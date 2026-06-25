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نوجوان، ہنر اور روزگار کے عنوان پر اسلامک یونیورسٹی میں کانکلیو کا اہتمام
وائس چانسلر پروفیسر رومشو نے گریجویٹس کو مستقبل کے مواقع کے لیے تیار کرنے میں یونیورسٹیوں کے کردار پر زور دیا۔
Published : June 25, 2026 at 9:29 AM IST
اونتی پورہ: (شبیر بٹ) اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ نے ڈین آؤٹ ریچ کے زیر اہتمام انڈسٹری کنیکٹ کے تعاون سے اونتی پورہ کیمپس میں 'ایچ آر کانکلیو 2026' کی میزبانی کی۔ اس کانکلیو کا موضوع ''نوجوان، ہنر اور روزگار: برجنگ اکیڈمیا اور صنعت برائے پائیدار کریئر' تھا۔
کنکلیو نے انسانی وسائل کے سرکردہ پیشہ ور افراد، صنعت کے ماہرین، کارپوریٹ رہنماؤں، پالیسی سازوں، ماہرین تعلیم، اور طلباء کو افرادی قوت کی تیاری اور ابھرتی ہوئی صنعت کی توقعات پر غور کرنے کے لیے ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا۔ دن بھر کے اجلاس کا آغاز پروفیسر شکیل اے رومشو، وائس چانسلر کی زیر صدارت افتتاحی سیشن کے ساتھ ہوا جس کی صدارت ڈاکٹر سبی چترویدی، گلوبل ایس وی پی اور چیف پبلک پالیسی اینڈ کارپوریٹ افیئرز آفیسر، اور ہریش مہادیون، نائب صدر-انچارج ایچ آر نے کی۔
کلیدی خطبہ دیتے ہوئے، وائس چانسلر پروفیسر رومشو نے جدت طرازی، انٹرپرینیورشپ اور صنعت کی مصروفیت کے ذریعے گریجویٹوں کو مستقبل کے مواقع کے لیے تیار کرنے میں یونیورسٹیوں کے کردار پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ "یونیورسٹیوں کا ہنر کو پروان چڑھانے، اختراع کو فروغ دینے اور بامقصد شراکت داری پیدا کرنے میں ایک اہم کردار ہے جو تعلیم کو مواقع اور اثرات میں تبدیل کرتی ہے"۔
کریئر اور معیشتوں کی تشکیل میں ٹیکنالوجی کے تبدیلی کے کردار پر بات کرتے ہوئے، ڈاکٹر سبی چترویدی نے کہا کہ "ٹیکنالوجی کام کی دنیا کو بدل رہی ہے، اور نوجوانوں کو صحیح ہنر کے ساتھ بااختیار بنانا جامع اور پائیدار ترقی کو کھولنے کی کلید ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ ایچ آر کانکلیو جیسے پلیٹ فارم طلباء کو کام کے مستقبل کے لیے تیار کرنے، صنعت و اکیڈمیا کے تعاون کو فروغ دینے اور نوجوان ٹیلنٹ کو مہارتوں، موافقت اور ذہنیت سے آراستہ کرنے کے لیے بہت اہم ہیں جو کہ ترقی پذیر عالمی منظر نامے میں ترقی کی منازل طے کرنے کے لیے درکار ہیں۔
وہیں ہریش مہادیون، تیزی سے ٹیکنالوجی سے چلنے والے ماحول میں ابھرتی ہوئی کام کی جگہ کی توقعات اور ہنر کی ضروریات کے بارے میں اظہار خیال کیا۔ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ "کل کی افرادی قوت ان لوگوں کی ہوگی جو تکنیکی مہارت کو موافقت، تخلیقی صلاحیتوں اور زندگی بھر سیکھنے کے عزم کے ساتھ جوڑتے ہیں۔"
اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے، پروفیسر شمیم اے شاہ، رجسٹرار، اسلامک یونیورسٹی نے طلباء میں ملازمت اور پیشہ ورانہ مہارت کو فروغ دینے کے لیے یونیورسٹی کے عزم کو اجاگر کیا۔ انہوں نے ریمارکس دیے کہ "اعلیٰ تعلیمی اداروں کو نہ صرف علمی فضیلت بلکہ مہارتوں اور قابلیت کو بھی فروغ دینا چاہیے جو ملازمت اور پیشہ ورانہ ترقی کو بڑھاتے ہیں۔" پروفیسر شیخ اعجاز بشیر، ڈین اکیڈمک افیئرز، آئی یو ایس ٹی، نے صنعت کے بدلتے ہوئے تقاضوں سے ہم آہنگ رہنے کے لیے تعلیمی پروگراموں کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ "صنعتی مشغولیت یونیورسٹیوں کو ابھرتے ہوئے رجحانات کے لیے جوابدہ رہنے میں مدد دیتی ہے اور اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ طلباء متعلقہ شعبوں اور مستقبل کے لیے تیار مہارتوں سے لیس ہوں۔"
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