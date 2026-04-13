اسلامک یونیورسٹی میں منشیات کی لت سے متعلق آگاہی پروگرام کا اہتمام
اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے منشیات کی لت کے بڑھتے ہوئے خطرے سے نمٹنے کی فوری ضرورت پر روشنی ڈالی۔
Published : April 13, 2026 at 5:00 PM IST
ترال: (شبیر بھٹ) اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹکنالوجی اونتی پورہ نے نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت، رومی لائبریری، کے کانفرنس ہال میں منشیات کی لت سے متعلق ایک حساسیت اور بیداری پروگرام کا انعقاد کیا جس کا مقصد منشیات کے استعمال کے بارے میں بیداری کو فروغ دینا اور منشیات سے پاک معاشرے کی تعمیر کے لیے اجتماعی کوششوں کو تقویت دینا ہے۔
یہ پروگرام پروفیسر یاسمین سید عشائی، ڈائریکٹر، ریجنل سینٹر فار سوشل ورک اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ کی سرپرستی میں منعقد ہوا۔ ڈین اکیڈمکس پروفیسر ایاز حسن مون نے مہمان خصوصی کے طور پر تقریب میں شرکت کی، جبکہ ڈائریکٹر گڈ گورننس غلام نبی ایتو نے فیکلٹی ممبران، طلباء، محققین اور یونیورسٹی کے اہلکاروں کے ساتھ آگاہی سیشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔
اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے منشیات کی لت کے بڑھتے ہوئے خطرے سے نمٹنے کی فوری ضرورت پر روشنی ڈالی، خاص طور پر نوجوانوں میں، مسلسل آگاہی، مشاورتی خدمات، جلد مداخلت، اور کمیونٹی کی فعال شرکت کے ذریعے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تعلیمی ادارے نوجوان ذہنوں کی رہنمائی اور منشیات کے استعمال کے خلاف مزاحمت کرنے کے قابل ذمہ دار شہریوں کی پرورش میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
پروگرام کا اختتام شرکاء کے اجتماعی عہد کے ساتھ ہوا کہ وہ نشہ مکت بھارت ابھیان کے مقاصد کے مطابق منشیات سے پاک معاشرے کی تشکیل میں فعال طور پر حصہ ڈالیں گے۔ منتظمین نے نوجوانوں میں ذہنی تندرستی، سماجی ذمہ داری اور صحت مند طرز زندگی کو فروغ دینے کے مقصد سے آگاہی کے اقدامات کے انعقاد کے لیے اسلامک یونیورسٹی کے مسلسل عزم کی عکاسی کرتا ہے