بھارت کی ترقی کےلئے طلبا کو ہنرمند بنانا بے حد ضروری
پرنسپل محمد شفیع نے کہا کہ طلباء کو صرف سرٹیفکیٹ یا مارکس تک ہی محدود نہ رکھیں بلکہ انہیں اسکل سیکھانا کافی ضروری ہے۔
Published : January 15, 2026 at 9:34 PM IST
بارہمولہ : میک ان انڈیا کے تحت سرکار کی جانب سے نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے حوالے سے کافی سکل ڈیولپمنٹ کورسز کا انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ کل کو وہ ملک کی دیگر ریاستوں کے علاوہ دنیا کے مارکیٹوں میں اپنی پہچان بنا سکیں، اس ضمن میں گورمنٹ پولیٹیکنک کالج بارہمولہ اور سنٹر فار انونشن، اننوویشن، انکیوبیشن، ٹاٹا ٹیکنالوجی سنٹر کے زیر اہتمام طلباء کو کافی جدید ترین کورسز سکھائیں جاتے ہیں۔
کالج کے پرنسپل محمد شفیع کا کہا ہے کہ دور جدید میں اگر ہم بات کرے تو وقت کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے طلباء کو صرف سرٹیفکیٹ کا مارکس ہی تک محدود نہ رکھیں بلکہ ان بچوں کو سکل سیکھانا کافی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا اب بدل چکی ہے اور جب تک ہم اپنے بچوں کو میک ان انڈیا کے تحت سکل سے آراستہ یہ کرے تب تک ہم کافی پیچھے رہے گے۔
انہوں نے کہا کہ اس وقت چین دنیا میں کافی ٹیکنالوجی میں کافی آگے ہے لیکن اگر ہم اپنے ملک بھارت کی بات کرے تو ہمارے پاس بچوں کو اتنی صلاحیت ہے کہ ہم وہ سب اپنے اپنے کالجوں میں کر سکتے ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس کالج میں اس وقت اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی ہے اور ہم ان بچوں کو Mechanotrics، روبوٹکس، الیکٹریکل وہیکلز کے علاوہ دوسرے اہم کورسز کی تربیت دی جاتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہماری بچے اپنے ہاتھوں سے پروڈکٹ بناتے ہے اور ہم انہوں نے ملکی سطح پر اپنا نام کمایا ہے۔
آپ کو بتادیں کہ جموں کشمیر بکنک اور ٹاٹا ٹیکنالوجی سنٹر کے اشتراک سے ان بچوں کو حوصلہ افزائی کی گئی جنہوں نے اس کالج سے جدید ترین کورسز مکمل کیے ہے۔