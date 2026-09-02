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جموں سے جنوبی ہند کی مذہبی یاترا، پہلی بار نومبر میں چلے گی خصوصی ٹرین
14 نومبر کو جموں سے روانہ ہونے والی یہ خصوصی ٹرین 13 دن میں جنوبی ہند کے پانچ اہم مذہبی مقامات کا سفر کرائے گی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 2, 2026 at 4:07 PM IST
جموں (عامر تانترے) : انڈین ریلوے کیٹرنگ اینڈ ٹورزم کارپوریشن (IRCTC) پہلی بار جموں سے جنوبی ہند کے پانچ اہم مذہبی مقامات کے لیے 13 روزہ ’دکشن بھارت یاترا‘ کا انعقاد کرنے جا رہی ہے۔
یہ یاترا بھارت گورو خصوصی سیاحتی ٹرین کے ذریعے ہوگی۔ ٹرین 14 نومبر کو جموں توی ریلوے اسٹیشن (JAT) سے روانہ ہوگی اور 26 نومبر کو واپس جموں پہنچے گی۔ یاترا کے دوران جنوبی ہند کے پانچ بڑے مذہبی مقامات کا دورہ کرایا جائے گا۔ ان مقامات میں تمل ناڈو کے رامیشورم کا مشہور راماناتھ سوامی مندر، مدورئی کا میناکشی مندر اور کنیا کماری جبکہ آندھرا پردیش میں تروپتی بالاجی مندر اور مارکاپور کا ملیکارجن جیوتِرلنگ مندر شامل ہیں۔
یہ جانکاری بدھ کو یہاں ایک پریس کانفرنس کے دوران IRCTC چندی گڑھ سرکل کے جوائنٹ جنرل منیجر (ٹورزم) ہرش دیپ نے دی۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بار جموں سے ایسی خصوصی ٹرین چلائی جا رہی ہے جو جنوبی ہند کے پانچ اہم مذہبی مقامات کی سیر کرائے گی۔
انہوں نے کہا کہ اس یاترا کے ذریعے شردھالوؤں کو ایک ہی سفر میں جنوبی بھارت کے اہم مذہبی اور ثقافتی ورثے کا روبرو ہوکر مشاہدہ کرنے کا موقع ملے گا۔ یاتریوں کو سفر کے دوران کسی بھی مقام پر ٹرین تبدیل نہیں کرنی پڑے گی۔ یاترا کو آرام، سہولت اور روحانی تجربے کو مدنظر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے۔
IRCTC کے جوائنٹ جی ایم نے بتایا کہ جموں سے روانگی کے بعد ٹرین شمالی اور وسطی بھارت کے 15 مختلف اسٹیشنوں پر رک کر یاتریوں کو سوار کرے گی۔ یاتریوں کے سوار ہونے کا آخری اسٹیشن ویرانگنا لکشمی بائی اسٹیشن، جھانسی ہوگا۔
تین زمروں میں سفر
اس ٹرین میں ریلوے حکام نے یاتریوں کے لیے اکانومی، اسٹینڈرڈ اور کمفرٹ - تین زمروں میں سہولیات رکھی ہیں۔
اکانومی کلاس: اس زمرے میں ٹرین اور رات کے قیام کے لیے نان اے سی سہولت اور نان اے سی ٹرانسپورٹ فراہم کیا جائے گا۔ فی شخص کرایہ 26,895 روپے ہوگا۔ اس میں روزانہ تین وقت کا کھانا اور دو مرتبہ چائے بھی شامل ہے۔ اکانومی کلاس میں 480 نشستیں دستیاب ہوں گی۔
اسٹینڈرڈ کلاس: اس زمرے میں ٹرین میں تھرڈ اے سی، رات کے قیام کے لیے اے سی رہائش جبکہ مقامی سفر کے لیے نان اے سی ٹرانسپورٹ فراہم کیا جائے گا۔ واش اینڈ چینج روم کی سہولت بھی دستیاب ہوگی۔ فی شخص کرایہ 42,605 روپے ہوگا اور اس زمرے میں 210 نشستیں رکھی گئی ہیں۔
کمفرٹ کلاس: اس زمرے میں ٹرین میں سیکنڈ اے سی نشستوں کے ساتھ پورے سفر کے دوران اے سی رہائش اور اے سی ٹرانسپورٹ فراہم کیا جائے گا۔ اس زمرے کا فی شخص کرایہ 56,830 روپے ہوگا، جبکہ 50 نشستیں دستیاب ہوں گی۔
رجسٹریشن شروع
آئی آر سی ٹی سی کے جوائنٹ جی ایم نے بتایا کہ یاترا کے لیے رجسٹریشن شروع ہو چکی ہے۔ دلچسپی رکھنے والے شردھالو IRCTC کی ویب سائٹ پر رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ نشستیں "پہلے آئیے، پہلے پائیے" کی بنیاد پر دی جائیں گیں۔
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