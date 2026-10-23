ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اسلامک یونیورسٹی میں سال 2026 کے دوران اب تک کی سب سے زیادہ داخلہ شرح ریکارڈ
یونیورسٹی کے 100 تعلیمی پروگراموں میں 2000 سے زائد طلبہ نے داخلہ لیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 23, 2026 at 8:44 AM IST
ترال (شبیر بٹ): جموں وکشمیر کی اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی (آئی یو ایس ٹی) اونتی پورہ نے اپنے تعلیمی سفر میں ایک اہم سنگِ میل عبور کرتے ہوئے سال 2026 کے دوران اب تک کی سب سے زیادہ داخلہ شرح ریکارڈ کی ہے۔
یہ تعداد سال 2025 کے مقابلے میں تقریباً 10 فیصد زیادہ ہے، جو یونیورسٹی کی مسلسل ترقی اور جموں و کشمیر میں اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں اس کے بڑھتے ہوئے کردار کی عکاسی کرتی ہے۔
قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ یونیورسٹی نے داخلوں کی اب تک کی سب سے زیادہ سالانہ تعداد اس وقت ریکارڈ کی ہےآئی یو ایس ٹی کے ڈین اکیڈمک افیئرز، پروفیسر شیخ اعجاز بشیر نے کہا کہ مختلف تعلیمی پروگراموں میں داخلوں میں اضافہ یونیورسٹی کے تدریسی عملے کی محنت اور لگن کا ثبوت ہے۔
انہوں نے اس شاندار کامیابی پر تمام متعلقہ فریقین کو مبارک باد پیش کی اور یونیورسٹی میں تعلیمی معیار اور عمدگی کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ آئی یو ایس ٹی میں انجینئرنگ، سائنسز، آرکیٹیکچر، علومِ انسانی، سماجی علوم، مینجمنٹ، کمپیوٹر ایپلی کیشنز، فوڈ ٹیکنالوجی، نرسنگ اور پیرا میڈیکل سائنسز سمیت مختلف شعبوں میں تعلیمی پروگرام دستیاب ہیں۔ اس کے علاوہ مصنوعی ذہانت ڈیٹا سائنس، جیو اسپیشل ٹیکنالوجیز، روبوٹکس اور آٹومیشن جیسے جدید اور ابھرتے ہوئے شعبوں میں بھی تعلیم کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔
مزید پڑھیں:مرکز نے جموں کشمیر کے معدنی وسائل فروخت کرنے کے لیے دو یونین ٹیریٹریز میں تقسیم کیا، کانگریس کا الزام
تعلیمی شعبوں میں یہ تنوع طلبہ کو مختلف تعلیمی اور پیشہ ورانہ راستے اختیار کرنے کے وسیع مواقع فراہم کرتا ہے اور یونیورسٹی کے اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں بڑھتے ہوئے کردار کو نمایاں کرتا ہے۔ جب کام کرنے والے پیشہ ور افراد کے لیے بی ٹیک پروگراموں میں داخلے کا عمل ابھی جاری ہے۔ اس لیے تعلیمی سیشن 2026 کے دوران داخلوں کی حتمی تعداد میں مزید اضافہ متوقع ہے، جو آئی یو ایس ٹی میں تعلیمی مواقع کی مسلسل توسیع کو ظاہر کرتا ہے۔ یونیورسٹی میں مجموعی طور پر تقریباً 91.7 فیصد نشستیں پُر ہو چکی ہیں۔