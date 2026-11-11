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اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ نے منایا اکیسواں یوم تاسیس
آئی یو ایس ٹی کے اکیسویں یومِ تاسیس کے موقعے پر وائس چانسلر نے جدید تعلیم اور اے آئی کو اپنانے پر زور دیا۔
Published : November 11, 2026 at 6:26 PM IST|
Updated : November 11, 2026 at 7:25 PM IST
اونتی پورہ: (شبیر بٹ) جموں و کشمیر کے اونتی پورہ میں واقع اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی (آئی یو ایس ٹی) کا اکیسواں یومِ تاسیس تزک و احتشام کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقعے پر نندہ ریشی آڈیٹوریم میں ایک پُروقار تقریب کا اہتمام ہوا، جس کی صدارت وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو نے کی۔ تقریب میں ڈین اکیڈمکس پروفیسر شیخ اعجاز بشیر، رجسٹرار پروفیسر شمیم احمد شاہ، ڈین اسٹوڈنٹس افیئرز ڈاکٹر روحیلہ حسن اور مونسا قادری کے علاوہ مختلف شعبہ جات کے صدور (ایچ او ڈیز)، فیکلٹی ممبران اور طلبہ کی بڑی تعداد موجود تھی۔
اس موقعے پر وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو نے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ برسوں کے دوران یونیورسٹی ایک تناور درخت کی طرح کافی مستحکم ہوئی ہے اور حکومتی سرپرستی سے اس کا دائرہ کار وسیع ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے تعلیمی اور تحقیقی نظام کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ بنانا ہوگا۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ایسے طلبہ تیار کیے جائیں جو علم و فن سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ اخلاقی اقدار، سماجی ذمہ داریوں اور انسانیت کی خدمت کے جذبے سے بھی سرشار ہوں۔
وائس چانسلر نے تدریسی اور تعلیمی عمل کو عصری تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے یونیورسٹی کے اہم پروگرام ’ڈیزائن یور اون ڈگری‘ کی کامیاب مثال پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی نظام میں موجود خامیوں اور کمیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے قومی تعلیمی پالیسی (این ای پی) کے مؤثر نفاذ کے لیے ایک مضبوط اور جامع عملی منصوبہ تیار کرنے کی ضرورت ہے۔
پروفیسر رومشو نے مزید کہا کہ یونیورسٹی کو ایسے ممکنہ شعبوں کی نشاندہی کرنی چاہیے جو جموں و کشمیر کی مجموعی معیشت اور مجموعی ملکی پیداوار (جی ڈی پی) میں اضافے کے ساتھ ساتھ پائیدار ترقی کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کر سکیں۔
انہوں نے کہا کہ ملک گیر وژن ’وکست بھارت 2047‘ کے تحت اسلامک یونیورسٹی نے بھی اپنا مستقبل کا لائحہ عمل ’وکست آئی یو ایس ٹی 2047‘ کے نام سے مرتب کیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یونیورسٹی کو وقت اور ٹیکنالوجی کے ساتھ مسلسل ترقی کرنی چاہیے اور مصنوعی ذہانت (اے آئی) کے حوالے سے بھرپور آگاہی اور مہارت حاصل کرنی چاہیے، تاہم اس عمل میں انسانی دانش اور فہم و فراست کو بھی برقرار رکھنا ضروری ہے۔
وائس چانسلر کا ماننا ہے کہ یونیورسٹی کا مستقبل صرف اس کی عمارتوں، بنیادی ڈھانچے یا تعلیمی پروگراموں سے وابستہ نہیں، بلکہ اس کا اصل سرمایہ باصلاحیت طلبہ، ان کی محنت، مخلص اساتذہ، قابل منتظمین اور مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے اجتماعی کوششوں میں پوشیدہ ہے۔
یومِ تاسیس کے سلسلے میں آج یونیورسٹی کیمپس میں مختلف اسٹالز لگائے گئے تھے، جبکہ ٹیک ایکسپو اور تمدنی پروگراموں کا بھی اہتمام کیا گیا۔ تقریب کے اختتام پر یونیورسٹی کی جامع ترقی میں اپنا نمایاں کردار ادا کرنے پر میڈیا، صنعتی اداروں اور دیگر شخصیات کو ایوارڈز سے نوازا گیا۔
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