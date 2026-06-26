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جے اینڈ کے کرکٹ ایسوسی ایشن نے اپنے صدر کو فوری طور پر معطل کر دیا
نوٹیفکیشن میں کہا گیا کہ تجویز اپیکس کونسل کے بقیہ 9 ارکان کو بھیجی گئی تھی،آٹھ ارکان نےمنظوری کا اظہار کیاجبکہ ایک رکن خاموش رہا۔
Published : June 26, 2026 at 7:57 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن (جے کے سی اے) نے اپنے صدر جاوید احمد کتاب کو فوری طور پر معطل کر دیا ہے۔ یہ اقدام اپیکس کونسل کے ارکان کی اکثریت کی جانب سے ان کے خلاف قرارداد کی منظوری کے بعد سامنے آیا۔
جے کے سی اے کی طرف سے 25 جون کو جاری کردہ ایک نوٹیفکیشن کے مطابق، قرارداد کو ایسوسی ایشن کے آئین کے تحت اہل ایپکس کونسل ممبران کو بھیجا گیا تھا، چونکہ قرارداد کتاب کے طرز عمل اور معطلی سے متعلق تھی، اس لیے ان کو نہیں بھیجا گیا۔
نوٹیفکیشن میں کہا گیا کہ یہ تجویز اپیکس کونسل کے بقیہ 9 ارکان کو بھیجی گئی تھی۔ آٹھ ارکان نے منظوری کا اظہار کیا جبکہ ایک رکن خاموش رہا۔ لہذا جے کے سی اے آئین کی متعلقہ دفعات کے تحت، تجویز کو 8-0 کی اکثریت سے منظور سمجھا گیا۔
نتیجے کے طور پر، ایسوسی ایشن نے اعلان کیا کہ کتاب کو فوری طور پر معطل کر دیا گیا ہے، اور تمام افسران، ملازمین، منسلک یونٹس، اور عہدیداروں کو فوری طور پر قرارداد پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ تازہ ترین کارروائی قانونی معاملات سے نمٹنے پر ایسوسی ایشن کے اندرونی اختلافات کے چند ہفتوں بعد سامنے آئی ہے۔
2 جون کو سکریٹری وویک کھجوریا نے کتاب کی طرف سے 1 جون کو جاری کردہ سرکلر کو کالعدم قرار دینے کا حکم جاری کیا۔ اس سرکلر میں کہا گیا کہ مجوزہ خصوصی جنرل میٹنگ کے انعقاد تک جے کے سی اے کی جانب سے تمام قانونی نمائندگی کو معطل کر دیا گیا ہے۔
حکم نامے میں کہا گیا کہ جے کے سی اے آئین کا قاعدہ 52 سیکرٹری کے دفتر کو قانونی کارروائی اور قانونی نمائندگی کا حق دیتا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ صدر کے پاس وکلاء کو معطل کرنے قانونی تقرریوں کو منسوخ کرنے وکالت نامہ کو منسوخ کرنے یا ایسوسی ایشن کے ذریعہ چلائی جانے والی قانونی کارروائی میں مداخلت کرنے کا کوئی آئینی اختیار نہیں ہے۔
حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا کہ کتاب کا سرکلر جے کے سی اے کے آئین کے خلاف ہے اور اس لیے غلط اور قانونی طور پر غیر موثر ہے۔ انہوں نے اعزازی سیکرٹری کے ذریعہ مقرر کردہ تمام وکلاء اور قانونی ماہرین کو عدالتوں، ٹربیونلز اور دیگر حکام کے سامنے ایسوسی ایشن کی نمائندگی جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ آرڈر میں بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا (بی سی سی آئی)، اس سے وابستہ کلبوں، ممبران اور دیگر متعلقہ فریقوں سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ اس فیصلے کا نوٹس لیں۔
قبل ازیں 30 مئی کو نائب صدر سکریٹری، اور خزانچی نے جے کے سی اے آئین کے قاعدہ 22 کے تحت اپیکس کونسل کی تشکیل کے اندراج کے لیے ایک قرارداد منظور کی تھی۔ اس قرارداد میں کتاب کو انجمن کا اعزازی صدر نامزد کیا گیا تھا۔
10 رکنی کونسل میں صدر جاوید احمد کتاب، نائب صدر دیش رتن دوبے، سکریٹری وویک کھجوریا اور خزانچی راجن سنگھ شامل تھے۔ بقیہ عہدوں کو وجاہت مجید، انیل کمار کول، راکیش کول، انڈین کرکٹرز ایسوسی ایشن (آئی سی اے) کے نامزد امیدواروں وکرانت ٹگر اور انکیتا جلہ کے ساتھ انکش کمار نے پُر کیا، جو جموں و کشمیر کے اکاؤنٹنٹ جنرل کے نمائندے کے طور پر کام کرتے ہیں۔
25 جون کے نوٹیفکیشن میں کہا گیا تھا کہ معطلی کی قرارداد کی وہی طاقت اور اعتبار ہو گا جو کہ ایک باضابطہ طور پر بلائے گئے ایپکس کونسل کے اجلاس میں منظور کی گئی تھی۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جے کے سی اے کے آئین کے مطابق اس معاملے کو کونسل کے اگلی میٹنگ کے لیے منظوری کے لیے رکھا جائے گا۔
جے کے سی اے کے نوٹیفکیشن میں کتاب کی معطلی کی تفصیلی وجوہات فراہم نہیں کی گئیں، صرف یہ کہا گیا کہ فیصلہ ان کے طرز عمل سے متعلق تھا۔ دریں اثنا، بار بار کوششوں کے باوجود، جے کے سی اے حکام اور کتاب تبصرہ کے لیے دستیاب نہیں تھے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے ایسوسی ایشن کے انتخابات پر پابندی ہٹانے کے بعد کتاب کو باضابطہ طور پر 21 مئی 2026 کو اس عہدے کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔