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ایرانی کپ کا بلاک بسٹر مقابلہ: جموں و کشمیر بمقابلہ ریسٹ آف انڈیا – رشبھ پنت کے ستاروں کا پارس ڈوگرا کے چیمپئنز سے ٹکراؤ
جموں کشمیر کے تیزگیند باز عاقب نبی میچ نہیں کھیلیں گے، فی الحال وہ ویسٹ انڈیز کے خلاف میچ میں ٹیم انڈیا کا حصہ ہیں۔
Published : September 30, 2026 at 5:02 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کی کرکٹ تاریخ کا ایک بڑا امتحان اس وقت ہوگا جب رانجی ٹرافی چیمپئن ٹیم، جمعرات سے سرینگر کے شیرِ کشمیر اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے ایرانی کپ میں ستاروں سے سجی 'ریسٹ آف انڈیا' ٹیم کا مقابلہ کرے گی۔ ایک سے 5 اکتوبر تک کھیلا جانے والا یہ پانچ روزہ فرسٹ کلاس میچ، وادیٔ کشمیر میں منعقد ہونے والا پہلا ایرانی کپ میچ ہوگا۔ بھارتی وکٹ کیپر بلے باز رشبھ پنت 'ریسٹ آف انڈیا' ٹیم کی کپتانی کریں گے، جبکہ جموں و کشمیر کے سینئر کھلاڑی پارس ڈوگرا میزبان ٹیم کی قیادت کریں گے۔
جموں و کشمیر کے تیز گیند باز عاقب نبی میچ نہیں کھیلیں گے، وہ ٹیم کے شاندار کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں میں سے ایک رہے ہیں لیکن فی الحال وہ ٹیم انڈیا کا حصہ ہے۔ رشبھ پنت نے کہا کہ یہ میچ ٹیسٹ سیزن سے قبل لال گیند (ریڈ بال) کرکٹ کی بہترین تیاری کا موقع فراہم کرے گا۔ انہوں نے کریز پر زیادہ وقت گزارنے اور اپنی حکمتِ عملی کو سادہ رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ میچ سے قبل پریس کانفرنس میں پنت نے کہا: "کرکٹ کھیلنا ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ آپ جتنا زیادہ کھیلیں گے، یقینی طور پر اتنے ہی بہتر ہوتے جائیں گے۔"
پنت نے کہا کہ ان کی توجہ صرف ان امور پر ہے جو ان کے اختیار میں ہیں اور وہ مسلسل بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا: "میرے لیے ہر میچ ایک موقع ہے۔ میں اپنا بہترین دینے کی کوشش کرتا ہوں۔" ریسٹ آف انڈیا کے کپتان نے کہا کہ وہ تیاریوں کو غیر ضروری طور پر پیچیدہ بنانے پر یقین نہیں رکھتے۔ پنت کا کہنا تھا: "اگر آپ چیزوں کو سادہ رکھیں، ذہن میں درست رہنمائی ہو، اور صحیح لوگ آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہوں، تو میدان میں اتر کر ہر بار صرف اپنا بہترین کھیل پیش کریں۔"
ایرانی کپ پنت کو اپنی ریڈ بال ردھم (لیے) کی بحالی کا ایک اور موقع فراہم کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں گھریلو کرکٹ کے نوجوان کھلاڑیوں کے ساتھ اپنا تجربہ شیئر کرنے کا بھی موقع ملے گا۔ پنت نے کہا کہ ڈومیسٹک کرکٹ میں واپسی سے انہیں نوجوان کرکٹرز کے ساتھ بات چیت کرنے اور اپنے بین الاقوامی کیریئر کے دوران سیکھے گئے اسباق کو منتقل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ انہوں نے کہاکہ "یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ اپنے ارد گرد موجود لوگوں سے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔"
دوسری طرف، جموں و کشمیر کے کپتان پارس ڈوگرا کے لیے چیلنج یہ یقینی بنانا ہے کہ ٹیم اپنی تاریخی رانجی ٹرافی کامیابی کے سحر میں ہی نہ کھوئی رہے۔ جموں و کشمیر نے گزشتہ سیزن میں شاندار مہم کے بعد اپنا پہلا رانجی ٹرافی ٹائٹل جیتا تھا۔ ڈوگرا نے کہا کہ کھلاڑیوں نے اس کامیابی کا بھرپور جشن منایا لیکن اب وہ آگے بڑھ چکے ہیں۔ ڈوگرا نے کہاکہ "ہم نے چیمپئن شپ جیتی اور وہاں کا ماحول بہت زبردست تھا۔ لیکن اب ہم اسے بھول چکے ہیں۔ ہم نے مثبت باتیں اپنائیں اور یادیں بنائیں، لیکن اب ہمیں مستقبل کے بارے میں سوچنا ہو گا۔" انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی کپ اب ٹیم کی فوری ترجیح ہے۔ "اگلا ہدف ایرانی کپ ہے۔ جو ہو چکا، وہ اب یادوں میں ہے۔"
ڈوگرا کا ماننا ہے کہ ٹیم گزشتہ سیزن کی کامیابی سے حاصل ہونے والے اعتماد کو برقرار رکھتے ہوئے اسی سادہ حکمتِ عملی پر عمل کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا: "ہم اچھی کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ سال بھی اچھی کرکٹ کھیلی تھی اور اس بار بھی اسے دہرانے کی کوشش کریں گے۔" جموں و کشمیر کے کپتان نے کہا کہ سکواڈ نے بہترین تیاری کی ہے اور کچھ اہم ناموں کی عدم موجودگی کے باوجود کھلاڑی کارکردگی دکھانے کے لیے پرجوش ہیں۔ ڈوگرا نے کہا: "ہر کھلاڑی بہترین فارم میں ہے، سب میں اچھا کرنے کی بھوک ہے اور ہر کوئی شاندار کارکردگی دکھانا چاہتا ہے۔ یقیناً کچھ کمی ضرور محسوس ہوگی لیکن ہمارے پاس متبادل موجود ہیں۔ ہم صرف اچھی کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں۔"
میچ سے قبل سب سے زیادہ بحث کا موضوع عاقب نبی کی عدم موجودگی ہے۔ عاقب نے گزشتہ ڈومیسٹک سیزن میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا اور وہ جموں و کشمیر کی طرف سے سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے اہم گیند بازوں میں شامل تھے۔ ان کی شاندار کارکردگی کے باعث انہیں قومی سطح پر شناخت ملی اور وہ اس وقت بھارتی ٹیم کے ساتھ ہیں۔ آج عاقب نبی نے ویسٹ انڈیز کے خلاف اپنا ون ڈے ڈیبیو بھی کر لیا۔ رشبھ پنت نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ جموں و کشمیر کو عاقب نبی کی کمی محسوس ہوگی۔ پنت نے کہا: "عاقب شاندار بولنگ کر رہے تھے، لیکن ایک کھلاڑی کے طور پر آپ ہمیشہ اپنے ملک کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے بھارتی ٹیم میں منتخب ہونے پر انہیں بہت بہت مبارکباد۔"
پنت نے یہ بھی واضح کیا کہ عاقب کی عدم موجودگی سے ریسٹ آف انڈیا کی حکمتِ عملی تبدیل نہیں ہوگی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا: "وہ مخالف ٹیم میں شامل تھے، اس لیے ہم ان کی بولنگ کو مس نہیں کریں گے۔" ڈوگرا نے بھی عاقب کی اہمیت کا اعتراف کیا لیکن جموں و کشمیر کے بولنگ اٹیک میں موجود گہرائی کی طرف اشارہ کیا۔ گزشتہ سیزن میں جہاں عاقب نے 60 وکٹیں حاصل کی تھیں، وہیں سنیل کمار نے بھی تقریباً 30 وکٹیں حاصل کی تھیں۔ ڈوگرا نے کہا کہ عمر نذیر اور دیگر تیز رفتار آپشنز ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تیار ہیں۔
ڈوگرا نے بولنگ یونٹ کی گہرائی کو اجاگر کرتے ہوئے کہا: "عاقب نے 60 وکٹیں لیں، اس لیے سنیل کی 30 وکٹیں نظر انداز ہو گئیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ جموں و کشمیر کے پاس فاسٹ بولنگ کے کئی اختیارات موجود ہیں اور میچ سے قبل حتمی کمبینیشن کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ریسٹ آف انڈیا کے سکواڈ میں شامل کھلاڑیوں کو سرینگر میں کھیلنے کا وسیع تجربہ حاصل ہے۔ پنت کے علاوہ ٹیم میں سرفراز خان، آکاش دیپ، مکیش کمار اور دیگر معروف گھریلو کھلاڑی شامل ہیں۔ سرفراز خان، جنہیں نائب کپتان مقرر کیا گیا ہے، فرسٹ کلاس کرکٹ میں بھارت کے بہترین رنز بنانے والے کھلاڑیوں میں سے ایک ثابت ہوئے ہیں۔
پانچ روزہ میچ میں طویل اننگز کھیلنے کی ان کی صلاحیت اہم ہوگی۔ آکاش دیپ ریسٹ آف انڈیا کے بولنگ اٹیک میں بین الاقوامی تجربہ لاتے ہیں جبکہ مکیش کمار ڈومیسٹک کرکٹ میں مسلسل شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں۔ جموں و کشمیر کے لیے یہ میچ ان کھلاڑیوں کے خلاف خود کو آزمانے کا ایک اور موقع ہے جو بھارت کی نمائندگی کر چکے ہیں اور ڈومیسٹک کرکٹ میں نمایاں رہے ہیں۔ ڈوگرا نے کہا کہ یہ تجربہ جموں و کشمیر کے نوجوان کھلاڑیوں کے لیے انتہائی قیمتی ہوگا۔ انہوں نے کہا: "ہر کوئی سیکھے گا۔ ہم ان کے کھیل اور ان کے رویے سے سیکھ سکتے ہیں۔" ان کا ماننا ہے کہ قائم شدہ کرکٹرز کے ساتھ اور ان کے خلاف کھیلنے سے خطے کے نوجوان کھلاڑیوں کی ترقی میں تیزی آئے گی۔
رشبھ پنت نے گزشتہ ڈومیسٹک سیزن کے دوران جموں و کشمیر کے شاندار سفر کا اعتراف کیا۔ انہوں نے کہا: "جس طرح جموں و کشمیر نے پورے سیزن میں کھیل پیش کیا وہ غیر معمولی تھا۔ انہوں نے واقعی بہت اچھا کام کیا ہے۔" تاہم انہوں نے زور دیا کہ ریسٹ آف انڈیا جموں و کشمیر کے ماضی کے نتائج سے متاثر ہونے کے بجائے اپنی تیاریوں پر توجہ مرکوز رکھے گی۔ دوسری جانب، جموں و کشمیر کی ٹیم کو اس سکواڈ کے اعتماد پر انحصار کرنے کی امید ہے جو پہلے ہی ثابت کر چکا ہے کہ وہ ڈومیسٹک کرکٹ کی اعلیٰ ترین سطح پر مقابلہ کر سکتا ہے۔ ڈوگرا نے کہا کہ کھلاڑیوں کو ان کے انفرادی کردار پر توجہ مرکوز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
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یہ میچ صرف کرکٹ کی حد تک ہی اہم نہیں ہے، بلکہ یہ پہلی بار ہوگا جب وادیٔ کشمیر میں ایرانی کپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ توقع ہے کہ یہ میچ مقامی کرکٹ شائقین کی بڑی تعداد کو اپنی طرف متوجہ کرے گا۔ بی سی سی آئی کی نشریاتی ٹیم اس میچ کو ٹیلی ویژن پر بڑے پیمانے پر کور کرنے کے لیے تیار ہے۔ پروڈکشن سیٹ اپ میں تقریباً 20 کیمروں کے ساتھ ساتھ ڈی آر ایس اور ہاک آئی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا۔ یہ میچ او ٹی ٹی پلیٹ فارم پر براہ راست نشر کیا جائے گا اور ہر روز صبح 9:30 بجے شروع ہوگا۔