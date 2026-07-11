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اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ میں علمی اشاعت کے عنوان پر ورکشاپ کا انعقاد
ورکشاپ کا افتتاح کرتے ہوئے رجسٹرار، اسلامک یونیورسٹی نے تحقیق کے معیار، مرئیت اور اثرات کو بڑھانے میں علمی اشاعت کی اہمیت پر زور دیا۔
Published : July 11, 2026 at 11:33 AM IST
اونتی پورہ: (شبیر بٹ) رومی لائبریری، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی (آئی یو ایس ٹی) نے کیمبرج یونیورسٹی پریس کے تعاون سے کانفرنس ہال، رومی لائبریری میں "تلاش سے اثر پذیری تک: علمی اشاعت کے مختلف مراحل کی تفہیم" کے عنوان سے یک روزہ 'مصنف ورکشاپ' کا انعقاد کیا۔
ورکشاپ کا افتتاح رجسٹرار، آئی یو ایس ٹی پروفیسر شمیم احمد شاہ نے کیا، جنہوں نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور تحقیق کے معیار، مرئیت اور اثرات کو بڑھانے میں علمی اشاعت کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے فیکلٹی ممبران اور ریسرچ اسکالرز کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ بین الاقوامی پبلشنگ پلیٹ فارمز کے ساتھ فعال طور پر منسلک ہوں اور علمی اشاعت میں بہترین طریقوں کو اپنائیں۔
پروگرام میں ڈین ریسرچ، ڈین آف اسٹوڈنٹس، ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹس، کوآرڈینیٹرز، فیکلٹی ممبران، ریسرچ اسکالرز اور مختلف اداروں کے بیرونی ماہرین نے شرکت کی۔
ورکشاپ میں کیمبرج یونیورسٹی پریس کے ریسورس پرسنز کے ماہرین کے سیشنز پیش کیے گئے، جنہوں نے علمی اشاعت کے ورک فلو کے بارے میں جامع بصیرت فراہم کی، جس میں ادب کی تلاش، مخطوطہ کی تیاری، جریدے کے انتخاب، ہم مرتبہ کا جائزہ، اشاعت کی اخلاقیات، اور تحقیقی اثر کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی حکمت عملیوں کا احاطہ کیا گیا۔ انٹرایکٹو سیشنز نے شرکاء کو اشاعت کے ماہرین کے ساتھ براہ راست مشغول ہونے اور علمی اشاعت کے مختلف پہلوؤں پر رہنمائی حاصل کرنے کے قابل بنایا۔
ورکشاپ کو انچارج لائبریرین، رومی لائبریری، آئی یو ایس ٹی نے مربوط کیا، جن کی کوششوں سے کیمبرج یونیورسٹی پریس کے تعاون سے تقریب کے کامیاب انعقاد کو یقینی بنایا گیا۔
اس تقریب میں فیکلٹی ممبران، ریسرچ اسکالرز، اور طلباء کی پرجوش شرکت دیکھنے میں آئی، جو اسلامک یونیورسٹی کے تحقیقی کلچر کو مضبوط بنانے اور تعلیمی اشاعت میں عمدگی کو فروغ دینے کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔
ورکشاپ کا اختتام شکریہ کے ووٹ کے ساتھ ہوا، جس میں یونیورسٹی کے اعلیٰ معیار کی تحقیق کو فروغ دینے اور اس کی علمی برادری کے فائدے کے لیے معروف بین الاقوامی تعلیمی پبلشرز کے ساتھ اشتراک قائم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔
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