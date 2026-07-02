ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اسلامک یونیورسٹی نے "ہند-مسلم فنِ خطاطی کے ورثے" پر ایک روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا
ورکشاپ میں فنِ خطاطی کے لازوال فن کوخراجِ تحسین پیش کیا گیااورثقافتوں کو قریب لانے،ذہنوں کو متاثر کرنے میں اس کےکردار کو اجاگر کیا گیا۔
Published : July 2, 2026 at 5:20 PM IST
ترال: (شبیر بھٹ) اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی (آئی یو ایس ٹی) کے شعبہ اسلامی علوم (اسکول آف ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز) نے اونتی پورہ میں واقع یونیورسٹی کیمپس میں "ہند-مسلم فنِ خطاطی کے ورثے" کے عنوان سے ایک روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا۔
اس ورکشاپ میں فنِ خطاطی کے لازوال فن کو خراجِ تحسین پیش کیا گیا اور ثقافتوں کو قریب لانے، ذہنوں کو متاثر کرنے اور شاندار تاریخی ورثے کو محفوظ رکھنے میں اس کے کردار کو اجاگر کیا گیا۔ اس پروگرام نے طلبہ اور شرکاء کو ہند-مسلم خطاطی کی روایات کی فنی اور ثقافتی اہمیت کے بارے میں گہری بصیرت فراہم کی۔
اسلامک یونیورسٹی کے رجسٹرار، پروفیسر شمیم احمد شاہ نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی، جبکہ ڈاکٹر افروز احمد مہمانِ اعزاز تھے۔ اس موقع پر موجود دیگر ممتاز شخصیات میں ڈین ریسرچ ڈاکٹر عابد حسین شالہ اور ڈین آف اسٹوڈنٹس ڈاکٹر مونیسہ قادری شامل تھیں۔ ماہرین، فیکلٹی ممبران، محققین اور طلبہ نے ورکشاپ میں بھرپور شرکت کی اور فنِ خطاطی کے تاریخی ارتقاء اور عصری اہمیت پر بامعنی گفتگو کی۔ یہ تقریب نوجوان نسل میں روایتی اسلامی فن اور ورثے کی قدر و قیمت کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم ثابت ہوئی۔
مزید پڑھیں:سخت حفاظتی حصار میں امرناتھ یاترا کا آغاز، پہلی ٹولی جموں سے روانہ، فوج نے جدید ٹیکنالوجی پر مبنی سکیورٹی نظام قائم کر دیا
میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوے رجسٹر اسلامک یونیورسٹی پروفیسر شمیم احمد نے بتایا، کہ اسطرح کے پروگرام وقت کی ضرورت ہے اور دیگر تعلیمی اداروں میں بھی اسطرح کے پروگرام منعقد ہونے چاہیں تاکہ کیلی گراف کے فن کو پرواز حاصل ہو سکے.