اسلامک یونیورسٹی میں آگ زنی سے بچاؤ کے لیے پروگرام کا اہتمام
پروگرام کے دوران آگ سے بچاؤ اور زندگی کی حفاظت پر ایک تکنیکی سیشن پیش کیا گیا۔
Published : March 13, 2026 at 4:20 PM IST
ترال:(شبیر بھٹ) اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹکنالوجی نے یونیورسٹی سیفٹی پروگرام پر جاری دو روزہ ورکشاپ کے ایک حصے کے طور پر فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، سری نگر کے تعاون سے ایک فائر سیفٹی اینڈ مینجمنٹ پروگرام کا انعقاد کیا۔ ورکشاپ کا اہتمام دفتر برائے ڈین آؤٹ ریچ، سینٹر فار ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن (سی ڈی آر آر)، پراکٹر کے دفتر، اور نیشنل سروس اسکیم (این ایس ایس) نے ڈیزاسٹر منیجمنٹ، ریلیف، بحالی اور تعمیر نو کے محکمے، حکومت جموں و کشمیر کے اشتراک سے مشترکہ طور پر کیا ۔
پروگرام کے دوران، ڈاکٹر عاقب حسین میر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، سری نگر، نے آگ سے بچاؤ اور زندگی کی حفاظت پر ایک تکنیکی سیشن پیش کیا، جس میں آگ کے خطرات کو کم کرنے اور ادارہ جاتی ترتیبات میں تیاری کو یقینی بنانے کے کلیدی اقدامات پر روشنی ڈالی۔
اس کے بعد فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے سٹیشن آفیسر عادل حسین زرگر نے اپنی ٹیم کے ساتھ ایک عملی مظاہرہ کیا۔ مظاہرے نے شرکاء کو آگ بجھانے کے آلات، ہنگامی ردعمل کی تکنیکوں، اور آگ سے حفاظت کے بنیادی طریقوں سے آشنا کیا۔شرکاء نے ہینڈ آن ٹریننگ اور انٹرایکٹو سیشنز کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس پروگرام نے یونیورسٹی کے ماحول میں آگ سے حفاظت کے اقدامات اور ہنگامی تیاریوں کے بارے میں ان کی سمجھ میں نمایاں اضافہ کیا۔