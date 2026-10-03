ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ایرانی کپ: لنچ تک سنات سنگوان کی نصف سنچری، 'ریسٹ آف انڈیا' نے جموں و کشمیر کے خلاف خسارہ ختم کر کے برتری حاصل کر لی
گھرامی 58 گیندوں پر 33 رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے۔ گھرامی نے چار چوکے لگائے اور وہ اچھی ردھم میں دکھائی دے رہے تھے.
Published : October 3, 2026 at 11:34 AM IST
سرینگر: ایرانی کپ کے تیسرے دن، بائیں ہاتھ کے بلے باز سنات سنگوان نے سخت جدوجہد کے بعد نصف سنچری اسکور کی۔ ابتدائی مشکلات سے نکلتے ہوئے، 'ریسٹ آف انڈیا' نے جموں و کشمیر کے خلاف بتدریج واپسی کی اور اب 79 رنز کی برتری حاصل کر لی ہے۔
سنگوان نے 102 گیندوں پر 51 رنز بنائے۔ انہوں نے عمر نذیر میر کی گیند پر ایک نپے تلے 'فلک شاٹ' کے ذریعے دو رنز لے کر یہ سنگِ میل عبور کیا۔ اس سے قبل، انہوں نے بہترین ٹائمنگ کے ساتھ باؤنڈریز لگائیں، جن میں ساحل لوترا کی گیند پر لگایا گیا وہ چھکا بھی شامل ہے جو کمنٹری باکس کی شیشے کی کھڑکی سے جا ٹکرایا۔
'ریسٹ آف انڈیا' نے 33 کے اسکور پر سدیپ کمار گھرامی کی وکٹ گنوا دی تھی، جس کے بعد سنگوان کی اننگز نے ٹیم کو استحکام فراہم کیا۔
گھرامی کو میچ میں دوسری بار ناصر لون مظفر نے آؤٹ کیا۔ بائیں ہاتھ کے اس بلے باز نے آف اسٹمپ کے باہر 'گڈ لینتھ' گیند پر 'پل شاٹ' کھیلنے کی کوشش کی، لیکن گیند بلے کے اندرونی کنارے (ان سائیڈ ایج) سے ٹکرا کر آف اسٹمپ پر جا لگی۔
گھارامی کے آؤٹ ہونے سے 'ریسٹ آف انڈیا' دباؤ میں آ گئی تھی، لیکن سنگوان اور سارنش جین نے جارحانہ شراکت داری قائم کر کے اس کا بھرپور جواب دیا۔
سنگوان نے ناصر کی گیند پر اسکوائر لیگ کی جانب باؤنڈری لگائی اور پھر لوترا کی گیند کو ہوا میں کھیلتے ہوئے 'ان فیلڈ' کے اوپر سے کمنٹری باکس میں پہنچا دیا۔ بعد ازاں، انہوں نے عمر نذیر کے خلاف ایک اور بہترین 'فلک شاٹ' کے ساتھ اپنی نصف سنچری مکمل کی۔
جین نے بھی تین باؤنڈریز لگا کر ٹیم کے اسکور میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے ناصر کی گیند پر بہترین 'فلک شاٹ' کے ساتھ اپنا کھاتہ کھولا جو مڈ آن باؤنڈری تک گئی، اس کے بعد انہوں نے سنیل کمار کی گیند پر آف سائیڈ کی جانب 'اسکوائر' کے پیچھے 'کٹ شاٹ' کھیل کر ایک اور چوکا لگایا۔
جیسے جیسے شراکت داری آگے بڑھی، جین کے اسٹروک پلے نے 'ریسٹ آف انڈیا' کو اپنی رفتار (مومینٹم) برقرار رکھنے میں مدد دی۔
اس سے قبل، جموں و کشمیر کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 278 رنز پر آؤٹ ہو گئی تھی اور 41 رنز کی برتری حاصل کی تھی۔ 'ریسٹ آف انڈیا' کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 237 رنز پر آؤٹ ہو گئی تھی۔
میزبان ٹیم کے مجموعی اسکور کی بنیاد پارس ڈوگرا کے 75، عبدالصمد کے 57 اور ناصر کی جارحانہ 64 رنز کی اننگز پر رکھی گئی۔ جموں و کشمیر کی ٹیم 37 رنز پر 4 وکٹیں گنوا چکی تھی جس کے بعد ڈوگرا اور صمد نے اننگز کو سنبھالا۔
مکیش چودھری نے 'ریسٹ آف انڈیا' کے لیے پانچ وکٹیں حاصل کیں، جبکہ ناصر کی جارحانہ بیٹنگ نے جموں و کشمیر کو اننگز میں واپسی کرنے میں مدد دی۔
'ریسٹ آف انڈیا' کی دوسری اننگز کا آغاز خراب رہا اور شکھر موہن صرف 2 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ سنیل کمار نے پہلی وکٹ حاصل کی اور وکٹ کیپر کنہیا وادھوان نے کیچ پکڑا۔
گھرامی کریز پر جمتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے لیکن پھر ناصر نے ایک اور وکٹ حاصل کر لی۔
گھرامی 58 گیندوں پر 33 رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے۔ انہوں نے لون کی 'گڈ لینتھ' گیند پر 'پل شاٹ' کھیلنے کی کوشش کی، لیکن گیند توقع کے مطابق اوپر نہیں اٹھی۔ گیند بلے کے اندرونی کنارے (ان سائیڈ ایج) سے ٹکرا کر آف اسٹمپ سے جا لگی اور ان کی عمدہ اننگز کا اختتام ہو گیا۔
سنگوان کی نصف سنچری اور جین کے تعاون سے، 'ریسٹ آف انڈیا' نے دوسری اننگز میں مضبوط پوزیشن بنانا شروع کر دی ہے۔ جموں و کشمیر اب اس شراکت داری کو توڑنے اور مہمان ٹیم کو اپنی برتری کو نمایاں حد تک بڑھانے سے روکنے کی کوشش کرے گی۔
اسکور بورڈ: جموں و کشمیر 278 رنز پر آل آؤٹ؛ 'ریسٹ آف انڈیا' 237 رنز پر آل آؤٹ؛ 'ریسٹ آف انڈیا' کی دوسری اننگز میں سنگوان (52 ناٹ آؤٹ) اور سارنش جین (21 ناٹ آؤٹ) کے درمیان 62 رنز کی بڑھتی ہوئی شراکت داری قائم ہے۔
یہ بھی پڑھیں: