عوامی سرکار کے عوام دوست فیصلے کو جموں کے عوام کی پذیرائی حاصل، عاشق حسین خان
عاشق حسین خان کا کہنا ہے کہ دربار مو کی بحالی سے دونوں خطوں کے درمیان بھائی چارے کو فروغ ملے گا۔
Published : November 4, 2025 at 3:10 PM IST
جموں(محمد اشرف گنائی): جموں میں چار سال کے عرصہ کے بعد دوبارہ دربار مو کے کھلنے کا والہانہ خیر مقدم کرتے ہوئے شیعہ فیڈٖریشن صوبہ جموں عاشق حسین خان نے کہا ہے کہ عوامی حکومت نے عوام دوست فیصلہ کر کے جموں کے کاروباری حلقوں میں چھائی مایوسی کو مسرت کی لہر میں تبدیل کر دیا ہے۔ ایک بیان میں خان نے کہا کہ دربار مو کا سلسلہ ڈیڑھ سو سال قبل مہاراجاؤں نے شروع کیا تھا۔ جس کا سب سے بڑا مقصد جموں اور کشمیر کے عوام کے درمیان بھائی چارے کے ساتھ تجارت کو فروغ دینا تھا۔
ان کا کہنا تھا کہ مہاراجہ کے ساتھ بظاہر رغبت رکھنے کی دہائی دینے والوں نے مہاراجہ کے اس عوام دوست فیصلے کو مسترد کر تے ہوئے بھائی چارے کو سکوں میں تولنے کی کوشش کی ،اور اس وقت انہی لوگوں کی کثیر تعداد نے ڈھول بجاکر ایک دوسرے کو مٹھائی بانٹ کر اسے سراہا تھا، جو وقت گزرنے کے ساتھ ان کے لئے جی کا جنجال بن گیا تھا۔ جس کو حکومت نے محسوس کر کے منسوخ کرنے کی جانب قدم بڑھایا۔
خان نے کہا کہ جموں کے لوگ کس قدر بھولے اور سادہ لوگ ہیں کہ اپنے خلاف فیصلہ ہونے پر بھی خوشی کا اظہار کرتے رہے اور آج جب عوامی سرکار کے قائد عمر عبداللہ نے دربار موو کو از سر نو شروع کردیا اور پہلے ہی روز عمر عبداللہ نے ریذیڈنسی روڑ سے ہو تے ہوئے جموں کے تاریخی بازار رگھو بازار کا پیدل سفر کیا تو انہیں لوگوں نے عمر عبدالہ کے فیصلے کو سراہا۔ خوشی کا اظہار کر تے ہوئے پھول نچھاور کرکے ان کے فیصلے کی زبر دست تائید کی۔
عاشق حسین خان نے کہا کہ دربار مو نہ ہو نے سے جموں کے بازار سنسان ہو گئے تھے۔ کاروبار نچلی سطح پر پہنچ گیا تھا۔ کاروباری حضرات جموں سے کٹرہ یا دوسرے مقامات جانے کی فراق میں تھے مگر عوامی سرکار نے جموں کے کاروباری حلقوں کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ خان نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ کچھ سیاست دانوں نے اپنی سیاست چمکانے کے لئے بیانات دے کر دربار موو کو شروع کرنے کے فیصلہ پر تنقید بھی کی مگر یہ مخالفت برائے نام مخالفت تھی۔ جس کو عوام کی پذیرائی حاصل نہ تھی بلکہ یہ ان کی مایوسی تھی کہ عوام کے مفادات کی ترجمانی عوامی سرکار کے ساتھ ساتھ ایل جی منوج سنہا اور مرکزی سرکار نے کی۔
ان کے تعاون کے بنا ایسا ممکن نہ تھا۔ اس لئے دربار مو کا سہرا عوامی سرکار کے ساتھ مرکزی سرکار اور جموں وکشمیر کے ایل جی کو بھی جاتا ہے۔ خان نے کہا کہ دربار مو شروع ہونے کے ساتھ جموں کے بازار گلزار ہوں گے۔ یہاں کا کاروباری، چائے والا، ہوٹل، ریسٹورنٹ چلانے والا، ریڑھی و چھابڑی فروش یعنی تمام مکاتب فکر کے لوگوں کی قسمت بدلے گی۔ دونوں خطوں کے لوگوں کے درمیان بھائی چارہ باہم ہم آہنگی اور میل ملاپ بڑھے گا جو انمول ہے ،جس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی ہے۔
خان نے امید کا اظہار کیا کہ مستقبل میں عوامی سرکار عوام سے کئے گئے دوسرے وعدوں کو بھی وفا کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھے گی۔ عاشق حسین خان نے ایک بار پھر دربار مو کے شروع ہونے کو تاریخی قدم قرار دیتے ہوئے اس کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کیا ہے۔ جس کی مانگ وہ اکثر اپنے بیانات میں کرتے رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کے مفادات کی جس قدر ترجمانی کی جائے گی اس قدر سرکار کی شبیہ کو بھی چار چاند لگیں گے۔