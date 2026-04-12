عالمی امن کے لیے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ضروری، اسرائیل جنگ کا خاتمہ نہیں چاہتا: محبوبہ مفتی
کانفرنس میں محبوبہ مفتی، التجا مفتی، وحیدالرحمن پرہ، رفیق احمد نائیک، کے علاوہ پارٹی کے سینئر لیڈران اور کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
Published : April 12, 2026 at 3:35 PM IST
پلوامہ : پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں پارٹی کو نچلی سطح پر مضبوط کرنے اور آنے والے پنچایتی اور یو ایل بی انتخابات کے لیے تیاریاں کرنے کے لیے ورکرز کانفرنس کا اہتمام کیا۔ پارٹی صدر محبوبہ مفتی نے ضلع کے چاندگام علاقے میں ورکرز کانفرنس کی قیادت کی اور پارٹی کو مضبوط بنانے پر زور دیا۔
کانفرنس میں ایم ایل اے پلوامہ وحید الرحمن پرہ، ایم ایل اے ترال رفیق احمد نائیک، التجا مفتی اور پارٹی کے دیگر سینئر لیڈران پارٹی صدر کے ہمراہ موجود تھے۔ اس موقع پر پارٹی قیادت کے علاوہ پارٹی کے سینئر لیڈران نے خطاب کیا جبکہ اس موقع پر سبھی لیڈران نے نیشنل کانفرنس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ عوام کے ساتھ کئے گئے وعدوں کو پورا کریں۔
جبکہ پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے عمر عبداللہ کی قیادت والی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اسرائیل کے راستے پر چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہ تو عمر عبداللہ کی قیادت والی حکومت اور نہ ہی بی جے پی کی قیادت والی مرکزی حکومت نے ایران میں بے گناہوں کے قتل کی مذمت کی۔
محبوبہ مفتی نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران اپنے نکات پر ڈٹا ہے اور ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی ترقی کے لیے امن کا ہونا ضروری ہے۔