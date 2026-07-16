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اونتی پورہ میں اسلامک یونیورسٹی اور پجام فاونڈیشن کی جانب سے پروگرام کا اہتمام
رجسٹرار اسلامک یونیورسٹی نے طلباء پر زور دیا کہ وہ اپنے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے عزم مسلسل کو اپنا ساتھی بنائیں۔
Published : July 16, 2026 at 7:33 PM IST
ترال:(شبیر بھٹ) وادی کشمیر میں جہاں بیروزگاری کی شرح میں اضافے سے طلباء پریشان ہیں، وہیں طلباء کو انویشن اور اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دھارے کی ایک کڑی کے طور پجام فاونڈیشن نے جمعرات کو اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ کے اشتراک سے ایک پروگرام منعقد کیا۔ پروگرام کی صدارت اسلامک یونیورسٹی کے رجسٹر پروفیسر شمیم احمد شاہ نے کی جبکہ اس موقع پر سید کے پرویز احمد، گوڈ گورننس جے جی این ایتو، پجام فاونڈیشن کےسی ای او ثاقب ڈار کے علاوہ وادی بھر سے آنے والےانویٹرس، صنعتی رپنماوں، اور طلباء کی بڑی تعداد نے شمولیت کی۔
اس موقع پر وادی کشمیر میں تیزی سے فروغ پاتے ہوئے اسٹارٹ اپ ایکوسسٹم کو اجاگر کرتے ہوئے ماہرین نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ رجسٹرار اسلامک یونیورسٹی نے طلباء پر زور دیا کہ وہ اپنے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے عزم مسلسل کو اپنا ساتھی بنائیں۔ وادی کے مختلف اسکولوں سے آنے والے انویٹرس اپنے اپنے پروجیکٹ ساتھ لائے تھے جن کو انہوں نے حاضرین کے سامنے پیش کر کے دادوتحسین حاصل کی۔
پروگرام میں شامل طلباء نے اس طرح کے ایونٹس کو منعقد کرانے کے لیے منتظمین کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس طرح کے پروگرام مستقبل میں بھی منعقد ہونے چاہئے۔ میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوے اسلامک یونیورسٹی کے رجسٹرار پروفیسر شمیم احمد شاہ نے بتایا کہ کشمیر انویشن کی دنیا میں ایک مرکز کے طور ابھر سکتا ہے کیونکہ یہاں کے طلباء صلاحتوں سے بھر پور ہیں اور انہیں صرف ایک پلیٹ فارم دینے کی ضرورت ہے۔ پجام فاؤنڈیشن کے سربراہ ثاقب ڈار نے بتایا کہ کشمیر کے طلباء کو ایک بہتر ایکو سسٹم فراہم کرنے کے لیے اس طرح کے اقدامات وقت کا تقاضہ ہے