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ایران جنگ سے تارکول کی قیمت دوگنی، جموں کشمیر میں سڑک منصوبے متاثر
ٹھیکہ داروں کا کہنا ہے کہ بٹومین مہنگا ہونے سے وہ نئے منصوبے لینے سے گریز کر رہے ہیں۔
Published : June 12, 2026 at 9:12 PM IST
سرینگر: ایران سے جڑی جنگ اور مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے اثرات اب جموں و کشمیر میں سڑکوں کی تعمیر اور مرمت پر بھی پڑنے لگے ہیں۔ بٹومین (تارکول یا ڈامر) کی قیمت میں تقریباً 50 فیصد اضافے کے باعث خستہ حال سڑکوں کی مرمت اور نئی سڑکوں کی تعمیر کا عمل متاثر ہوا ہے، جبکہ کئی تعمیراتی ادارے سڑکوں کی تعمیر کے سرکاری منصوبے لینے سے گریز کر رہے ہیں۔
کشمیر میں سڑکوں کی تعمیر کے لیے موسم ایک اہم عنصر ہوتا ہے کیونکہ سرد موسم میں سڑک سازی ممکن نہیں ہوتی۔ حکومت نے اپریل سے اکتوبر کے درمیان 550 کلومیٹر سے زائد سڑکوں کی بلیک ٹاپنگ کے لیے 223 کروڑ روپے مختص کیے تھے، تاہم دو ماہ گزرنے کے باوجود ان منصوبوں پر عمل درآمد غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔
سرکاری ایجنسیز نے اپریل سے ٹینڈر جاری کیے، لیکن انہیں خاطر خواہ ردعمل نہیں مل رہا ہے، جس کے بعد ٹینڈر جمع کرانے کی آخری تاریخ میں توسیع کرنی پڑی۔
کشمیر ہاٹ مکس پلانٹ اونرز ایسوسی ایشن کے صدر بشیر احمد خان نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "جنگ شروع ہونے کے بعد بٹومین کی قیمت میں تقریباً دو گنا اضافہ ہوا ہے، اسی لیے تعمیراتی ادارے ٹینڈرنگ کے عمل سے دور رہے ہیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ "حکومت نے ٹینڈروں میں بڑھتی ہوئی لاگت کو مدنظر نہیں رکھا، جبکہ پتھر، بولڈر اور دیگر معدنی تعمیراتی مواد بھی بازار میں دستیاب نہیں ہیں۔"
بٹومین (تارکول) ایک گاڑھا ہائیڈروکاربن مادہ ہے جو اسفالٹ میں جوڑنے والے جزو کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ بھارت میں فروری کے دوران اس کی قیمت تقریباً 52 ہزار روپے فی میٹرک ٹن تھی، جو اب بڑھ کر تقریباً ایک لاکھ روپے فی میٹرک ٹن تک پہنچ گئی ہے۔
ماہرین کے مطابق خلیجی خطے میں جاری جغرافیائی سیاسی کشیدگی بھارت کی بٹومین سپلائی چین کے لیے خطرہ بن گئی ہے، جس سے لاگت میں مزید اضافے اور منصوبوں میں تاخیر کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے، خاص طور پر ریاستی اور علاقائی سڑک منصوبوں میں۔
بھارت اپنی تارکول (ڈامر) کی ضرورت کا تقریباً 40 فیصد خلیجی ممالک سے درآمدکرتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز میں ممکنہ رکاوٹیں اور خام تیل کی بڑھتی قیمتیں تارکول کو مزید مہنگا کر سکتی ہیں، جس سے زیر تعمیر منصوبوں کی لاگت اور منافع دونوں متاثر ہوں گے۔
جموں و کشمیر میں انجینئروں کا کہنا ہے کہ جنگ نے نہ صرف قیمتیں بڑھا دی ہیں بلکہ بٹومین کی قلت بھی پیدا کر دی ہے۔ ان عوامل کی وجہ سے مقامی سڑک منصوبوں کے ساتھ ساتھ پردھان منتری گرام سڑک یوجنا (PMGSY) کے تحت جاری مرکزی منصوبے بھی متاثر ہوئے ہیں۔ انجینئروں کے مطابق اگر صورتحال برقرار رہی تو سڑکوں کی بروقت تکمیل ممکن نہیں ہوگی اور کئی ٹوٹی پھوٹی اور گڑھوں والی سڑکیں بلیک ٹاپنگ کے بغیر ہی رہ جائیں گی۔
ایک سینئر سرکاری افسر نے بتایا کہ مسئلے کے حل کے لیے متعلقہ فریقوں کے ساتھ اجلاس بلایا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب تعمیراتی ادارے جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو اپنے مطالبات پر مشتمل یادداشت بھی پیش کر چکے ہیں، جس میں نرخوں پر نظرثانی کا مطالبہ شامل ہے۔
بشیر احمد خان کا مزید کہنا ہے کہ اسی طرز پر جموں و کشمیر حکومت کو بھی قیمتوں کے تعین کا ایک مؤثر نظام وضع کرنا چاہیے تاکہ سڑکوں کی تعمیر کا کام بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہ سکے۔
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