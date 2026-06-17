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اسلامک یونیورسٹی میں کینسر کی روک تھام پر یک روزہ سیمنار کا اہتمام
اس موقعے پر پروفیسر شاد سلیم اختر نے کمیونٹی کی طرف سے آگاہی کے اقدامات کی اہمیت پر زور دیا۔
Published : June 17, 2026 at 7:13 PM IST
اونتی پورہ: (شبیر بٹ) اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے کشمیر آنکولوجی فورم کے تعاون سے آج اونتی پورہ یونیورسٹی کیمپس میں "کینسر کی روک تھام اور جلد تشخیص: آگاہی اور عمل" کے موضوع پر یک روزہ سیمینار کا انعقاد کیا۔
سمینار کا مقصد کینسر سے بچاؤ کے بارے میں شعور اجاگر کرنا، جلد تشخیص کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور سائنسی علم اور عوامی مصروفیت کے ذریعے باخبر کارروائی کی حوصلہ افزائی کرنا تھا۔ اس تقریب نے ماہرین تعلیم، طبی ماہرین، محققین، فیکلٹی ممبران، اور طلباء کو جدید دور کے سب سے اہم صحت کے چیلنجوں میں سے ایک پر بامعنی بات چیت کے لیے اکٹھا کیا۔
یہ پروگرام اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل اے رومشو کی سرپرستی میں منعقد ہوا جنہوں نے بطور سرپرست اور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اپنے خطاب میں، پروفیسر رومشو نے کینسر کے حوالے سے عوامی بیداری بڑھانے کی فوری ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بروقت اسکریننگ، طرز زندگی میں تبدیلی، اور معیاری صحت کی دیکھ بھال تک رسائی کینسر سے ہونے والی اموات کو نمایاں طور پر کم کر سکتی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تعلیمی اداروں کا نوجوانوں اور معاشرے میں بیداری پھیلانے اور احتیاطی صحت کی دیکھ بھال کے طریقوں کو فروغ دینے میں اہم کردار ہے۔
سمینار کی سرپرستی کشمیر آنکولوجی فورم کے صدر پروفیسر شاد سلیم اختر نے کی، جنہوں نے کینسر کے بڑھتے ہوئے بوجھ کے بارے میں بات کی اور کمیونٹی کی طرف سے آگاہی کے اقدامات کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے صحت کی دیکھ بھال کے پیشہ ور افراد، محققین اور تعلیمی اداروں کے درمیان کینسر سے بچاؤ کی حکمت عملیوں اور جلد تشخیص کو بہتر بنانے کے لیے تعاون کی ضرورت پر روشنی ڈالی۔
اس موقعے پر دیگر کے علاوہ واٹسن کرک سنٹر فار مالیکیولر کے سربراہ ڈاکٹر عابد شالہ ڈین ریسرچ اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈاکٹر رئیس احمد گنائی کے علاوہ فیکلٹی ممبران، طبی ماہرین اور دیگر معززین موجود تھے۔ واضح رہے کہ کشمیر میں گزشتہ کئی برسوں کے دوران کینسر کیسوں کی بڑھتی ہوی تعداد کی وجہ سے جہاں عوامی سطح پر تشویش پای جا رہی ہے وہیں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس بارے میں آگاہی پھیلانا وقت کا تقاضہ ہے۔
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