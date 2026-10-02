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ہماری فاسٹ باؤلنگ سے سب خوفزدہ : جموں کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن
JKCAکا کہنا ہے کہ ایرانی کپ کی میزبانی سے نوجوان کرکٹرز کو نیا موقع ملا ہے اور سبھی کھلاڑی جیت کیلیے پر اعتماد ہے۔
Published : October 2, 2026 at 4:42 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن (JKCA) نے پہلی بار جموں و کشمیر میں ایرانی کپ کی میزبانی کے دوران اپنی ٹیم کی مہم پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ساتھ ہی ایسوسی ایشن نے ریڈ بال کرکٹ کے کھلاڑیوں کی بہتر تیاری کے لیے مزید کثیر روزہ کرکٹ کرانے کی ضرورت پر زور دیا۔
JKCA کے چیف ایگزیکٹو آفیسر بریگیڈیئر (ریٹائرڈ) انیل گپتا نے کہا کہ ٹیم فتح کے لیے پوری طرح تیار ہے اور میچ کے ابتدائی مرحلے کی بنیاد پر ابھی کوئی نتیجہ اخذ کرنا قبل از وقت ہوگا۔ گپتا نے کہا: "کرکٹ غیر یقینی امکانات کا کھیل ہے۔ ہم نے ٹیم کو جیت کے لیے تیار کیا ہے اور ٹیم بھی جیتنے کے لیے کھیل رہی ہے۔ آگے کیا ہوگا، یہ وقت بتائے گا۔"
جموں و کشمیر کا تیز گیند بازی کا شعبہ اس وقت خاصی توجہ کا مرکز ہے، جہاں اہم کھلاڑیوں کی غیر موجودگی میں سنیل کمار، ناصر مظفر لون اور عمر نذیر میر نے بولنگ کی ذمہ داری سنبھالی ہوئی ہے۔
گپتا نے کہا کہ ٹیم کے چاروں اہم فاسٹ باؤلر اچھی کارکردگی دکھا رہے ہیں، تاہم اس وقت اسکواڈ میں عاقب نبی اور یدھویر سنگھ موجود نہیں ہیں۔ عاقب نبی قومی ڈیوٹی پر ہیں جبکہ یدھویر انجری کے باعث ٹیم سے باہر ہیں۔ "عاقب نبی کا اپنا مقام ہے۔ ٹیم میں عاقب نبی کی اپنی جگہ ہے۔ ہر کھلاڑی کی اپنی جگہ ہوتی ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ ان کھلاڑیوں کی واپسی سے جموں و کشمیر کو تیز گیند بازی کے شعبے میں مزید آپشنز ملیں گے۔
ہماری پیس سے خوفزدہ
گپتا نے کہا، "ہر کوئی ہماری فاسٹ باؤلنگ اٹیک سے خوفزدہ ہے۔" JKCA کے سیکریٹری وویک کھجوریہ نے بھی ٹیم کے بولنگ یونٹ کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا: "یہ ایک طویل میچ ہے، پانچ روزہ میچ ہے۔ ہم بہت جلد واپس آئیں گے۔" کھجوریہ نے سنیل کمار، ناصر لون اور عمر نذیر کو ان گیند بازوں میں شامل کیا جنہوں نے انہیں متاثر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیم اس وقت اچھی فارم میں ہے۔
جموں و کشمیر کی جانب سے رنجی کپ جیتنے کے بعد ایرانی کپ کی میزبانی اسے ملی ہے۔ میزبانی کے ساتھ ہی میچ کے لیے جدید سہولیات بھی فراہم کی گئی ہیں، جن میں ڈسیژن ریویو سسٹم (DRS) کا استعمال بھی شامل ہے۔
کھجوریہ نے کہا کہ بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا (BCCI) نے میچ کی تیاری میں JKCA کو بھرپور تعاون فراہم کیا۔ انہوں نے کہا: "چونکہ ہم رنجی چیمپئن ہیں، اس لیے رنجی چیمپئن ہی ایرانی کپ کی میزبانی کرتے ہیں۔ ہم بہت خوش ہیں۔"
ایسوسی ایشن نے کم وقت میں میچ کی لائیو کوریج اور دیگر میچ ڈے سہولیات فراہم کرنے کے لیے بھی کام کیا ہے۔ ایرانی کپ جموں و کشمیر کے مصروف کرکٹ سیزن کا حصہ ہے۔ اسی گراؤنڈ پر جموں و کشمیر سے متعلق رنجی کپ کے تین میچ بھی کھیلے جانے ہیں، جن میں مدھیہ پردیش، پڈوچیری اور ودربھ کی ٹیمیں شامل ہیں۔
آئی پی ایل تجربہ
کھجوریہ نے کہا کہ تجربہ کار کھلاڑیوں کی موجودگی اور بڑے ڈومیسٹک مقابلوں میں کھیلنے کا موقع خطے کے نوجوان کرکٹرز کے لیے فائدہ مند ثابت ہوسکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کے کئی کھلاڑی پہلے ہی انڈین پریمیئر لیگ (IPL) اور دیگر بڑے مقابلوں میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں کے ساتھ یا ان کے خلاف کھیلنے کا تجربہ رکھتے ہیں۔
کھجوریہ نے کہا، "ہمارے بچے بہت پُراعتماد ہیں۔ بہت جلد ہمارے بچے IPL، بھارت اور انڈیا اے میں زیادہ نظر آئیں گے۔" JKCA قیادت نے جہاں ٹیم کی پیش رفت کو اجاگر کیا، وہیں انیل گپتا نے مقامی کرکٹ کے ڈھانچے میں موجود ایک کمی کی بھی نشاندہی کی۔
جموں و کشمیر کے کھلاڑیوں کو T20 اور T10 سمیت مختصر فارمیٹ میں کھیلنے کے کافی مواقع ملتے ہیں۔ گپتا نے کہا کہ لیگ کرکٹ کی مقبولیت، اس سے ملنے والی شہرت اور مالی فوائد کھلاڑیوں کو مختصر فارمیٹ کی کرکٹ پر توجہ دینے کی ترغیب دے سکتے ہیں۔ تاہم انہوں نے زور دیا کہ اگر کھلاڑی ریڈ بال کرکٹ میں اپنی صلاحیتیں نکھارنا چاہتے ہیں تو انہیں باقاعدگی سے کثیر روزہ کرکٹ کھیلنے کے مواقع بھی ملنے چاہئیں۔
گپتا نے کہا: "کھلاڑی کے لیے سب سے اہم چیز اپنا ہدف طے کرنا ہے۔ وہ کہاں پہنچنا چاہتا ہے؟ وہ کس سطح پر مطمئن ہے؟ یہ اسی پر منحصر ہے۔" انہوں نے کہا کہ JKCA کھلاڑیوں کو مختصر فارمیٹ کھیلنے سے نہیں روکے گی، لیکن کثیر روزہ کرکٹ کے مزید مواقع پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ گپتا نے مزید کہا: "کھلاڑیوں کو کثیر روزہ کرکٹ کھیلنے کا موقع نہیں مل رہا۔ اس فارمیٹ کے ٹورنامنٹ نہیں ہیں۔ اس فارمیٹ کے ٹورنامنٹ ہونا ضروری ہیں۔"
جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا JKCA مزید ٹورنامنٹ منعقد کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے تو گپتا نے کہا کہ ایسوسی ایشن اس سلسلے میں کام کرے گی اور اشارہ دیا کہ کرکٹرز کو بھی منصوبہ بندی میں شامل کیا جائے گا۔
'کشمیر میں کرکٹ کی واپسی پر خوشی'
بی سی سی آئی صدر متھون منہاس نے وادی میں جاری ایرانی کپ پر گہری خوشی ظاہر کرتے ہوئے کہا: "کشمیر میں تقریبا چار دہائیوں کے بعد کرکٹ کی واپسی پر بے حد خوشی ہے۔" انہوں نے مستقبل میں وادی میں عالمی کرکٹ مقابلوں کی میزبانی کی امید کا بھی اظہار کیا۔
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