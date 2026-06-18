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اسلامک یونیورسٹی میں میوزیکل اوپیرا سونتک آلو کا اہتمام
'اس طرح کے پلیٹ فارم تخلیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھاتے ہیں، علاقائی ورثے کو محفوظ رکھتے ہیں'
Published : June 18, 2026 at 6:53 PM IST
پلوامہ: (شبیر بھٹ) اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ کے ڈین آف سٹوڈنٹس کے دفتر نے ینگ ڈراماسٹس سوسائٹی کے تعاون سے سونتک آلو کا انعقاد کیا، جو کشمیری زبان میں ایک روح کو ہلا دینے والا میوزیکل اوپیرا ہے۔ پیداوار کو ثقافتی کام اور پیداوار گرانٹ کی اسکیم (سی ایف پی جی) کے تحت، شمالی وسطی زون ثقافتی مرکز ) کے ذریعے ثقافت کی وزارت، حکومت ہند نے منظوری دی ہے۔ اس پروگرام کا مقصد جموں و کشمیر کے پرفارمنگ آرٹس اور لوک روایات کو ادارہ جاتی، دستاویزی اور تنقیدی طور پر پھیلانا تھا۔
پروگرام میں رجسٹرار پروفیسر شمین احمد شاہ مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے طلباء کی مجموعی نشوونما کو فروغ دینے میں ثقافتی پروگراموں کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور ایک دل چسپ اور بامعنی تقریب کے انعقاد پر ڈین آف اسٹوڈنٹس آفس کی تعریف کی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس طرح کے پلیٹ فارم تخلیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھاتے ہیں، علاقائی ورثے کو محفوظ رکھتے ہیں، اور ماہرین تعلیم سے بڑھ کر طلباء کی فعال شرکت کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔
اپنے خطبہ استقبالیہ میں، ڈین آف اسٹوڈنٹس ڈاکٹر مونیسا قادری نے، ماہرین تعلیم اور تحقیق کے ذریعے اپنا حصہ ڈال کر اور ورثے کے تحفظ بالخصوص کشمیر کی بھرپور زبانی روایات کے محافظ کے طور پر کام کرتے ہوئے یونیورسٹیوں کے دوہرے کردار کی اہمیت پر زور دیا۔
اس تقریب میں ینگ ڈراماسٹس سوسائٹی کے فنکاروں اور آئی یو ایس ٹی طلباء کی پرجوش شرکت دیکھنے میں آئی اور اسے ثقافتی کمیٹی، اسلامک یونیورسٹی نے نشا مکت ابھیان اور یووا کنیکٹ کے اقدامات کے تحت مربوط کیا، جس سے سماجی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ثقافتی اظہار کو فروغ دینے کے لیے یونیورسٹی کے عزم کو تقویت ملی۔ پروگرام کی نظامت ڈاکٹر فرحانہ مہراج علائی، کوآرڈینیٹر، کلچرل کمیٹی نے کی۔
اس پروگرام میں اثر انگیز سکیٹ پرفارمنس اور منشیات کے خلاف ایک عہد پیش کیا گیا جو سماجی طور پر متعلقہ اور متاثر کن پیغامات پہنچاتا ہے، اس کے ساتھ ایک متحرک روایتی کشمیری روف رقص نے سامعین کو مسحور کیا اور خطے کی بھرپور ثقافتی اقدار کا جشن منایا۔