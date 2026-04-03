اسلامک یونیورسٹی اور کنگ فہد یونیورسٹی سعودی عرب کی جانب سے مباحثے کا اہتمام
اس سیشن کی صدارت یونیورسٹی کے کے ڈین اکیڈمک افیئرز پروفیسر ایاز حسن مون نے کی۔
Published : April 3, 2026 at 6:26 PM IST
Updated : April 3, 2026 at 7:43 PM IST
ترال:(شبیر بھٹ) یونیورسٹی کو بین الاقوامی سطح پر متعارف کرنے کی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ میں دفتر برائے بین الاقوامی امور نے سعودی عرب کی کنگ فہد یونیورسٹی کے طالب علم کے سفیر کی میزبانی کی۔ کنگ فہد یونیورسٹی کے مندوب نے فارغ التحصیل طلباء کے ساتھ بات چیت کی اور یونیورسٹی میں مکمل طور پر فنڈڈ اسکالرشپس اور درخواست دینے کے طریقہ کار کے بارے میں آگاہی دی۔
اس سیشن کی صدارت یونیورسٹی کے کے ڈین اکیڈمک افیئرز پروفیسر ایاز حسن مون نے کی۔ جنہوں نے دفتر کو اس سیشن کے لیے مبارکباد پیش کی جب اس طرح کی بین الاقوامی کوششیں تعلیمی ترقی اور ترقی کا حصہ تھیں۔ انہوں نے قومی تعلیمی پالیسی (این ای پی) کے تحت اعلیٰ تعلیم کو اندرونی بنانے کی طاقت پر زور دیا۔
اس موقع پر کنگ فہد یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ایمبیسیڈر عاقب علی نے یونیورسٹی میں سہولیات اور مواقع کے بارے میں تفصیل سے بات کی۔ اس تقریب کا بنیادی مقصد طلباء کو مکمل فنڈڈ اسکالرشپ کے بارے میں آگاہ کرنا تھا جو کنگ فہد یونیورسٹی پیش کرتا ہے، درخواست کے طریقہ کار، اور باہمی تعاون پر مبنی اقدامات کو فروغ دینا تھا۔ کنگ فہد یونیورسٹی ایک سرفہرست عالمی انجینئرنگ یونیورسٹی ہے اور اسے مشرق وسطیٰ اور افریقہ میں سرفہرست یونیورسٹی کے طور پر درجہ دیا جاتا ہے۔
قبل ازیں ڈین اسٹوڈنٹس ڈاکٹر آصفہ بابا نے تعارفی کلمات پیش کیے جبکہ ڈین آؤٹ ریچ ڈاکٹر روحیلہ حسن نے شکریہ ادا کیا۔ سیشن کی نظامت انچارج بین الاقوامی امور ڈاکٹر مونسہ قادری نے کی جنہوں نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔ انہوں نے میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ آج کا پروگرام طلبا کے لیے کافی نیک شگون رہا۔ جس دوران طلبا کے کئ استفسارات کا جواب بھی دیا گیا۔