اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ میں سابق طلبا کے لیے المونائی کا اہتمام
کنکلیو کاتصور یونیورسٹی کےسابق طلباء نیٹ ورک کو وسعت دینے اور مضبوط کرنے کے لیے ایک باقاعدہ پلیٹ فارم کے طور پر کیا گیا ہے۔
Published : March 30, 2026 at 6:06 PM IST
ترال: اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹکنالوجی (آئی یو ایس ٹی) نے آج ڈین آؤٹ ریچ کے زیراہتمام یونیورسٹی ایلومنائی کنیکٹ اقدام کے تحت اپنے پہلے سابق طلباء انٹرپرینیورز میٹ کا انعقاد کیا، جو اس کی سابق طلباء برادری کے ساتھ ڈھانچہ جاتی مصروفیت کو مضبوط کرنے کی طرف ایک اہم قدم ہے۔
اس تقریب میں متنوع شعبوں سے تعلق رکھنے والے 30 سے زائد سابق طلباء کی شرکت کی، جو اسلامک یونیورسٹی کے فارغ التحصیل افراد میں جدت اور انٹرپرائز کے بڑھتے ہوئے جذبے کی عکاسی کرتی ہے۔ کنکلیو کا تصور یونیورسٹی کے سابق طلباء نیٹ ورک کو وسعت دینے اور مضبوط کرنے کے لیے ایک باقاعدہ پلیٹ فارم کے طور پر کیا گیا ہے۔
اپنے افتتاحی خطاب میں پروفیسر اے ایچ مون، ڈین اکیڈمک افیئرز، نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات نہ صرف سابق طلباء کی کامیابیوں کا جشن مناتے ہیں بلکہ رہنمائی، اختراعات اور صنعتی تعاون کے لیے راستے بھی بناتے ہیں، جو طلبہ کی حوصلہ افزائی اور صنعت کے روابط کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ سابق طلباء کا خیرمقدم کرتے ہوئے، ڈاکٹر ہلال احمد مکرو، کوآرڈینیٹر ایلومنائی کنیکٹ نے کہا، "یہ ایلومنائی انٹرپرینیورز میٹ آئی یو ایس ٹی میں ایک مضبوط اور مصروف سابق طلباء کے ماحولیاتی نظام کی تعمیر کی طرف ایک اہم قدم ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ اس میٹ کا مقصد سابق طلباء اور یونیورسٹی کے درمیان تعاون، رہنمائی اور علم کے اشتراک کو فروغ دینا ہے۔
اس کانکلیو میں ڈینز اور یونیورسٹی کے عہدیداروں نے بھی شرکت کی جس میں "ایلومنائی اسپیکس" سمیت پرکشش سیشنز بھی پیش کیے گئے، جہاں کاروباری افراد نے اپنے سفر، جدت، سٹارٹ اپس، اور انڈسٹری کے تعاون پر پینل ڈسکشن، اور طلباء کے ساتھ انٹرایکٹو سیشنز کا اشتراک کیا۔ سنٹر فار انوویشن اینڈ انٹرپرینیورشپ ڈویلپمنٹ (سی آئی ای ڈی) کے دورے کا بھی اہتمام کیا گیا، جس سے شرکاء کو یونیورسٹی کے انوویشن ایکو سسٹم سے منسلک ہونے کا موقع ملا۔