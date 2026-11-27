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سرمایہ کاروں کے ساتھ ’دھوکہ دہی‘ کا معاملہ: ای ڈی کے جموں اور پنجاب میں آٹھ مقامات پر چھاپے
حکام کے مطابق، مختلف اداروں اور کمپنیوں کے ذریعے سرمایہ کاروں سے کروڑوں روپے کی خطیر رقم اکٹھی کی گئی تھی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 27, 2026 at 9:57 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے جمعہ کے روز جموں و کشمیر اور پنجاب کے مختلف مقامات پر چھاپے مارے۔ یہ کارروائی ’سشستر سیما بل‘ (ایس ایس بی) کے ایک سابق افسر کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے سلسلے میں کی گئی ہے۔ مذکورہ افسر پر الزام ہے کہ اس نے نیم فوجی دستے کے اہلکاروں سمیت متعدد سرمایہ کاروں کے ساتھ دھوکہ دہی کی ہے۔
حکام نے بتایا کہ ’پریوینشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ‘ (پی ایم ایل اے) کے تحت کی گئی ان چھاپہ مار کارروائیوں کا دائرہ جموں، کٹھوعہ، ادھم پور اور پٹھان کوٹ کے علاقوں میں پھیلا ہوا تھا، جہاں کل آٹھ مقامات پر تلاشی لی گئی۔
The Enforcement Directorate is conducting searches at eight locations across Jammu and Kashmir as well as Punjab, including Kathua, Udhampur and Pathankot, under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002, relating to a fraudulent money multiplier and investment scheme operated by accused Gurmeet Singh, a former SSB officer, and his associates. The ED investigation originates from multiple FIRs registered by various police authorities in Jammu and Kashmir, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Rajasthan, Haryana and Bihar for cheating the public at large, including serving and retired SSB personnel who were persuaded to invest their funds on false promises of high and assured monthly returns: Officials— ANI (@ANI) November 27, 2026
ای ڈی کے ایک افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ یہ تحقیقات سابق ایس ایس بی اہلکار گرمیت سنگھ، اس کے اہل خانہ اور دیگر مبینہ ساتھیوں کی جانب سے چلائے جانے والے گروپ ’’اسٹائل-او گروپ‘‘ سے متعلق ہیں۔افسر کے مطابق، ملزمان پر الزام ہے کہ انہوں نے سرمایہ کاروں کو ماہانہ 7.5 سے 10 فیصد تک یقینی منافع دینے کا وعدہ کرکے سرمایہ کاری کی ترغیب دی۔ مبینہ طور پر ابتدا میں سرمایہ کاروں کو ادائیگیاں کی گئیں تاکہ ان کا اعتماد حاصل کیا جا سکے اور مزید افراد کو اس اسکیم میں سرمایہ کاری کے لیے راغب کیا جائے۔
تحقیقات کے مطابق، سرمایہ کاروں کو نئے افراد کو اسکیم میں شامل کرنے کے عوض اضافی مراعات بھی دی جاتی تھیں۔ مبینہ طور پر ان کے ذریعے جمع ہونے والی سرمایہ کاری پر ایک سے دو فیصد تک اضافی کمیشن دینے کا وعدہ کیا جاتا تھا۔تاہم، الزام ہے کہ بعد ازاں متعدد سرمایہ کاروں کو نہ تو وعدے کے مطابق منافع ملا اور نہ ہی ان کی اصل سرمایہ کاری واپس کی گئی، جس کے نتیجے میں انہیں بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑا۔
ای ڈی افسر کے مطابق، اس مبینہ اسکیم میں متاثر ہونے والوں کی ایک بڑی تعداد حاضر سروس ایس ایس بی اہلکاروں کی تھی، جنہوں نے گرمیت سنگھ کے ساتھ اس کی سابقہ وابستگی کے باعث اعتماد کرتے ہوئے اپنی رقوم سرمایہ کاری کی تھیں۔ ای ڈی کا مقدمہ جموں و کشمیر، اتراکھنڈ، اتر پردیش، راجستھان، ہریانہ اور بہار کی پولیس کی جانب سے درج کی گئی متعدد ایف آئی آرز پر مبنی ہے۔۔ ای ڈی مختلف مقامات پر تلاشی کے ذریعے مبینہ مالی لین دین، سرمایہ کاری سے متعلق دستاویزات اور دیگر شواہد کی جانچ کر رہی ہے۔
ای ڈی کی تحقیقات میں گرمیت سنگھ کی بہن نیلم کماری اور اس کے بہنوئی راکیش کمار چودھری سے متعلق معلومات بھی سامنے آئی ہیں۔ افسر نے ای ٹی وی بھارت کو مزید بتایا کہ تحقیقات کے دوران یہ معلومات بھی سامنے آئی ہیں کہ راکیش کمار چودھری نے مبینہ طور پر ضلع کٹھوعہ کے سانجی موڑ علاقے میں واقع روز پبلک اسکول اور شاہ ریزورٹ خریدے ہیں۔ تحقیقاتی ایجنسی کو شبہ ہے کہ ان اثاثوں کی خریداری کے لیے درکار رقوم گرمیت سنگھ نے فراہم کی ہوں یا ان کا انتظام کیا ہو۔
تاہم، ای ڈی ان الزامات کی تصدیق کے لیے خریداری کے ذرائع، ملکیت کی تفصیلات، مالی لین دین اور رقوم کی منتقلی کے سلسلے کی جانچ کر رہی ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا ان اثاثوں کا مبینہ غیر قانونی آمدنی سے کوئی تعلق ہے۔ ای ڈی کی تحقیقات میں گرمیت سنگھ کی جانب سے مبینہ طور پر شروع کیے گئے ’’سیف انویسٹمنٹ پلان‘‘ اور ’’اسٹائلو کوائن‘‘ کے طریقۂ کار کو بھی جانچنے پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔
افسر کے مطابق، تحقیقاتی ایجنسی اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس اسکیم سے وابستہ فرنچائز ہولڈرز کون تھے، سرمایہ کاری کس طریقے سے جمع کی جاتی تھی اور غیر معمولی طور پر زیادہ منافع دینے کا حساب کس بنیاد پر لگایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی جانچا جا رہا ہے کہ سرمایہ کاروں کو منافع یا سود کی ادائیگیوں کا اختیار کن افراد کے پاس تھا، ادائیگیوں کا انتظام کون کرتا تھا اور ان ادائیگیوں کے لیے رقوم کہاں سے حاصل کی جاتی تھیں۔
تحقیقات کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ آیا اسکیم کے ابتدائی مراحل میں سرمایہ کاروں کی رقوم اور منافع کی ادائیگیوں کا انتظام کرنے کے لیے کسی مخصوص سافٹ ویئر یا ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا استعمال کیا گیا تھا۔ ای ڈی اس بات کی بھی جانچ کر رہی ہے کہ آیا اس نظام کو ابتدائی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے اور موجودہ سرمایہ کاروں کا اعتماد برقرار رکھنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ ذ
افسر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ کارروائی کا مقصد مبینہ دھوکہ دہی سے حاصل ہونے والی رقوم کا سراغ لگانا، ان کے اصل ذرائع اور استعمال کا پتہ لگانا اور اس معاملے میں ملوث تمام ممکنہ افراد اور اثاثوں کی نشاندہی کرنا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ تلاشی کارروائی مکمل ہونے اور دستاویزات و مالی شواہد کی جانچ کے بعد تحقیقات میں سامنے آنے والی مزید تفصیلات مرتب کی جائیں گی۔ ایجنسی اس بات کا بھی تعین کرے گی کہ مبینہ طور پر سرمایہ کاروں سے حاصل کی گئی رقوم کہاں منتقل کی گئیں اور آیا ان سے منقولہ یا غیر منقولہ اثاثے خریدے گئے۔
ان مقدمات میں عام شہریوں کے ساتھ ساتھ ایس ایس بی کے حاضر سروس اور ریٹائرڈ اہلکاروں کے ساتھ دھوکہ دہی کا معاملہ شامل ہے۔ ان افراد کو زیادہ اور یقینی ماہانہ منافع دینے کے جھوٹے وعدے کر کے سرمایہ کاری کرنے پر آمادہ کیا گیا تھا۔ حکام کے مطابق، مختلف اداروں اور کمپنیوں کے ذریعے سرمایہ کاروں سے کروڑوں روپے کی خطیر رقم اکٹھی کی گئی تھی۔
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