پیشاب کرنے کے بعد قطروں کا خارج ہو جانا کیاکسی سنگین بیماری کی علامت ہے؟
ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین نے وادی کشمیر کے معروف یورولوجسٹ ڈاکٹر تنویر اقبال سے خصوصی بات چیت کی۔
Published : April 28, 2026 at 4:04 PM IST
سرینگر: (پرویز الدین): ایسی حالت جس میں پیشاب کرنے کے چند منٹ بعد یا بیت الخلا سے نکلنے کے دوران یا فوراً بعد پیشاب کے چند قطرے خارج ہوتے ہیں۔ اس سے طبی اصطلاح میں ’پوسٹ وائڈ ڈربلنگ‘ یا' پوسٹ میکچوریس ڈربلنگ' (پی وی ڈی) کہا جاتا ہے۔ ایسا صرف بوڑھے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ اس سے نوجوانوں کی بڑی تعداد بھی متاثر ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ اسے معمولی مسئلہ سمجھتے ہیں لیکن یہ مردوں کی روزمرہ زندگی، خود اعتمادی اور نفسیاتی صحت پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔
پی وی ڈی آخر ہوتا کیوں ہے؟ کہیں یہ کسی بڑے مرض کی علامت تو نہیں۔ اس پر ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین نے وادی کشمیر کے معروف یورولوجسٹ ڈاکٹر تنویر اقبال سے بات کی۔
انہوں نے کہا کہ پی وی ڈی ایسی حالت ہے جس میں اطمینان سے پیشاب کرنے کے باوجود دوبارہ پیشاب کے چند قطرے ٹپکتے ہیں یا پیشاب کرنے کے بعدیا بیت الخلا سے نکلنے کے دوران بھی پیشاب کے چند قطرے خارج ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے مرد اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ پیشاب کرنے کے بعد چند قطرے غیرارادی طور پر نکل آتے ہیں۔ جس سے اُن کا زیرِ جامہ (انڈر ویئر) یا شلوار گیلی ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتے ہوئے انھیں تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے۔
ڈاکٹر تنویر اقبال نے کہا کہ پی وی ڈی ہونے کے کئی وجوہات ہیں۔ پیشاب خارج کرنے کے لیے قدرت نے جو نظام ایک انسان کو بنایا ہے اس میں اگر کسی قسم کی کمزور آ جائے یا وہ نظام میں اگر کسی بیماری سے متاثر ہوجائے تو پیشاب کرنے کے بعد چند ہی سیکینڈز میں ہی دوبارہ پیشاب کے قطرے خارج ہونے لگتے ہیں۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ’پیشاب کرنے کے بعد قطرے ٹپکنا عام طور پر ’پیشاب پر قابو نہ رہنے‘ یورینری اِنکونٹیننس کی درجہ بندی میں شامل نہیں ہوتا۔ اس کے بجائے یہ ایک الگ کیفیت میں آتا ہے۔جسے ’وائڈنگ ڈس فنکشن‘ کہا جاتا ہے، جس میں پیشاب کی نالی میں پیشاب کی تھوڑی مقدار باقی رہ جاتی ہے اور بعد میں رسنے لگتی ہے۔‘یہ مسئلہ شرمندگی یا جھجھک کا باعث بن سکتا ہے لیکن یہ کوئی سنگین حالت نہیں اور مناسب ورزشوں اور سادہ طریقۂ کار پر عمل کر کے اسے آسانی سے قابو میں کیا جا سکتا ہے۔
ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پیشاب کرنے کے نظام میں پیلوک فلور مضبوط مگر لچکدار پٹھوں، بافتوں اور رباطوں کا مجموعہ ہے جو پیٹ کے نچلے حصے میں ہوتا ہے۔ جسم کا یہ حصہ کسی جھولے یا وزن سنبھالنے والے نظام کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ اس حصے میں موجود اہم اعضا کو سہارا دیتا ہے۔ جیسے مثانہ، پیشاب کی نالی، آنتیں اور مردوں میں پروسٹیٹ غدود وغیرہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ پٹھے ان اعضا کا وزن سنبھالنے میں مدد دیتے ہیں اور جب کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے۔ چلتا یا حرکت کرتا ہے تو انھیں اپنی درست جگہ پر برقرار رکھتے ہیں۔ پیلوک فلور کا ایک اور اہم کام ان اعضا کو سہارا دینا ہے جو پیشاب اور پاخانے کے اخراج کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جب پیٹ کے حصے میں دباؤ بڑھتا ہے۔ مثال کے طور پر گہرا سانس لینے، کھانسنے، چھینکنے، بھاری چیزیں اٹھانے یا ورزش کرنے کے دوران، تو پیلوک فلور کے پٹھے اس دباؤ کو برداشت کرنے میں مدد دیتے ہیں اور اعضا کو اپنی جگہ پر مستحکم رکھتے ہیں۔ مختصراً پیلوک فلور توازن قائم رکھنے، جسم کے مرکزی حصے کی مضبوطی اور پیشاب و پاخانے پر کنٹرول کے لیے نہایت ضروری ہے۔ پی وی ڈی کی سب سے عام وجوہات پیلوک فلور کا کمزور ہونا یا اس کا صحیح طریقے سے کام نہ کرنا ہوتا ہے۔
ڈاکٹر تنویر اقبال سے کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ صرف عمر بڑھنے کے ساتھ ہوتا ہے لیکن یہ نوجوان مردوں میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ زیادہ دیر تک بیٹھے رہنا، ورزش نہ کرنا، وزن زیادہ ہونا اور پیشاب کرنے کی غلط عادات اس خطرے کو بڑھا سکتی ہیں۔ یہاں ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ پی وی ڈی کا مسئلہ ہمیشہ پروسٹیٹ غدود کے سبب ہوتا ہے۔ کبھی کبھار بڑھے ہوئے غدود بھی اس مسئلے کا باعث بن سکتے ہیں۔ تاہم زیادہ تر مرد خاص طور پر جوان افراد کو پروسٹیٹ کی کوئی بیماری لاحق نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں پی وی ڈی کا مسئلہ جسم میں کسی قسم کے نقصان یا کسی ساختی مسئلے کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اس کا تعلق پیلوِک فلور کے درست طریقے سے کام نہ کرنے سے ہو سکتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ یشاب کرنے کے بعد قطروں کا بہنے کا یہ مسلہ اکثر لوگوں میں 50 برس کی عمر کے بعد دیکھنے کو ملتا ہے۔ خواتین کے مقابلے میں مردوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ وہیں کئی نوجوانوں میں پی وی ڈی کا مسلہ بلوغیت کے بعد متاثر کرتا ہے اور جموں وکشمیر میں 20 برس کے زائد کے عمر کے نوجوانوں میں پوسٹ وائڈ ڈریبلنگ کی شرح 10 سے 20 فیصد پائی جاتی ہے جبکہ 40 برس کے عمر میں یہ 40 فیصد لوگوں میں دیکھا جاتا ہے اور 50 برس کی عمر میں یہ تقریبا ً 60 فیصد لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ’پوسٹ وائڈ ڈربلنگ' عمر سے گہرا تعلق ہے۔