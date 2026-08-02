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دہشت گردی ختم ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، پھر یہ قاتل کون ہیں؟ فاروق عبداللہ کا کولگام حملے کے بعد مودی حکومت سے سوال
فاروق عبداللہ نے کہاکہ اننت ناگ میں پولیس اہلکار کے قتل کے بعد وادی کشمیر میں 2500 سے زائد افراد کو حراست میں لیا گیا۔
Published : August 2, 2026 at 5:43 PM IST|
Updated : August 2, 2026 at 5:54 PM IST
سرینگر : جموں و کشمیر نیشنل کانفرنس کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے جنوبی کشمیر میں دو غیر مقامی مزدوروں اور ایک پولیس اہلکار کے قتل پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر حکومت کا یہ دعویٰ درست ہے کہ جموں و کشمیر میں دہشت گردی ختم ہو چکی ہے، تو پھر یہ حملے کرنے والے لوگ کون ہیں۔
اننت ناگ میں پارٹی کے ایک کارکن کے اہل خانہ سے تعزیت کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے فاروق عبداللہ نے کہاکہ "میں پوچھتا ہوں کہ ہمیں بتایا جائے یہ قاتل کون ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ دہشت گردی ختم ہو گئی ہے، تو پھر یہ لوگ کون ہیں؟ انہیں بے نقاب کریں، ہم بھی دیکھیں گے اور پوری دنیا بھی دیکھے گی۔"
انہوں نے حالیہ دو واقعات کا حوالہ دیا، جن میں کولگام میں اینٹوں کے بھٹے پر کام کرنے والے چھتیس گڑھ سے تعلق رکھنے والے دو غیر مقامی مزدوروں پر حملہ کیا گیا، جبکہ اس سے قبل 22 جولائی کو اننت ناگ کے لال چوک علاقے میں امرناتھ یاترا کی ڈیوٹی پر تعینات پولیس اہلکار عاشق حسین قریشی کو دہشت گردوں نے گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔
فاروق عبداللہ نے کہاکہ "یہاں لوگ مارے جا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں نے یہ حملے کیے ہیں۔ اگر سرحدیں مکمل طور پر محفوظ اور کنٹرول میں ہیں تو پھر یہ دہشت گرد کہاں سے آرہے ہیں؟ یہ قاتل کون ہیں؟" انہوں نے کہا کہ یہ حملے ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب گزشتہ برس پہلگام کے بیسرن سیاحتی مقام پر ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد ایک عرصے تک نسبتاً خاموشی رہی تھی۔ اس حملے میں 25 سیاحوں اور ایک مقامی گھوڑا بان کو دہشت گردوں نے قتل کر دیا تھا۔
انہوں نے کہا کہ اننت ناگ میں پولیس اہلکار کے قتل کے بعد وادی کشمیر میں دو ہزار پانچ سو سے زائد افراد کو حراست میں لیا گیا، لیکن اس کے باوجود دہشت گردانہ حملے جاری ہیں۔ سنہ 2019 کے بعد جموں و کشمیر کی صورتحال میں تبدیلی سے متعلق سوال پر سابق وزیر اعلیٰ نے کہاکہ "کیا واقعی دہشت گردی ختم ہو گئی ہے، جیسا کہ دنیا کو بتایا جا رہا ہے؟" فاروق عبداللہ نے ایک بار پھر جموں و کشمیر کو مکمل ریاست کا درجہ بحال کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہاکہ "ہم مسلسل ریاستی درجے کی بحالی کا مطالبہ کر رہے ہیں، آخر ہمیں یہ حق کیوں نہیں دیا جا رہا؟"
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر وہاں کے لوگ مشکلات اور ظلم کا شکار ہیں تو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کو وہاں جا کر حالات کا جائزہ لینا چاہیے۔ انہوں نے کہاکہ "وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ اگر ان پر ظلم ہو رہا ہے تو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کو وہاں جانا چاہیے اور ان کے حالات دیکھنے چاہئیں، مگر ہر طرف خاموشی ہے۔ ہمارا ملک بھی، جو انہیں اپنا حصہ قرار دیتا ہے، اس معاملے پر خاموش ہے۔"
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جموں سرینگر قومی شاہراہ سیب کی فصل کے موسم میں بند ہونے سے متعلق سوال پر فاروق عبداللہ نے کہا کہ شاہراہ بھی جلد کھل جائے گی۔ انہوں نے عوام سے اپیل کرتے ہوئے کہا، "فکر نہ کریں، صبر سے کام لیں، شاہراہ بھی کھل جائے گی۔"