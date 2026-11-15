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مجلسِ شوریٰ نے رکن اسمبلی شگن پریہار کے بیان کی شدید مذمت کی، معافی کا مطالبہ، ایس پی اوز کے قتل کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی اپیل
چیئرمین مجلسِ شوریٰ نے کہا کہ اس نوعیت کے غیر ذمہ دارانہ بیانات خطے کے امن اور بھائی چارے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔
Published : November 15, 2026 at 9:15 PM IST
جموں:( محمد اشرف گنائی) اسلامی مرکزی مجلسِ شوریٰ کشتواڑ نے رکنِ اسمبلی کشتواڑ شگن پریہار کے اس وائرل بیان کی شدید الفاظ میں تردید اور مذمت کی ہے، جس میں مبینہ طور پر یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ دچھن علاقے میں دو افراد کے قتل سے متعلق اعلانات جامع مسجد یا دیگر مساجد سے کیے گئے تھے۔
جامع مسجد کشتواڑ کے باہر علمائے کرام اور معززینِ شہر کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین اسلامی مرکزی مجلسِ شوریٰ و امام جامع مسجد کشتواڑ نے ان الزامات کو "بے بنیاد اور من گھڑت" قرار دیا اور حساس ضلع میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے ایم ایل اے سے عوامی سطح پر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔
امام جامع مسجد نے کہا، "مساجد اللہ کی عبادت اور رحمت کے گھر ہیں جہاں سے اذان کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ یہ کہنا کہ قتل کے حوالے سے جامع مسجد یا کسی اور مسجد سے باضابطہ اعلان ہوا ہے، سراسر غلط اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ انہوں نے ایم ایل اے کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ اپنے بیان پر قائم ہیں تو اس مخصوص مسجد اور اعلان کرنے والے شخص کا نام ظاہر کریں، اور سوال اٹھایا کہ انتظامیہ اور خفیہ ایجنسیوں کی موجودگی میں ایسا واقعہ ان کے علم میں لائے بغیر کیسے ہو سکتا ہے۔
شگن پریہار کو "کشتواڑ کی بیٹی" قرار دیتے ہوئے ان کے تئیں احترام کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ چیئرمین مجلسِ شوریٰ نے کہا کہ اس نوعیت کے غیر ذمہ دارانہ بیانات خطے کے امن اور بھائی چارے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ گزشتہ روز ایک جنازے کے موقع پر ملنے والی اطلاع کا حوالہ دیتے ہوئے، جس میں کہا گیا تھا کہ ایم ایل اے کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ انسان خطا کا پتلا ہے اور بشر ہونے کے ناطے غلطی ہو جاتی ہے۔ اگر انہیں واقعی احساس ہو گیا ہے کہ یہ الفاظ غلطی سے نکل گئے تھے تو معافی مانگنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہم اس معاملے کو طول نہیں دینا چاہتے، معافی کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں ۔ دچھن میں ہونے والے قتل کے واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہوئے مجلسِ شوریٰ نے سول انتظامیہ اور سیکیورٹی فورسز سے معاملے کی مکمل اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا۔
اسلامی تعلیمات کا حوالہ دیتے ہوئے جن کے مطابق ایک بے گناہ کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے امام صاحب نے حکام سے اپیل کی کہ ملوث عناصر کو بے نقاب کر کے عبرتناک سزا دی جائے۔
فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے انہوں نے یاد دلایا کہ مجلسِ شوریٰ نے ماضی میں یاترا پر ہونے والے حملوں سمیت ہر قسم کے تشدد کی سب سے پہلے مذمت کی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اسلام بلاتفریقِ مذہب ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے اور حسنِ سلوک کی تلقین کرتا ہے۔ آخر میں انہوں نے عوامی نمائندوں سے اپیل کی کہ وہ مستقبل میں ایسے بیانات دیں جو کشتواڑ کے امن، ترقی اور انسانیت کی فلاح کا باعث بنیں۔