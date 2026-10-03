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لداخ کے سرد صحرا میں زعفران کی کاشت کا تجربہ
زعفران کی کاشت 'پروجیکٹ ہم سروور' کے تحت بنجر پڑی زمین کو قابلِ کاشت بنانے اوراس کی زرخیزی بحال کرنے کے بعد کی گئی ہے۔
Published : October 3, 2026 at 10:34 AM IST
سرینگر: لیہہ میں تقریباً چار ہزار مربع میٹر اراضی پر اعلیٰ معیار کے ایرانی زعفران کے کورم لگانے کے بعد اب وہاں زعفران کی باقاعدہ کاشت کی تیاریاں جاری ہیں۔
حکام نے بتایا کہ اگرچہ زعفران کی کاشت پہلے کشمیر میں پامپور کے 'کریوا' زمین تک محدود تھی، لیکن اب اسے لیہہ کے علاقے سپٹوک پھارکا میں واقع ایک قطعہ اراضی (کمانڈ ایریا گیٹ نمبر 27) پر بھی شروع کیا گیا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جو محض تین ماہ قبل تک بنجر پڑا تھا۔
یہ اقدام یونین ٹیریٹری کے عالمی معیار کے 'ہائی الٹیٹیوڈ فلوری کلچر پروجیکٹ' (بلند مقامات پر پھولوں کی کاشت کے منصوبے) کے تحت 'لیلئم' اور 'گلیڈیولس' کے 15 ہزار تنوں کی پہلی کھیپ برآمد کیے جانے کے بعد عمل میں آیا ہے۔
ایک بڑے تجربے کے طور پر، تقریباً چار ہزار مربع میٹر رقبے پر زعفران کے ایرانی پیازہ کے تقریباً آٹھ سو کلوگرام وزنی جڑیں (جن کی تعداد 90 ہزار ہے) لگائے گئے ہیں۔ حکام نے نشاندہی کی کہ زعفران کی یہ کاشت 'پروجیکٹ ہم سروور' کے تحت پہلے سے بنجر پڑی زمین کو قابلِ کاشت بنانے اور اس کی زرخیزی بحال کرنے کے بعد کی گئی ہے۔
زرعی ماہرین کو توقع ہے کہ اگلے سال ان کورم سے زعفران کی بھرپور پیداوار حاصل ہوگی۔
انہوں نے کہا، "اعلیٰ معیار کے ایرانی زعفران کے جڑ لگائے گئے ہیں۔ ان کا محیط 8 سے 10 سینٹی میٹر، قطر 2.5 سے تین سینٹی میٹر (یا اس سے زیادہ) اور وزن دس گرام یا اس سے زیادہ ہے۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جو اعلیٰ ترین معیار کا زعفران پیدا کرنے کے لیے مثالی سمجھی جاتی ہیں۔"
لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینہ نے کہا کہ زعفران کی کاشت میں مقامی معیشت کو مضبوط بنانے کی زبردست صلاحیت موجود ہے، کیونکہ اس سے لداخ کے منفرد بلند پہاڑی اور زرعی و موسمی ماحول میں ایک اور انتہائی قیمتی فصل کی کاشت ممکن ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے یہ غلط فہمی بھی دور ہوگی کہ لداخ میں زعفران کی کاشت نہیں کی جا سکتی یا یہ کہ بنجر اور خراب زمین کو دوبارہ قابلِ کاشت نہیں بنایا جا سکتا۔
سکسینہ نے کہا، "ہمارا مقصد خراب اور بنجر زمین کو زرخیز مٹی میں تبدیل کرنا اور اپنے کسانوں کے لیے نئے مواقع پیدا کرنا ہے۔ زعفران کی کاشت کا آغاز فصلوں کے تنوع کی سمت ایک اور اہم تجربہ ہے، جس سے ایک قیمتی فصل کے ذریعے کسانوں کی آمدنی بڑھانے کی نئی راہ کھل سکتی ہے۔"
خیال کیا جاتا ہے کہ زعفران کا آغاز جنوبی یورپ سے ہوا اور اس کی کاشت ایران، اسپین اور ترکی میں کی جاتی ہے۔ بھارت میں، یہ مہنگا مصالحہ بنیادی طور پر کشمیر کے علاقے پامپور کی 'کریوا' زمین پر اگایا جاتا ہے۔ جموں و کشمیر ملک کی کل پیداوار کا تقریباً 90 فیصد حصہ فراہم کرتا ہے۔ 'کریوا' کی اصطلاح پہلی بار 1859 میں گاڈون آسٹن نے ریت، مٹی اور کنگلوریٹ (مختلف ذرات پر مشتمل چٹانی مواد) کی ڈھیلی یا نیم ٹھوس تہوں کی وضاحت کے لیے استعمال کی تھی۔
تاہم، حالیہ برسوں میں شہری آبادی میں اضافے کے لیے زمین کے بے ترتیب استعمال اور موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے زعفران کی پیداوار میں کمی آئی ہے۔ 1993 اور 2024 کے درمیان، زعفران کی کاشت کے رقبے میں کمی واقع ہوئی اور یہ 4,496 ہیکٹر سے کم ہو کر 2,300 ہیکٹر سے کچھ زیادہ رہ گیا۔ نتیجتاً، سالانہ پیداوار 17 میٹرک ٹن سے کم ہو کر 14 میٹرک ٹن پر آ گئی۔
حکام نے بتایا کہ اب لداخ میں ایک آزمائشی منصوبے (پائلٹ پروجیکٹ) کے طور پر اس اقدام کا آغاز کیا جا رہا ہے تاکہ مقامی آب و ہوا کے لحاظ سے اس کی موزونیت کا جائزہ لیا جا سکے اور اس کی معاشی صلاحیت کو سمجھا جا سکے۔
لیہہ میں زعفران کی کاشت کا یہ مقام آٹھ سو ایکڑ اراضی کے اس حصے کا حصہ ہے جسے قریبی 'ایگو-فے' آبپاشی نہر سے تازہ پانی پہنچا کر قابلِ کاشت بنایا جا رہا ہے۔ اس نہر کو حال ہی میں بحال اور فعال کیا گیا ہے۔ ایک عہدیدار نے بتایا کہ مٹی میں نمی بڑھانے اور اسے زراعت کے لیے موزوں بنانے کی غرض سے نہر کے اضافی پانی کو بنجر زمین کی طرف موڑا جا رہا ہے۔
انہوں نے مزید کہا، "پروجیکٹ ہم سروور" کے تحت اس علاقے میں پانی کے چار تالاب بھی تعمیر کیے گئے ہیں۔ یہ تالاب کاشت کے مقام کے قریب واقع ہیں اور ان میں پانی ذخیرہ کرنے کی مجموعی گنجائش تقریباً 24 ملین لیٹر ہے۔"
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