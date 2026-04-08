ایران امریکہ جنگ بندی کا جموں کشمیر کے لیڈران نے کیا خیر مقدم
عمر عبداللہ نے جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے سوال کیا کہ "امریکہ نے اس جنگ سے کیا حاصل کیا؟ "
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 8, 2026 at 1:06 PM IST
سرینگر: امریکہ-اسرائیل اور ایران کے درمیان 39 دن جاری رہنے والی جنگ کے بعد عارضی جنگ بندی کا اعلان ہوا ہے، جس پر جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، سابق وزراء اعلیٰ - ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی نے خیر مقدم کرتے ہوئے جنگ بندی کے مستقل ہونے اور عالمی امن کے لیے بھی دعا کی۔
عمر عبداللہ نے سوال کیا کہ امریکہ نے اس جنگ سے آخر کیا حاصل کیا؟ عمر عبداللہ جموں و کشمیر کے پہلے سیاستدان تھے جنہوں نے اس جنگ بندی پر ردعمل ظاہر کیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا: "جنگ بندی سے آبنائے دوبارہ کھلنے جا رہی ہے، جو جنگ سے پہلے سب کے لیے کھلی اور دستیاب تھی۔ تو پھر اس 39 دن کی جنگ سے امریکہ کو کیا حاصل ہوا؟"
سرینگر سے نیشنل کانفرنس کے منتخب رکن پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ مہدی نے قرآن پاک کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہوئے اشارہ دیا کہ اس جنگ میں ایران کامیاب رہا۔ انہوں نے لکھا: "اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔"
سینئر علیحدگی پسند رہنما ، حریت کانفرنس کے چیئرمین اور میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے بھی جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات چیت کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ انہوں نے کہا: "ایران اور امریکہ کے درمیان دو ہفتوں کی جنگ بندی امن کی طرف ایک مثبت قدم ہے۔ یہ (جنگ بندی) ظاہر کرتی ہے کہ تنازعات کے حل کے لیے محاذ آرائی کے بجائے تحمل اور مکالمہ زیادہ اہم ہے، اور امن جنگ پر غالب آتا ہے۔"
