزد ملزمان میں مرکزی ملزم خالد حسین، محکمہ صحت کے متعدد ملازمین جنہوں نے مبینہ طور پر اسقاطِ حمل کی کوشش میں معاونت کی، اور وہ افراد شامل ہیں جنہوں نے خالد حسین کو بچانے کے لیے متاثرہ کے اہل خانہ پر سمجھوتے کے لیے دباؤ ڈالا تھا۔ ترجمان کے مطابق، ملزمان میں دو ڈاکٹر اور ایک دیگر شخص بھی شامل ہیں جن پر پوکسو ایکٹ کی دفعہ 19 مع دفعہ 21 کے تحت فردِ جرم عائد کی گئی ہے، کیونکہ نابالغ لڑکی کے حاملہ ہونے کا علم ہونے کے باوجود انہوں نے پولیس کو بروقت اطلاع دینے کے قانونی تقاضے کو پورا نہیں کیا۔
تفتیش سے انکشاف ہوا کہ 10 اگست کو پرائمری ہیلتھ سینٹر چھاترو میں طبی معائنے کے دوران متاثرہ کے حاملہ ہونے کا پتہ چلا تھا۔ نابالغ کے معاملے میں قانون کے مطابق پولیس کو مطلع کرنے کے بجائے، حسین جو اس وقت علاقے کے ایک سرکاری اسکول میں انچارج ہیڈ ماسٹر تھا نے مبینہ طور پر دیگر افراد کے ساتھ مل کر معاملے کو دبانے اور حمل ضائع کرانے کی مجرمانہ سازش رچی۔ اس سازش میں مبینہ طور پر ملوث افراد میں حسین کے دو بھائی، ایک بہنوئی، چند ساتھی اور علاقے کے دو بااثر معززین شامل تھے، جن میں سے ایک اس کا چچا ہے۔
ترجمان نے بتایا کہ "متاثرہ کے والد کو پولیس کے پاس جانے سے روکا گیا اور ان پر مسلسل دباؤ ڈالا گیا، جس میں سماجی بائیکاٹ کی دھمکیاں بھی شامل تھیں۔" انہوں نے مزید کہاکہ "ایک ملزم کی رہائش گاہ پر مقامی پنچایت/میٹنگ کے دوران ایک راضی نامہ (معاہدہ تصفیہ) تیار کیا گیا تھا۔ ایس آئی ٹی نے یہ دستاویز ضبط کر لی ہے، اور فارنسک سائنس لیبارٹری (ایف ایس ایل) جموں کی ماہرانہ رپورٹ نے اس پر لکھی تحریر اور دستخطوں کی تصدیق کر دی ہے۔" مبینہ سازش کے تحت ڈسٹرکٹ ہسپتال کشتواڑ کی ایک جونیئر اسٹاف نرس اور صفائی کے دو ملازمین کو اس غیر قانونی کام میں شامل کیا گیا اور اس کے عوض انہیں رقم بھی ادا کی گئی۔
19 اور 20 اگست کو ہسپتال کی رجسٹریشن پرچیوں پر متاثرہ کی عمر غلط طور پر درج کر کے اسے بالغ ظاہر کیا گیا، اور غیر مجاز و غیر محفوظ طریقے استعمال کرتے ہوئے ہسپتال کے اندر اور باہر اس کا حمل ضائع کرنے کی کوشش کی گئی۔ حالت بگڑنے پر لڑکی کو مرکزی ملزم کی نجی گاڑی میں گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) ڈوڈہ لے جایا گیا۔ وہاں ڈاکٹروں نے اس کی نازک حالت کے پیشِ نظر اسے جی ایم سی جموں ریفر کر دیا، لیکن راستے ہی میں ادھم پور کے قریب اس کا انتقال ہو گیا۔ تفتیش سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ شواہد کو مٹانے کی نیت سے اس گاڑی کو بعد میں دھویا گیا تھا جس میں متاثرہ کو منتقل کیا گیا تھا۔
ترجمان نے واضح کیا کہ چارج شیٹ متاثرہ کے والدین سمیت اہم گواہوں کے بیانات (جو بھارتیہ ناگرک سورکشا سنہتا یعنی بی این ایس ایس کی دفعہ 183 کے تحت درج کیے گئے)، کال ڈیٹیل ریکارڈز (سی ڈی آر)، سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج، بینک اور اے ٹی ایم لین دین کے ریکارڈز، ہسپتال کے دستاویزات اور ضبط شدہ ثبوتوں کے تفصیلی تجزیے پر مبنی ہے۔ کشتواڑ پولیس کی ابتدائی تفتیش کے دوران ڈسٹرکٹ ہسپتال کشتواڑ میں متاثرہ اور نوزائیدہ کے لیے گئے ڈی این اے نمونے چندی گڑھ کی سینٹرل فارنسک سائنس لیبارٹری (سی ایف ایس ایل) بھیجے گئے تھے تاکہ ان کا موازنہ مرکزی ملزم اور اس کے بھائی سے کیا جا سکے۔
بعد ازاں کرائم برانچ کی ایس آئی ٹی نے دیگر ملزمان اور مشتبہ افراد کے نمونے بھی سی ایف ایس ایل کو روانہ کیے، جبکہ ڈیجیٹل اور تکنیکی شواہد بھی ڈیٹا کی بازیابی کے لیے فارنسک لیب بھیجے گئے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ ٹیسٹ رپورٹس کا تاحال انتظار ہے اور کرائم برانچ ہیڈکوارٹر نے ان رپورٹس کو ترجیحی بنیادوں پر جلد از جلد فراہم کرنے کی درخواست کی ہے۔ رپورٹس موصول ہوتے ہی مزید تفتیش مکمل کر کے مجاز عدالت میں ایک ضمنی چارج شیٹ داخل کی جائے گی۔
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واقعے کے بعد ملزم استاد کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا ہے، جبکہ گرفتاری کے بعد ڈسٹرکٹ ہسپتال کشتواڑ کے صفائی کے دو ملازمین کے معاہدے منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ انکوائری کے عمل کے دوران ایک استاد اور ایک ڈاکٹر سمیت کئی دیگر افراد کو معطل کیا جا چکا ہے۔ کرائم برانچ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر غیر تصدیق شدہ معلومات پھیلانے سے گریز کریں اور اگر کسی کے پاس اس معاملے سے متعلق کوئی مصدقہ معلومات ہوں تو وہ ایس آئی ٹی کے ساتھ شیئر کریں۔