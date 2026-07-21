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لداخ: اسرائیلی شہری مشتبہ منشیات کے ساتھ گرفتار، کیس درج
لداخ پولیس نے زنسکار کے کرگیاک علاقے میں معمول کی گاڑیوں کی تلاشی کے دوران یہ کارروائی انجام دی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 21, 2026 at 5:03 PM IST
سرینگر: لداخ کے زنسکار علاقے میں ایک اسرائیلی شہری کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب پولیس نے معمول کی گاڑیوں کی چیکنگ کے دوران اس کے قبضے سے منشیات برآمد کی۔ لداخ پولیس کے مطابق، زنسکار پولیس نے معمول کی چیکنگ کے دوران کرگیاک میں قائم پولیس چیک پوسٹ (پی سی پی) پر یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی۔
پولیس نے بتایا کہ ناکہ چیکنگ کے دوران اسرائیلی شہری کے قبضے سے مشتبہ منشیات برآمد ہوئیں۔ اس معاملے میں نارکوٹک ڈرگز اینڈ سائیکوٹروپک سبسٹنسز (این ڈی پی ایس) ایکٹ کے تحت ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے، جبکہ برآمد شدہ مادے کی نوعیت اور اس معاملے سے جڑے حالات کا پتہ لگانے کے لیے مزید تحقیقات جاری ہے۔
لداخ پولیس نے سماجی رابطہ گاہ ایکس پر جاری ایک پوسٹ میں کہا: "زنسکار پولیس نے پی سی پی کرگیاک پر معمول کی چیکنگ کے دوران ایک اسرائیلی شہری کو گرفتار کیا اور اس کے قبضے سے مشتبہ منشیات برآمد کیں۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اور تحقیقات جاری ہیں۔"
پولیس نے یہ بھی کہا کہ وہ ضلع کو منشیات سے پاک بنانے کے لیے اپنی کوششوں پر قائم ہے۔ حکام نے گرفتار کیے گئے شخص کی شناخت یا اس کے قبضے سے برآمد ہونے والی مشتبہ منشیات کی مقدار ظاہر نہیں کی ہے۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ تحقیقات جاری ہے۔
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