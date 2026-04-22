'سونے میں کسی بھی ڈایزائن کو بنانا آسان ہے مگر ووڈ کارونگ میں میرا یہ چنار ملنا مشکل ہی نہیں نا ممکن ہے'
اخروٹ کی لکڑی پر تراشے گئے حوبحو چنار کی باریکی سے کی گئی نقاشی ووڈ کارونگ کی تفصیل ماہر دستکار غلام رسول آہنگر سے جانیں-
Published : April 22, 2026 at 7:27 PM IST
سرینگر( پرویز الدین ): باریک بینی سے دلکش نقش و نگار اور منفرد کندہ کاری میں اس دستکار کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ غلام رسول نہ صرف مختلف چیزیں اپنے سنہرے ہاتھوں سے تراشتے ہیں بلکہ انہیں ووڈ کارنگ کے اس فن میں سب سے الگ نقاشی کے شاہکار متعارف کرنے کا شرف بھی حاصل ہے۔
اس دستکار کو جس بھی نقش یا طرز کا خیال ذہن میں ابھرتا یے وہ اپنی ماہرانہ صلاحیت سے برابر اسی شکل وصورت میں لکڑی پر تیار کرتا ہے۔ اتنا ہی یہ اخروٹ کی لکڑی پر وہ مختلف چیزیں بھی خود تیار کرتے ہیں جن پر انہیں باریک نقش و نگار کرنا ہوتا ہے۔
سرینگر کے رعناواری کے رہنے والے 72 سالہ غلام رسول آہنگر نے اب تک ووڈ کارونگ میں ایسے کئی شاہکار بنائے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ان کے فن پاروں میں اتاری گئی پشمینہ ورک بھی شامل ہے جو کہ بڑی نفاست اور بے حد باریکی سے اس بکس پر اتاری گئی ہے۔ وہیں شہر آفاق ڈل جھیل اور اس کے گرد ونواح کا وہ دلکش نقش بھی انہوں نے لکڑی پر تیار کیا ہے جو کہ پوری دنیا کے سیاحوں کو یہاں کی طرف متوجہ کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ ایسے میں ان کے فن پارے نہ صرف ملک بلکہ بیرون ملک میں بھی کافی پسند کیے جاتے ہیں۔
غلام رسول کہتے ہیں کہ میں اس نوعیت کے فن پارے تراشنے کی کوشش کرتا ہوں جو کہ بالکل منفرد ہو اور الگ ہوں اور میں نے اب تک ایسے کئی نمونے بنائے جو کہ لوگوں کو ووڈ کارونگ میں پہلی بار دیکھنے کو ملے۔ وہیں میں کوئی نقش و نگار بغیر کسی ڈرائنگ یا قلم سے کرتا ہوں۔
ووڈکارنگ فن کے کاروبار سے وابستہ ایک نوجوان کاروباری فہد ادریس کہتے ہیں کہ غلام رسول کے فن پارے کسی شاہکار سے کم نہیں ہوتے ہیں ۔ان کے کام میں جس طرح اور جس نوعیت کی ڈیٹنلگ میں دیکھنے کو ملتی وہ کسی بھی کاریگر کے کام میں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔
غلام رسول آہنگر گزشتہ تقریبا 60 برسوں سے ووٹ آرٹ کے اس فن سے وابستہ ہیں۔ اپنے گھر کے اندر ہی اس چھوٹے سے کارخانے میں یہ بڑی محنت اور تحمل سے ایسے باریک اور پیچیدہ شاہکار تراشتے ہیں کہ دیکھنے وال دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔
ووڈکارونگ کا کام اگرچہ ان کا خاندانی کام نہیں ہے، البتہ انہوں یہ کام اپنے ماما سے سیکھا ہے جو کہ اپنے زمانے کے شہنشاہ ووڈ کارونگ میں کہلاتے تھے۔ انہیں بچپن سے لکڑی پر نقش و نگار کرنے کا بے حد شوق رہا ہے۔ دلچسپی تھی اور یہ دستکار ہی بننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ایسے میں بطور دستکار نہ صرف انہوں نے جموں و کشمیر بلکہ ملک میں بھی اپنا نام کمانے میں کامیاب ہوئے۔ وہیں انہیں اپنی ماہرانہ صلاحیت سے کئی بیرون ممالک کا دورہ کرنے کا بھی موقع ملا ہے۔
مزید پڑھیں:کشمیر کے پرانے دور کو شکل و صورت دینے میں تین برس کا عرصہ لگا - Wood Carving Art
غلام رسول کا کہنا ہے کہ ایک فن پارے کی نقش و نگاری میں کئی اوزار استعمال ہوتے ہیں جن میں کئی ایسے بھی ہیں جوکہ بازار میں دستیاب ہی نہیں ہیں۔ وہیں پھر نقش اور تحریر کے اعتبار سے اوزار خود بنانے پڑتے ہیں۔ اس ماہر دستکار کو اب تک قومی ایواڈ کے علاوہ کئی ریاستی اعزازت سے بھی نوازا گیا ہے۔ 18 برس کی عمر میں انہیں پہلا ایوارڈ ملا ہے۔