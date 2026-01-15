ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ایران بحران: کشمیری طلباء کے اہل خانہ شدید اضطراب میں، فوری انخلا کا مطالبہ
ایران کے مختلف صوبوں جیسے تہران، اردومیہ، شیراز، اصفہان اور مازند ران میں تقریباً 2000 کمشیری طلبا زیر تعلیم ہیں۔
Published : January 15, 2026 at 10:26 PM IST
سرینگر( پرویز الدین) ایران میں حالات تیزی سے خراب ہونے کے بعد وہاں زیر تعلیم کشمیری طلباء کے اہل خانہ شدید اضطراب میں مبتلا ہوگئے ہیں اور انہوں نے حکومت ہند سے فوری اور منظم طور اپنے بچوں کے انخلاء کا مطالبہ کیا ہے۔ والدین نے وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور جموں و کشمیر انتظامیہ سے فوری مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ حالات ہر گزرتے لمحے کے ساتھ سنگین ہورہے ہیں اور بچوں کی جانیں خطرے میں پڑتی جا رہی ہیں۔
والدین نے شدید پریشانی کے عالم میں کہا کہ ہماری راتیں بے خوابی میں گزر رہی ہیں۔ نہ انٹرنیٹ ہے، نہ پیسے بھیجنے کا راستہ اور نہ ہی فون کالیں لگ رہی ہیں۔ میری بیٹی نے روتے ہوئے کہا کہ بابا ہمیں یہاں سے نکالو میں اس کو کیا جواب دوں؟ ایک اور والد نے کہا کہ یوکرین جنگ کے دوران جس طرح حکومت ہند نے طلبا کا بڑے پیمانے پر انخلا کیا تھا وہی امید ہے وہیں انتظامات آج ایران میں پھنسے بچوں کے لیے بھی کیا جائے گے۔انہوں نے کہا کہ بچوں سے توقع رکھنا کہ وہ اپنے طور پر انخلا بندوبست کرلیں عملاً ناممکن ہے کیونکہ نہ پیسے موجود ہیں نہ سفری سہولیات اور نہ ہی رابطہ ممکن ہے۔
ادھر تہران میں ہندوستانی سفارت خانے نے 14 جنوری کو اپنی تازہ ترین ایڈوائزری میں تمام بھارتی شہریوں، جن میں طلباء، زائرین، کاروباری افراد اور سیاح شامل ہیں کو مشورہ دیا کہ وہ فوری طور پر کمرشل فلائٹس کے ذریعے ایران سے روانہ ہوجائیں کیونکہ ملک کی صورتحال تیزی سے تبدیل ہورہی ہے۔
والدین کا کہنا ہے کہ پہلے یونیورسٹی ہاسٹلز سے کچھ پیغامات موصول ہوتے رہے، جن سے تسلی ہو جاتی تھی مگر گزشتہ چند دنوں سے وہ سلسلہ بھی مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے۔ ادھر جموں و کشمیر میں طلباء ایسوسی ایشن نے مرکزی حکومت سے اپیل کی ہے کہ اگر حالات مزید خراب ہوئے تو ہنگامی انخلا کے لیے جامع پلان ترتیب دیا جایے۔ ایسوسی ایشن کے مطابق ایران کے مختلف صوبوں جیسے تہران، اردومیہ، شیراز، اصفہان اور مازند ران میں تقریباً 2000 کمشیری طلبا زیر تعلیم ہیں۔
والدین نے حکومت ہند سے اپیل کی ہے کہ ہمارے بچوں کو واپس لایا جائے۔ ایران میں تیزی سے بگڑتی حالات کے پیش نظر والدین کی بے چینی ہر لمحہ بڑھتی جارہی ہے اور ان کی ساری امیدیں حکومت ہند ہی بروقت کارروائی سے وابستہ ہیں۔