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اسلامک یونیورسٹی میں دو روزہ اگاہی کیمپ کا اہتمام
اورینٹیشن پروگرام کے پہلے روز اسمارٹ گورننس، ڈیجیٹل سروسز اور دفتری امور پر تفصیلی سیشنز کا انعقاد کیا گیا۔
Published : September 3, 2026 at 10:06 AM IST
اونتی پورہ: (شبیر بٹ) اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی (آئی یو ایس ٹی) نے گذشتہ روز دو ستمر کو نئے تعینات کیے گئے نان ٹیچنگ عملے کے لیے دو روزہ اورینٹیشن پروگرام کا آغاز کیا۔ اس پروگرام کا انعقاد 'سینٹر فار گڈ گورننس اینڈ پالیسی اینالیسس' (سی جی جی اینڈ پی اے) کی جانب سے رومی لائبریری کے کانفرنس روم میں کیا جا رہا ہے۔
اس پروگرام کا مقصد نئے عملے کو انتظامی امور، ادارہ جاتی نظام، پیشہ ورانہ طرزِ عمل اور کام کی جگہ کے مؤثر طریقۂ کار سے روشناس کرانا ہے۔ افتتاحی اجلاس کا آغاز سی جی جی اینڈ پی اے کے ڈائریکٹر، ڈاکٹر جی این ایتو کے استقبالیہ خطاب سے ہوا۔ انہوں نے یونیورسٹی کے مؤثر انتظام و انصرام کے لیے باہمی رابطہ کاری، پیشہ ورانہ رویے اور اخلاقی اقدار کی اہمیت پر زور دیا۔
آئی یو ایس ٹی کے رجسٹرار پروفیسر شمیم احمد شاہ نے بحیثیتِ مہمانِ خصوصی اجلاس کی صدارت کی۔ انہوں نے نان ٹیچنگ عملے کے کلیدی کردار کو اجاگر کرتے ہوئے پیشہ ورانہ طرزِ عمل، جواب دہی، حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے اور اپنی ذمہ داریوں کو تندہی سے نبھانے پر زور دیا۔
آئی یو ایس ٹی کے ڈین ریسرچ، ڈاکٹر عابد حسین شالہ اس اجلاس میں مہمانِ اعزاز تھے۔ انہوں نے نئے عملے کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو نکھارنے اور ادارہ جاتی کارکردگی کو بہتر بنانے میں اس پروگرام کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔
پروگرام کے پہلے روز تکنیکی اجلاسوں میں انتظامیہ اور ادارہ جاتی امور سے متعلق اہم موضوعات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ جوائنٹ ڈائریکٹر ٹورازم، وسیم راجہ نے انتظامی امور پر خطاب کرتے ہوئے باہمی رابطہ کاری، ٹیم ورک اور مؤثر کیمونیکیشن کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔
آر ٹی او کشمیر، قاضی عرفان رسول نے 'گڈ گورننس سے اسمارٹ گورننس تک' کے موضوع پر ایک سیشن لیا، جس میں ڈیجیٹل گورننس، ای-آفس، ای آر پی/او ای ایم ایس، حقِ اطلاعات، سائبر سکیورٹی اور ڈیٹا پرائیویسی جیسے اہم موضوعات کا احاطہ کیا گیا۔
ریٹائرڈ ڈپٹی سیکریٹری، محمد یعقوب نے سیکریٹریل پریکٹسز کے حوالے سے سیشن منعقد کیا، جس میں فائل مینجمنٹ، کیس پراسیسنگ، قواعد و ضوابط کی تشریح، نوٹ رائٹنگ اور ریکارڈ کی دیکھ بھال جیسے امور پر توجہ مرکوز کی گئی۔
ڈپٹی رجسٹرار (اسٹیبلشمنٹ) سید سہیل نے آئی یو ایس ٹی کے تنظیمی ڈھانچے، انتظامی امور اور طریقۂ کار کا تفصیلی جائزہ پیش کیا۔ یہ پروگرام آج تین ستمبر سال 2026 کو بھی جاری رہے گا، جس کے دوران نئے متعین عملے کی انتظامی اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو مزید مستحکم کرنے کے لیے مختلف سیشنز منعقد کیے جائیں گے۔
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