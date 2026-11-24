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اسلامک یونیورسٹی میں مصنوعی ذہانت اور نشریات کے مستقبل پر خصوصی لیکچر
اس خصوصی لیکچر سے قاضی محمد سلمان، ڈائریکٹر پریس انفارمیشن بیورو سرینگر اور ڈائریکٹر نیوز، دوردرشن کیندر سرینگر نے خطاب کیا۔
Published : November 24, 2026 at 7:06 AM IST
ترال (شبیر بٹ): ایک ایسے وقت میں جبکہ آرٹیفشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت کا بڑھتا استعمال سماج میں غیر معمولی اہمیت حاصل کر چکا ہے اور دیگر شعبوں کی طرح میڈیا بھی اسے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہا ہے، اسی تناظر میں اسلامک یونیورسٹی آف سائنس این ٹیکنالوجی اونتی پورہ کے شعبہ صحافت و ابلاغِ عامہ کی جانب سے مصنوعی ذہانت کے دور میں نشریات کا مستقبل کے موضوع پر ایک خصوصی لیکچر کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلبہ کو میڈیا کے تیزی سے بدلتے ہوئے منظرنامے اور جدید ٹیکنالوجی کے بڑھتے ہوئے اثرات کے حوالے سے اہم معلومات فراہم کی گئیں۔
اس خصوصی لیکچر سے قاضی محمد سلمان، ڈائریکٹر پریس انفارمیشن بیورو سرینگر اور ڈائریکٹر نیوز، دوردرشن کیندر سرینگر نے خطاب کیا۔جبکہ اس موقع پر ڈاکٹر رابعہ نور،ڈاکٹر جی این ایتو،ڈاکٹر روحیلا حسن اور دیگر عہدیدار بھی موجود تھے۔
اپنے خطاب کے دوران قاضی محمد سلمان نے بتایا کہ مصنوعی ذہانت (اے ائی) کس طرح نشریاتی صنعت میں انقلابی تبدیلیاں لا رہی ہے۔ انہوں نے خبر سازی، مواد کی تیاری، معلومات کی ترسیل اور ناظرین کے ساتھ رابطے کے مختلف شعبوں میں مصنوعی ذہانت کے بڑھتے ہوئے استعمال پر روشنی ڈالی۔
انہوں نے صحافت اور نشریات کے شعبوں میں مصنوعی ذہانت کے استعمال سے پیدا ہونے والے نئے مواقع اور چیلنجز پر بھی تفصیلی گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا سے وابستہ افراد کے لیے ضروری ہے کہ وہ جدید ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل تبدیلیوں اور مسلسل سیکھنے کے عمل کو اپنائیں تاکہ ٹیکنالوجی کے اس تیزی سے ترقی کرتے دور میں اپنی اہمیت برقرار رکھ سکیں۔اس موقع پر طلباء کی جانب سے کی کیے گیے استفسارات موصوف نے تسلی بخش جواب دیا۔
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میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے قاضی سلمان کا کہنا تھا کہ موجودہ دور میں مصنوعی ذہانت نے حیران کن ترقی کی ہے جسکے کٰی پہلو میڈیا انڈسٹری کے لیے بھی مفید ہیں تاہم ابھی یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ اے آئی ابھی صحافیوں کی جگہ لے سکتا ہے کیونکہ اس حوالے سے کی ایسے پہلو ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔