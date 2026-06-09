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جنگ زدہ ایران میں خاندان، ہمالیہ میں فرض شناسی: زوجیلا ٹنل کے ہیرو انجینئر کی کہانی
ایران میں جنگ کے دوران خاندان سے دور انجینئر کے ساتھ زوجیلا ٹنل منصوبے میں تاریخی بریک تھرو کے حوالہ سے خصوصی گفتگو۔
Published : June 9, 2026 at 6:51 PM IST
زوجیلا : مغربی ایشیا میں جاری جنگ کے باعث اپنے خاندان اور وطن کے بارے میں فکرمند ہونے کے باوجود ایرانی انجینئر یوسف اسحاق پور رحیم آبادی نے زوجیلا ٹنل منصوبے کی تکمیل کو ترجیح دی اور ہمالیہ کی بلند اور سرد چوٹیوں پر ڈٹے رہے تاکہ اس اہم منصوبے کی ڈیڈ لائن پوری کی جا سکے۔
آج ان کی برسوں کی محنت اُس وقت ایک اہم مرحلے میں داخل ہوئی جب ایک کنٹرولڈ دھماکے کے ذریعے 2.5 میٹر چوڑی دیوار گرا دی گئی، جس نے جموں و کشمیر اور لداخ کی کو جوڑنے کے لیے کھودی جا رہی زوجیلا ٹنل کے دونوں سروں کو آپس میں ملا دیا۔
منی مرگ میں مرکزی وزیر برائے روڈز، ٹرانسپورٹ اینڈ ہائی ویز، نتن گڈکری، نے ریموٹ کا بٹن دبا کر 14 کلومیٹر سے زائد طویل اس ٹنل کی کھدائی میں اس تاریخی سنگ میل کو عبور کیا۔ یہ ٹنل مستقبل میں انجینئرنگ کا ایک شاندار نمونہ سمجھی جائے گی۔
رحیم آبادی گزشتہ پانچ برسوں سے انجینئروں کی اپنی ٹیم کے ساتھ اس اہم اسٹریٹجک منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ سطح سمندر سے 11,600 فٹ کی بلندی پر تعمیر ہو رہی یہ دنیا کی سب سے بلند اور طویل سنگل ٹیوب دوطرفہ ٹنل ہے۔
دونوں سروں کو ملانے والی آج کی یہ پیش رفت سرینگر-لیہہ شاہراہ پر سال بھر رابطہ قائم کرنے کی جانب ایک بڑا سنگ میل ہے، جس سے برفانی تودوں کے خطرات سے پڑ زوجیلا پاس کو بائی پاس کیا جا سکے گا اور اسٹریٹجک نقطہ کے لحاظ سے اہمیت کے حامل لداخ کے ساتھ سال بھر کے لیے زمینی رابطہ ممکن ہو پائے گا۔
ای ٹی وی بھارت کی ٹیم نے ٹنل کے ایک سرے - منی مرگ (لداخ) سے کشمیر کے بال تل سائڈ کے دوسرے سرے تک کا دورہ کیا۔ حکام کا دعویٰ ہے کہ ٹنل مکمل ہونے کے بعد اس پہاڑی راستے کا تین گھنٹے کا دشوار گزار سفر محض 30 منٹ سے بھی کم وقت میں طے کیا جا سکے گا۔
رحیم آبادی نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "اس مقصد کے حصول میں ابھی تقریباً دو سال اور لگیں گے کیونکہ باقی 20 فیصد کام باقی ہے۔ پانی کے اخراج کے لیے ڈرینیج سسٹم، وینٹی لیشن اور ٹنل کی استر بندی ابھی مکمل ہونا باقی ہے۔"
اس عظیم منصوبے کے میں رحیم آبادی جیسے انجینئروں کی ثابت قدمی بھی شامل ہے۔ ایران میں جنگ شروع ہونے کے بعد وہ اپنے دو بیٹوں کو بھارت لانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ انہوں نے کہا: "یہ ایک مشکل منصوبہ ہے، لیکن انجینئروں کا کام مسائل کا حل تلاش کرنا ہوتا ہے۔ میں اپنے خاندان کو بہت یاد کرتا ہوں۔ میرے دونوں بچے جنگ کے درمیان ایران میں ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں۔"
اپنے خاندان کے حوصلے سے متاثر ہو کر رحیم آبادی نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ ہمالیہ کے ان برف پوش پہاڑوں میں اپنی ذمہ داری نبھاتے رہیں گے، جہاں انہوں نے منفی 30 ڈگری درجہ حرارت میں کام کرنے کے لیے خود کو ماحول کے مطابق ڈھال لیا ہے۔
لاکھوں سال پرانے اور نازک ہمالیائی پہاڑوں کے اندر ٹنل کھودنا آسان کام نہیں تھا۔ انجینئروں کو مسلسل اور شدید پانی کے اخراج کا سامنا رہا، جہاں بلند دباؤ کے ساتھ پانی ٹوٹی ہوئی چٹانوں سے اچانک پھوٹ پڑتا تھا۔ اس کے باوجود منصوبے کی محتاط اور محفوظ تکمیل ایک بڑی کامیابی ثابت ہوئی۔ رحیم آبادی کے مطابق، منصوبے پر 1 کروڑ 12 لاکھ 50 ہزار سے زائد افرادی گھنٹے کام کیا گیا، اور اس دوران ایک بھی جانی نقصان پیش نہیں آیا، جو بلند پہاڑی علاقوں میں جاری بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں میں ایک غیر معمولی کامیابی سمجھی جاتی ہے۔
اب جبکہ ٹنل میں بریک تھرو حاصل ہو چکا ہے، رحیم آبادی کی توجہ اگلے مرحلے کی منصوبہ بندی پر مرکوز ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ جنگ کی خبروں کے بجائے اب ٹنل کے باقی ماندہ کام پر توجہ دینا چاہتے ہیں۔
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