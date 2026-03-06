ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جمعہ کی مناسبت سے کشمیر میں پابندیاں مزید سخت کر دی گئیں
Published : March 6, 2026 at 12:43 PM IST
سرینگر: ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملے میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی ہلاکت کے بعد جموں کشمیر میں احتجاج اور پابندیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ حکام نے جمعہ کو وادی کشمیر میں پابندیاں سخت کر دی ہیں۔ یہ پانچواں دن ہے جب ایران پر حملے کے بعد وادی میں پابندیاں عائد ہیں۔
سرینگر کے تجارتی مرکز لال چوک کو ٹین شیڈز اور کنسرٹینا تاروں سے بند کر دیا گیا ہے اور اس کی طرف جانے والے تمام راستوں کو تاروں اور پولیس اور نیم فوجی اہلکاروں کی تعیناتی کے ذریعے بند کر دیا گیا ہے۔
دکانیں، کاروباری ادارے آج پانچویں روز بھی بند رہے جبکہ جمعرات کو دوبارہ شروع ہونے والی پبلک ٹرانسپورٹ آج پھر سے معطل ہوگئی۔ فور جی انٹرنیٹ اور پری پیڈ موبائل سروسز بدستور معطل ہیں۔
عہدیداروں نے بتایا کہ پابندیوں کو جمعہ کے پیش نظر سخت کیا گیا ہے۔ نماز کے لئے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں اور نماز کے بعد احتجاج کو ناکام بنانے کے مقصد سے یہ پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔
حکام نے حریت کانفرنس کے چیئرمین اور عالم دین میر واعظ عمر فاروق کو بھی قیادت کرنے سے روک دیا ہے۔
میرواعظ نے کہا کہ انہیں اپنے گھر کے اندر پابندیوں میں رکھا گیا ہے اور انہیں آج نماز کی امامت کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ جامع مسجد کو آج بند نہیں کیا گیا ہے بلکہ مسجد کے اطراف، اس کی گلیوں اور سڑکوں پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔
خامنہ ای اور ان کے خاندان کے کئی افراد بشمول ان کی پوتی اور ایران کے اعلیٰ فوجی رہنما 28 فروری کو ایران میں اس وقت مارے گئے جب امریکہ اور اسرائیل نے فضائی حملے کر دیے۔
شیعہ مظاہرین کی ایک بڑی تعداد اتوار (یکم مارچ) کو سرینگر شہر کے لال چوک میں گھنٹہ گھر (کلاک ٹاور) کے ارد گرد جمع ہوئی تھی تاکہ خامنہ ای کے قتل اور امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران پر حملوں کے خلاف احتجاج کیا جا سکے۔
پیر کے روز، سرینگر کے بمنہ اور وادی کے دیگر شیعہ آبادی والے علاقوں میں مظاہرے پھوٹ پڑے، جس سے پولیس اور نیم فوجی دستوں کو وادی میں خاص طور پر لال چوک اور وادی کے دیگر شیعہ آبادی والے علاقوں میں پابندیاں لگانے پر مجبور کیا گیا تاکہ مزید احتجاج کو ناکام بنایا جا سکے۔
حکام نے انٹرنیٹ بینڈوتھ کو ٹو جی تک کم کر دیا ہے اور پری پیڈ موبائل فونز خدمات بھی بند کر دی ہیں جبکہ وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے ہفتہ (7 مارچ) تک اسکولوں کو بند رکھنے کا حکم دیا ہے۔
سرینگر شہر کے علاوہ حکام نے بڈگام قصبے کے شیعہ آبادی والے علاقوں میں لوگوں کی نقل و حرکت پر پابندی لگا دی ہے، جہاں بہشت زہرا پارک میں شیعوں کی طرف سے ایک بڑا ماتمی اجتماع منعقد کیا جائے گا۔ یہاں انجمن شرعی شیعان کے صدر آغا سید حسن ماتمی کی قیادت کریں گے۔ شیعہ رہنما نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ شرکت کریں لیکن امن، ہم آہنگی اور بھائی چارہ برقرار رکھیں۔ کئی مقامی لوگوں نے بتایا کہ بڈگام قصبے کے ماگام اور سنبل میں دیگر ماتمی اجتماعات منعقد ہونے کا امکان ہے جہاں شیعوں کی طرف سے پرامن جلوسوں کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔
