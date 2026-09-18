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علماء کرام کا متحد ہونا وقت کی اہم ضرورت، نئی نسل کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا ناگزیر
کانفرنس کے دوران قرآنِ پاک حفظ کرنے والے سات حفاظِ کرام کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں اسناد پیش کی گئیں۔
Published : September 18, 2026 at 8:37 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو) جنوبی کشمیر کے علاقے چوگام بوبی گام میں دارالعلوم سعید مرسلین کی جانب سے تقسیمِ اسنادِ حفاظ کے سلسلے میں ایک خصوصی دینی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں قرآنِ کریم حفظ کرنے والے سات حفاظِ کرام میں اسناد تقسیم کی گئیں۔ کانفرنس میں علماء کرام، حفاظِ کرام، طلبہ، والدین اور علاقے کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کانفرنس کی صدارت دارالعلوم سعید مرسلین کے سرپرست حافظ عبدالرحمان اشرفی نے کی۔ اس موقع پر مقررین نے قرآنِ کریم کی تعلیم و ترویج، دینی اقدار کے فروغ اور نئی نسل کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانے کی اہمیت پر تفصیلی روشنی ڈالی۔
مقررین نے کہا کہ موجودہ دور میں معاشرے کو مختلف سماجی چیلنجز کا سامنا ہے، جن میں نوجوان نسل میں منشیات کا بڑھتا ہوا رجحان، بد اخلاقی اور اخلاقی اقدار سے دوری خاص طور پر تشویش کا باعث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو منفی سرگرمیوں سے دور رکھنے اور انہیں ایک مثبت، باکردار اور ذمہ دار شہری بنانے کے لیے علماء کرام، والدین، اساتذہ اور معاشرے کے ہر فرد کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہوگی۔ مقررین نے علماء کرام پر زور دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات میں علماء کا باہمی اتحاد اور اتفاقِ رائے وقت کی اہم ضرورت ہے۔
انہوں نے کہا کہ دینی رہنماؤں کو معاشرے کی اصلاح، نوجوانوں کی رہنمائی اور لوگوں میں دینی و اخلاقی شعور بیدار کرنے کے لیے متحد ہو کر کام کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں بھائی چارے، برداشت، اخلاق اور انسانیت کے جذبے کو فروغ دینا بھی وقت کا اہم تقاضا ہے۔ کانفرنس کے دوران قرآنِ پاک حفظ کرنے والے سات حفاظِ کرام کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں اسناد پیش کی گئیں۔ اس موقع پر حفاظ کے والدین اور اساتذہ کی خدمات کو بھی سراہا گیا اور کہا گیا کہ بچوں کو قرآنِ کریم حفظ کروانا نہ صرف ایک عظیم دینی خدمت ہے بلکہ والدین اور اساتذہ کی مسلسل محنت اور قربانی کا بھی نتیجہ ہے۔
دارالعلوم سعید مرسلین کے منتظمین کے مطابق ادارے سے اب تک 40 حفاظِ کرام قرآنِ کریم حفظ کرنے کی سعادت حاصل کرکے فارغ ہو چکے ہیں، جبکہ اس وقت ادارے میں 200 سے زائد طلبہ زیرِ تعلیم ہیں۔ ادارے کی جانب سے طلبہ کو دینی تعلیم فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ قرآنِ کریم کی تعلیم و ترویج اور اسلامی اقدار کو نئی نسل تک پہنچانے کے لیے مختلف تعلیمی سرگرمیاں جاری ہیں۔ مقررین نے والدین سے بھی اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیمی اور اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ دیں اور انہیں منشیات سمیت ہر قسم کی منفی سرگرمیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کے ساتھ دوستانہ اور رہنمائی پر مبنی رویہ اختیار کریں۔
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انہوں نے کہا کہ صرف اداروں یا علماء کی کوششیں کافی نہیں بلکہ ایک صحت مند اور باکردار معاشرے کی تشکیل کے لیے والدین، اساتذہ، علماء اور سماج کے تمام طبقات کو مشترکہ طور پر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ کانفرنس کے اختتام پر ساتوں حفاظِ کرام، ان کے والدین اور اساتذہ کو مبارکباد پیش کی گئی۔ منتظمین نے کہا کہ دارالعلوم سعید مرسلین آئندہ بھی قرآنِ کریم کی تعلیم، دینی شعور کے فروغ اور نئی نسل کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔